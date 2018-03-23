ABD'nin Ã§elik ve alÃ¼minyum tarifelerinden muaf Ã¼lke sayÄ±sÄ± arttÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Kanada ve Meksika'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve GÃ¼ney Kore'nin ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma yÃ¶nelik gÃ¼mrÃ¼k tarifelerinden muaf tutulacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Lighthizer, ABD Senatosu Finans Komitesi'nde dÃ¼zenlenen oturumda, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ticaret politikalarÄ±na iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.
ABD'nin 23 Mart itibarÄ±yla ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma uygulamaya baÅŸlayacaÄŸÄ± ek gÃ¼mrÃ¼k vergilerinin en azÄ±ndan ilk baÅŸta bazÄ± Ã¼lkeleri kapsamayacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Lighthizer, Kanada ve Meksika'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve GÃ¼ney Kore'ye de muafiyet tanÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Bu Ã¼lkelerin, ABD'nin Ã§elik ve alÃ¼minyum ithalatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ± veya daha fazlasÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamasÄ± dikkati Ã§ekti.
AA muhabirinin IHS Global Trade Atlasâ€™tan derlediÄŸi 2017 ithalat rakamlarÄ±na gÃ¶re, ABD'ye en fazla Ã§elik satan Ã¼lkeleri, Kanada (yÃ¼zde 16), Brezilya (yÃ¼zde 13), GÃ¼ney Kore (yÃ¼zde 10), Meksika ve Rusya (yÃ¼zde 9), TÃ¼rkiye (yÃ¼zde 7), Japonya (yÃ¼zde 5), Tayvan (yÃ¼zde 4), Almanya (yÃ¼zde 3) ve Hindistan (yÃ¼zde 2) oluÅŸturuyor.
AlÃ¼minyumda ise Kanada yÃ¼zde 56 ile ABDâ€™nin ithalatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ± tek baÅŸÄ±na Ã¼stleniyor. DiÄŸer Ã¶nemli tedarikÃ§i Ã¼lkeleri ise Rusya (yÃ¼zde 8), BirleÅŸik Arap Emirlikleri (yÃ¼zde 7) ve Ã‡in (yÃ¼zde 6) oluÅŸturuyor.
Trump, 9 Mart'ta ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma sÄ±rasÄ±yla yÃ¼zde 25 ve yÃ¼zde 10 gÃ¼mrÃ¼k tarifesi uygulanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Kanada ve Meksika'nÄ±n sÃ¼ren Kuzey Amerika Serbest AnlaÅŸmasÄ± (NAFTA) mÃ¼zakereleri nedeniyle sÃ¶z konusu gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden muaf tutulacaÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.
Trump ayrÄ±ca, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'Ä± Ã§elik ve alÃ¼minyuma yÃ¶nelik tarifelere yÃ¶nelik alternatif arayan Ã¼lkelerle mÃ¼zakere etmek iÃ§in gÃ¶revlendirmiÅŸti.
Gelen talepler Ã¼zerine AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve GÃ¼ney Kore'ye de muafiyet tanÄ±nmasÄ±na karar verilmesi Ã¶zellikle AB iÃ§in Ã¶nemli bir zafer olarak deÄŸerlendirildi.
AB liderleri, Ã¼lkelerin Ã§elik ve alÃ¼minyuma yÃ¶nelik gÃ¼mrÃ¼k tarifelerinden muaf tutulmamasÄ± halinde ABD'nin birÃ§ok Ã¼rÃ¼nÃ¼ne misilleme yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â
ABD'nin 23 Mart itibarÄ±yla ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma uygulamaya baÅŸlayacaÄŸÄ± ek gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden, Kanada ve Meksika'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve GÃ¼ney Kore'nin de muaf tutulacaÄŸÄ± bildirildi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, BrÃ¼ksel'de gerÃ§ekleÅŸtirilen AB Liderler Zirvesi marjÄ±nda, Ã§ifte ajan Skripal'in zehirlenmesi soruÅŸturmasÄ±yla ilgili olarak Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ve Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'u bilgilendirdi
Federal hÃ¼kÃ¼mete, 2018 mali yÄ±lÄ±nÄ±n sona ereceÄŸi 30 EylÃ¼l'e kadar 1,3 trilyon dolarlÄ±k harcama yetkisi verecek tasarÄ±, Temsilciler Meclisinden 167'ye karÅŸÄ± 256 oyla geÃ§ti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde aralarÄ±nda eski bir albayÄ±n da bulunduÄŸu 14 asker idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
GÃ¼ney Afrika'da, Johannesburg Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ (YEE) TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezince "TÃ¼rk-Afrika Filmleri GÃ¼nÃ¼" etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi.
AA'nÄ±n Global Ä°letiÅŸim OrtaklÄ±ÄŸÄ±'nÄ± Ã¼stlendiÄŸi 2. UluslararasÄ± Sosyal Bilimler Kongresi, 10 Ã¼lkeden 700'e yakÄ±n akademisyen ve siyasetÃ§iyi KudÃ¼s'te bir araya getirecek.
Fransa'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere destek veren Ã¶ÄŸrencilerin eylemleri nedeniyle Ã§ok sayÄ±da lise ve Ã¼niversitede eÄŸitime ara verildi.
BaÅŸkent Hartum'da kurulacak yeni havaalanÄ±nÄ±n ihalesini kazanan TÃ¼rk ÅŸirketi ile Sudan arasÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, veda konuÅŸmasÄ±nda "En kÄ±ymetli varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olan dÃ¼rÃ¼stlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ asla kaybetmeyin." dedi.
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, "Kosova Radyosu TÃ¼rk ve Topluluklar Redaksiyon Ofisleri ile YÃ¶netim Ofisinin Tadilat ve TefriÅŸatÄ± Projesi" tamamlanarak aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±.
Filistinli cesur kÄ±z Ahed'in babasÄ± Basim et-Temimi, "EÄŸer 'Menheli' kararÄ± alÄ±nÄ±rsa Ahed, 28 Temmuz'da serbest bÄ±rakÄ±labilir." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä± Rusya soruÅŸturmasÄ±nda temsil eden hukuk ekibinin baÅŸÄ±ndaki avukatÄ± Dowd, gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã‡in'e milyarlarca dolarlÄ±k ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi ve yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren genelgeyi imzaladÄ±.
Suriye'nin Ä°dlib ilinde bir pazar yerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 42 sivil hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 72 sivilin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "KÄ±brÄ±s'ta tÃ¼m taraflarÄ±n kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kabileceÄŸi, barÄ±ÅŸÄ± ve istikrarÄ± temin edebilecek bir geliÅŸme istiyorsak, bu geliÅŸmenin iÃ§inde hem KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼ hem de TÃ¼rkiye olmalÄ±dÄ±r." dedi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Ã¼st dÃ¼zey kimyasal silahlar uzmanÄ± FransÄ±z vatandaÅŸÄ± Joe Asperman'Ä± terÃ¶r listesine aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.