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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
02:52, 23 Mart 2018 Cuma
Amerika
00:35, 23 Mart 2018 Cuma

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ABD'nin Ã§elik ve alÃ¼minyum tarifelerinden muaf Ã¼lke sayÄ±sÄ± arttÄ±
ABD'nin Ã§elik ve alÃ¼minyum tarifelerinden muaf Ã¼lke sayÄ±sÄ± arttÄ±

ABD'nin 23 Mart itibarÄ±yla ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma uygulamaya baÅŸlayacaÄŸÄ± ek gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden, Kanada ve Meksika'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve GÃ¼ney Kore'nin de muaf tutulacaÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Kanada ve Meksika'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve GÃ¼ney Kore'nin ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma yÃ¶nelik gÃ¼mrÃ¼k tarifelerinden muaf tutulacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Lighthizer, ABD Senatosu Finans Komitesi'nde dÃ¼zenlenen oturumda, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ticaret politikalarÄ±na iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

ABD'nin 23 Mart itibarÄ±yla ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma uygulamaya baÅŸlayacaÄŸÄ± ek gÃ¼mrÃ¼k vergilerinin en azÄ±ndan ilk baÅŸta bazÄ± Ã¼lkeleri kapsamayacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Lighthizer, Kanada ve Meksika'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve GÃ¼ney Kore'ye de muafiyet tanÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ABD'NÄ°N Ä°THALATININ YARISI GÃœMRÃœK VERGÄ°LERÄ°NDEN MUAF OLACAK

Bu Ã¼lkelerin, ABD'nin Ã§elik ve alÃ¼minyum ithalatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ± veya daha fazlasÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamasÄ± dikkati Ã§ekti.

AA muhabirinin IHS Global Trade Atlasâ€™tan derlediÄŸi 2017 ithalat rakamlarÄ±na gÃ¶re, ABD'ye en fazla Ã§elik satan Ã¼lkeleri, Kanada (yÃ¼zde 16), Brezilya (yÃ¼zde 13), GÃ¼ney Kore (yÃ¼zde 10), Meksika ve Rusya (yÃ¼zde 9), TÃ¼rkiye (yÃ¼zde 7), Japonya (yÃ¼zde 5), Tayvan (yÃ¼zde 4), Almanya (yÃ¼zde 3) ve Hindistan (yÃ¼zde 2) oluÅŸturuyor.

AlÃ¼minyumda ise Kanada yÃ¼zde 56 ile ABDâ€™nin ithalatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ± tek baÅŸÄ±na Ã¼stleniyor. DiÄŸer Ã¶nemli tedarikÃ§i Ã¼lkeleri ise Rusya (yÃ¼zde 8), BirleÅŸik Arap Emirlikleri (yÃ¼zde 7) ve Ã‡in (yÃ¼zde 6) oluÅŸturuyor.

AB'NÄ°N ZAFERÄ° OLARAK DEÄžERLENDÄ°RÄ°LDÄ°

Trump, 9 Mart'ta ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma sÄ±rasÄ±yla yÃ¼zde 25 ve yÃ¼zde 10 gÃ¼mrÃ¼k tarifesi uygulanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Kanada ve Meksika'nÄ±n sÃ¼ren Kuzey Amerika Serbest AnlaÅŸmasÄ± (NAFTA) mÃ¼zakereleri nedeniyle sÃ¶z konusu gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden muaf tutulacaÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

Trump ayrÄ±ca, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'Ä± Ã§elik ve alÃ¼minyuma yÃ¶nelik tarifelere yÃ¶nelik alternatif arayan Ã¼lkelerle mÃ¼zakere etmek iÃ§in gÃ¶revlendirmiÅŸti.

Gelen talepler Ã¼zerine AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve GÃ¼ney Kore'ye de muafiyet tanÄ±nmasÄ±na karar verilmesi Ã¶zellikle AB iÃ§in Ã¶nemli bir zafer olarak deÄŸerlendirildi.

AB liderleri, Ã¼lkelerin Ã§elik ve alÃ¼minyuma yÃ¶nelik gÃ¼mrÃ¼k tarifelerinden muaf tutulmamasÄ± halinde ABD'nin birÃ§ok Ã¼rÃ¼nÃ¼ne misilleme yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â 



Ä°lgili Konular ABD ithalat gÃ¼mrÃ¼k vergisi
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