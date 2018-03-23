08:51, 23 Mart 2018 Cuma

Ã‡in'den ABD'ye "ikili iliÅŸkileri tehlikeye atmayÄ±n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Ã‡in'e ek vergi getiren genelgeyi imzalamasÄ±na iliÅŸkin, ABD'ye iki Ã¼lke iliÅŸkilerini tehlikeye atmamasÄ± ve makul hareket etmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Ã‡in Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Trump yÃ¶netiminin dÃ¼n imzaladÄ±ÄŸÄ± ve Ã‡in'e yaklaÅŸÄ±k 60 milyar dolar tutarÄ±nda ek vergi ve yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamasÄ± getiren genelgeye kesinlikle karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, bu adÄ±mÄ±n tek taraflÄ±lÄ±k ve ticari korumacÄ±lÄ±k olduÄŸu belirtildi.

Genelgenin ne ABD'nin ne Ã‡in'in ne de dÃ¼nyanÄ±n Ã§Ä±karÄ±na olduÄŸu vurgulanan aÃ§Ä±klamada, Pekin yÃ¶netiminin oturup Ã§Ä±karlarÄ±na zarar verilmesini izlemeyeceÄŸi, bu konuda yeterli hazÄ±rlÄ±klarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ve meÅŸru haklarÄ±nÄ± kararlÄ±lÄ±kla savunacaÄŸÄ± bildirildi.

"Ã‡in bir ticaret savaÅŸÄ± yapmak istemiyor ama bÃ¶yle bir savaÅŸtan da korkmuyor." ifadesine yer verilen aÃ§Ä±klamada, her tÃ¼rlÃ¼ savaÅŸa cevap verebilecek kabiliyette olduklarÄ± konusunda gÃ¼venlerinin tam olduÄŸuna dikkat Ã§ekildi.

AÃ§Ä±klamada, ABD'ye ticaret savaÅŸÄ±nÄ±n eÅŸiÄŸinden dÃ¶nmesi ve makul hareket etmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±larak, iki Ã¼lke iliÅŸkilerinin tehlikeye atÄ±lmamasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.

AyrÄ±ca aÃ§Ä±klamada, Washington yÃ¶netimine mevcut Ã‡in-ABD iÅŸ birliÄŸine zarar vermekten kaÃ§Ä±nmasÄ±, sorunlarÄ±n iki tarafÄ±n mÃ¼zakere ve diyaloÄŸu ile Ã§Ã¶zÃ¼lmesi ve Ã‡in'in endiÅŸelerini Ã§Ã¶zmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

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Ã–te yandan Ã‡in Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ã‡in'den ithal edilen Ã¼rÃ¼nlere milyarlarca dolarlÄ±k vergi koyma hareketine karÅŸÄ± Pekin yÃ¶netiminin, ABD'den ithal ettiÄŸi 128 Ã¼rÃ¼ne yÃ¶nelik vergileri artÄ±rmayÄ± Ã¶ngÃ¶ren bazÄ± karÅŸÄ± Ã¶nlemler almayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Bu Ã¶nlemlere gÃ¶re, ilk aÅŸamada ABD'den ithal edilen 977 milyon dolar deÄŸerinde kuru ve taze meyve, Ã§elik, ÅŸarap dahil 120 Ã¼rÃ¼ne yÃ¼zde 15 ek vergi uygulanacaÄŸÄ±, ikinci aÅŸamada ise deÄŸeri 1,99 milyar dolarÄ± bulan domuz eti ve Ã¼rÃ¼nleri ile alÃ¼minyum dahil 8 Ã¼rÃ¼ne yÃ¼zde 25 ek vergi konulacaÄŸÄ± kaydedildi.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda ayrÄ±ca, ABD'nin "ulusal gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± koruma" adÄ± altÄ±nda ithal Ã¼rÃ¼nlere yÃ¶nelik aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemlerin DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (DTÃ–) temsil ettiÄŸi Ã§ok taraflÄ± ticaret sistemine ciddi zarar verdiÄŸi ve uluslararasÄ± ticaret dÃ¼zeninin normlarÄ±na mÃ¼dahale ettiÄŸi belirtildi.

Ã‡in'in pek Ã§ok kanal ve zeminde ABD ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne deÄŸinilen aÃ§Ä±klamada, Pekin yÃ¶netiminin DTÃ– Ã§erÃ§evesinde yasal eylemlere baÅŸvuracaÄŸÄ± ve diÄŸer DTÃ– Ã¼yeleriyle Ã§ok taraflÄ± ticaretin kurallarÄ±nÄ± ve istikrarÄ±nÄ± koruyacaÄŸÄ± ifade edildi.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump dÃ¼n Ã‡in'e tutarÄ± 60 milyar dolarÄ± bulabilecek ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi ve yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren genelgeyi imzalamÄ±ÅŸtÄ±.

Genelgeyle, Ã¼lkesinin fikri haklarÄ±nÄ± ve teknolojilerini korumak amacÄ±yla Ã‡in'e yÃ¶nelik birtakÄ±m ticari tedbirler getirilmesi direktifi verdiÄŸini kaydeden Trump, Ã‡in'i bir dost olarak kabul ettiÄŸini belirterek, "Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži'ye bÃ¼yÃ¼k saygÄ± duyuyorum. Bize Kuzey Kore konusunda Ã§ok yardÄ±m ediyorlar." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ticaret TemsilciliÄŸine (USTR) verilen genelgede, USTR'nin belirlediÄŸi Ã‡in menÅŸeli bazÄ± Ã¼rÃ¼nlere yÃ¼zde 25 ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi getirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

SÃ¶z konusu gÃ¼mrÃ¼k vergisinin savunma, havacÄ±lÄ±k, bilgi teknolojileri ve imalat sektÃ¶rÃ¼ne yÃ¶nelik olmasÄ± planlanÄ±yor.

USTR'nin Beyaz Saray'Ä±n talebi Ã¼zerine geÃ§en yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nda 1974 tarihli Ticaret YasasÄ±'nÄ±n 301 numaralÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kapsamÄ±nda yapÄ±lan soruÅŸturma sonucunda, Ã‡in'in ABD'de Ã¼retilen teknolojilere eriÅŸim iÃ§in uygun olmayan yollara baÅŸvurduÄŸu hÃ¼kmÃ¼ne varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.