Ã‡in'den ABD'ye

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡in Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Ã‡in'e ek vergi getiren genelgeyi imzalamasÄ±na iliÅŸkin, ABD'ye iki Ã¼lke iliÅŸkilerini tehlikeye atmamasÄ± ve makul hareket etmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Ã‡in Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Trump yÃ¶netiminin dÃ¼n imzaladÄ±ÄŸÄ± ve Ã‡in'e yaklaÅŸÄ±k 60 milyar dolar tutarÄ±nda ek vergi ve yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamasÄ± getiren genelgeye kesinlikle karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, bu adÄ±mÄ±n tek taraflÄ±lÄ±k ve ticari korumacÄ±lÄ±k olduÄŸu belirtildi.
Genelgenin ne ABD'nin ne Ã‡in'in ne de dÃ¼nyanÄ±n Ã§Ä±karÄ±na olduÄŸu vurgulanan aÃ§Ä±klamada, Pekin yÃ¶netiminin oturup Ã§Ä±karlarÄ±na zarar verilmesini izlemeyeceÄŸi, bu konuda yeterli hazÄ±rlÄ±klarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ve meÅŸru haklarÄ±nÄ± kararlÄ±lÄ±kla savunacaÄŸÄ± bildirildi.
"Ã‡in bir ticaret savaÅŸÄ± yapmak istemiyor ama bÃ¶yle bir savaÅŸtan da korkmuyor." ifadesine yer verilen aÃ§Ä±klamada, her tÃ¼rlÃ¼ savaÅŸa cevap verebilecek kabiliyette olduklarÄ± konusunda gÃ¼venlerinin tam olduÄŸuna dikkat Ã§ekildi.
AÃ§Ä±klamada, ABD'ye ticaret savaÅŸÄ±nÄ±n eÅŸiÄŸinden dÃ¶nmesi ve makul hareket etmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±larak, iki Ã¼lke iliÅŸkilerinin tehlikeye atÄ±lmamasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.
AyrÄ±ca aÃ§Ä±klamada, Washington yÃ¶netimine mevcut Ã‡in-ABD iÅŸ birliÄŸine zarar vermekten kaÃ§Ä±nmasÄ±, sorunlarÄ±n iki tarafÄ±n mÃ¼zakere ve diyaloÄŸu ile Ã§Ã¶zÃ¼lmesi ve Ã‡in'in endiÅŸelerini Ã§Ã¶zmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
Â
Ã–te yandan Ã‡in Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ã‡in'den ithal edilen Ã¼rÃ¼nlere milyarlarca dolarlÄ±k vergi koyma hareketine karÅŸÄ± Pekin yÃ¶netiminin, ABD'den ithal ettiÄŸi 128 Ã¼rÃ¼ne yÃ¶nelik vergileri artÄ±rmayÄ± Ã¶ngÃ¶ren bazÄ± karÅŸÄ± Ã¶nlemler almayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
Bu Ã¶nlemlere gÃ¶re, ilk aÅŸamada ABD'den ithal edilen 977 milyon dolar deÄŸerinde kuru ve taze meyve, Ã§elik, ÅŸarap dahil 120 Ã¼rÃ¼ne yÃ¼zde 15 ek vergi uygulanacaÄŸÄ±, ikinci aÅŸamada ise deÄŸeri 1,99 milyar dolarÄ± bulan domuz eti ve Ã¼rÃ¼nleri ile alÃ¼minyum dahil 8 Ã¼rÃ¼ne yÃ¼zde 25 ek vergi konulacaÄŸÄ± kaydedildi.
BakanlÄ±ÄŸÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda ayrÄ±ca, ABD'nin "ulusal gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± koruma" adÄ± altÄ±nda ithal Ã¼rÃ¼nlere yÃ¶nelik aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemlerin DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (DTÃ–) temsil ettiÄŸi Ã§ok taraflÄ± ticaret sistemine ciddi zarar verdiÄŸi ve uluslararasÄ± ticaret dÃ¼zeninin normlarÄ±na mÃ¼dahale ettiÄŸi belirtildi.
Ã‡in'in pek Ã§ok kanal ve zeminde ABD ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne deÄŸinilen aÃ§Ä±klamada, Pekin yÃ¶netiminin DTÃ– Ã§erÃ§evesinde yasal eylemlere baÅŸvuracaÄŸÄ± ve diÄŸer DTÃ– Ã¼yeleriyle Ã§ok taraflÄ± ticaretin kurallarÄ±nÄ± ve istikrarÄ±nÄ± koruyacaÄŸÄ± ifade edildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump dÃ¼n Ã‡in'e tutarÄ± 60 milyar dolarÄ± bulabilecek ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi ve yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren genelgeyi imzalamÄ±ÅŸtÄ±.
Genelgeyle, Ã¼lkesinin fikri haklarÄ±nÄ± ve teknolojilerini korumak amacÄ±yla Ã‡in'e yÃ¶nelik birtakÄ±m ticari tedbirler getirilmesi direktifi verdiÄŸini kaydeden Trump, Ã‡in'i bir dost olarak kabul ettiÄŸini belirterek, "Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži'ye bÃ¼yÃ¼k saygÄ± duyuyorum. Bize Kuzey Kore konusunda Ã§ok yardÄ±m ediyorlar." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ticaret TemsilciliÄŸine (USTR) verilen genelgede, USTR'nin belirlediÄŸi Ã‡in menÅŸeli bazÄ± Ã¼rÃ¼nlere yÃ¼zde 25 ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi getirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
SÃ¶z konusu gÃ¼mrÃ¼k vergisinin savunma, havacÄ±lÄ±k, bilgi teknolojileri ve imalat sektÃ¶rÃ¼ne yÃ¶nelik olmasÄ± planlanÄ±yor.
USTR'nin Beyaz Saray'Ä±n talebi Ã¼zerine geÃ§en yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nda 1974 tarihli Ticaret YasasÄ±'nÄ±n 301 numaralÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kapsamÄ±nda yapÄ±lan soruÅŸturma sonucunda, Ã‡in'in ABD'de Ã¼retilen teknolojilere eriÅŸim iÃ§in uygun olmayan yollara baÅŸvurduÄŸu hÃ¼kmÃ¼ne varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.
Denk Partisi Meclis Grup BaÅŸkanÄ± Tunahan Kuzu, ilk defa katÄ±ldÄ±klarÄ± Hollanda yerel seÃ§imlerinde 23 belediye meclis Ã¼yesi Ã§Ä±karmalarÄ±na iliÅŸkin, "Tarih kitabÄ± yazmaya devam ediyoruz..." ifadesini kullandÄ±
Bosna Hersek'te evlerin yarÄ±sÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ±n tahrip edildiÄŸi savaÅŸÄ±n Ã¼zerinden Ã§eyrek asÄ±r geÃ§mesine raÄŸmen, 112 bin civarÄ±nda terk edilmiÅŸ harabe ev bugÃ¼n de savaÅŸÄ±n izlerini taÅŸÄ±mayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Venezuela'da hÃ¼kÃ¼met yÃ¼ksek enflasyonla birlikte para birimi bolivarÄ±n deÄŸerindeki azalmaya Ã§Ã¶zÃ¼m olarak paradan Ã¼Ã§ sÄ±fÄ±r atma kararÄ± aldÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± olarak 9 Nisanâ€™da gÃ¶reve baÅŸlamasÄ± beklenen ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi John Bolton, savaÅŸ karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemlerinin yanÄ± sÄ±ra MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tÄ± gruplarla iliÅŸkisi ve Ä°slamofobik sÃ¶ylemleriyle de dikkati Ã§ekiyor.
TÃ¼rkmenistan ve Ä°ran'Ä±n Hazar denizindeki sÄ±nÄ±rÄ±nda gezen iki genÃ§ balÄ±kÃ§Ä± sÄ±nÄ±r ihlali yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle TÃ¼rkmen sÄ±nÄ±r muhafÄ±zlarÄ±nca Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
ABD'nin MÃ¼nbiÃ§'teki askeri varlÄ±ÄŸÄ±na dair Pentagon net bir aÃ§Ä±klama yapmaktan Ã§ekinirken, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, "MÃ¼nbiÃ§'ten Ã§ekilmek gibi bir niyetimiz yok." ifadesi kullanÄ±ldÄ±
Rus lider Putin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ dÃ¶nemine baÅŸlarken Rus doÄŸalgaz ÅŸirketi Gazprom, Putin'in yeÄŸenini yÃ¶netimine dahil etmek iÃ§in toplantÄ±lara baÅŸladÄ±
Suudi Arabistan hava sahasÄ±nÄ± kullanan Hindistan'a ait ilk uÃ§ak, Ä°srail'in baÅŸkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion HavalimanÄ±'na indi
Husiler tarafÄ±ndan 4 AralÄ±k 2017'de dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden Eski Yemen CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih'in, TÃ¼rkiye'de bulunan tÃ¼m hak ve alacaklarÄ± ile mal varlÄ±klarÄ±nÄ±n 26 Åžubat 2019'a kadar dondurulacaÄŸÄ± bildirildi
Suriye'de, Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin DoÄŸu Guta'da bir sÄ±ÄŸÄ±naÄŸa dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 37 sivilin yanarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Libya'nÄ±n devrik lideri Muammer el-Kaddafi'nin kuzeni Kaddaf ed-Dem, eski Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Sarkozy'ye finansal destek saÄŸladÄ±klarÄ± bilgisinin doÄŸru olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± H. R. McMaster'Ä±n gÃ¶revine son verdi
Ã‡in Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, "(Trump'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± genelge) ABD'nin bu adÄ±mÄ± ne ABD ne Ã‡in ne de dÃ¼nyanÄ±n Ã§Ä±karÄ±na. Ã‡in bir ticaret savaÅŸÄ± yapmak istemiyor ama bÃ¶yle bir savaÅŸtan da korkmuyor" dedi
ABD'nin 23 Mart itibarÄ±yla ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma uygulamaya baÅŸlayacaÄŸÄ± ek gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden, Kanada ve Meksika'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve GÃ¼ney Kore'nin de muaf tutulacaÄŸÄ± bildirildi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, BrÃ¼ksel'de gerÃ§ekleÅŸtirilen AB Liderler Zirvesi marjÄ±nda, Ã§ifte ajan Skripal'in zehirlenmesi soruÅŸturmasÄ±yla ilgili olarak Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ve Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'u bilgilendirdi
Federal hÃ¼kÃ¼mete, 2018 mali yÄ±lÄ±nÄ±n sona ereceÄŸi 30 EylÃ¼l'e kadar 1,3 trilyon dolarlÄ±k harcama yetkisi verecek tasarÄ±, Temsilciler Meclisinden 167'ye karÅŸÄ± 256 oyla geÃ§ti.