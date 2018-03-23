08:58, 23 Mart 2018 Cuma

TÃ¼rklerin Ä°ngiltereâ€™ye aÃ§Ä±lan kapÄ±sÄ±: Ankara AnlaÅŸmasÄ±

Osman Hulusi Boyraz- Londra

DÃ¼nyanÄ±n en zor vize veren birkaÃ§ Ã¼lkesinden biri kuÅŸkusuz Ä°ngiltereâ€™dir. Bunun birÃ§ok sebebi var ancak en baÅŸtaki sebepler Ã¼lkenin ekonomik durumu ve mevcut sosyal refahtÄ±r.

TÃ¼rkiye doÄŸusundan gÃ¶Ã§ alÄ±p batÄ±sÄ±na gÃ¶Ã§ veren bir Ã¼lke. Ancak bu gÃ¶Ã§ bir transit geÃ§itten Ã§ok nÃ¶bet deÄŸiÅŸimine benziyor. TÃ¼rkiyeâ€™ye, doÄŸusundaki Ã¼lkelerden gelenler orada kalÄ±rken, TÃ¼rkiyeâ€™de yaÅŸayan bir kesim batÄ±lÄ± Ã¼lkelere giderek buralara yerleÅŸmeyi tercih ediyor.

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YukarÄ±daki infografikte gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼zere Avrupaâ€™daki Ã¼lkelerde bulunan TÃ¼rk nÃ¼fusun bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Almanya, Fransa ve Ä°ngiltereâ€™de yoÄŸunlaÅŸmÄ±ÅŸ. Ä°nfografikte Almanyaâ€™dan sonra en Ã§ok TÃ¼rk nÃ¼fusu bulunduran Ã¼lke Fransa olarak gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ä°ngiltereâ€™de bulunan ve son yÄ±llarda 200 bini de geÃ§en TÃ¼rk sayÄ±sÄ±, sadece TÃ¼rkiyeâ€™den gelenleri gÃ¶steriyor. Bu nÃ¼fusun haricinde, 70â€™li yÄ±llarda Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyetiâ€™nden gelen TÃ¼rklerle birlikte Ä°ngiltereâ€™deki TÃ¼rk nÃ¼fusu yarÄ±m milyonu buluyor.

TÃ¼rkiyeâ€™den Ä°ngiltereâ€™ye gelmek iÃ§in Ã§eÅŸitli vize tÃ¼rleri bulunuyor. Ancak bu vize tÃ¼rlerinin hemen hepsi, kiÅŸinin mevcut iÅŸini bitirdikten sonra TÃ¼rkiyeâ€™ye geri dÃ¶nmesini Ã¶n gÃ¶ren vize tÃ¼rleri. BunlarÄ±n baÅŸÄ±nda turist vizesi (Tourist Visa), kÄ±sa sÃ¼reli Ã¶ÄŸrenci vizesi (Student Visa), akademik Ã¶ÄŸrenci vizesi (Tier 4- Student Visa) gibi sÃ¼resini genellikte eÄŸitimin sÃ¼resinin belirlediÄŸi kÄ±sa sÃ¼reli vizeler geliyor. DiÄŸer taraftan, diplomatik misyonu olan kiÅŸilere ve pasaport tÃ¼rlerine gÃ¶re TÃ¼rkiyeâ€™deki siyasilere verilen vize tÃ¼rleri bulunuyor. Bunlar sivil vatandaÅŸÄ± ilgilendirmeyen kÄ±smÄ±.

TÃ¼rkiyeâ€™den herhangi bir gerekÃ§e ile â€“mesela Ä°ngilizce dil eÄŸitimi- Ä°ngiltereâ€™ye gelip, sonrasÄ±nda burada uzun vadede kalmak isteyen kiÅŸilerin vize anlamÄ±nda, Ä°ngiltereâ€™ye aÃ§Ä±lan bir kapÄ±sÄ± daha var. Ankara AnlaÅŸmasÄ± olarak adlandÄ±rÄ±lan bu vize, ECAA vizesi olarak da bilinir. Bu vizenin iki tÃ¼rÃ¼ mevcut, birinde baÄŸÄ±msÄ±z bir iÅŸ kurarak alÄ±nan vize tÃ¼rÃ¼, diÄŸeri ise bir yerde Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in alÄ±nan vize tÃ¼rÃ¼. Bunlar ECAA1 ve ECAA2 olarak kodlanmÄ±ÅŸlar.

Burada dikkat Ã§ekilmesi gereken bir nokta var. ECAA vizeleri, aslÄ±nda Ä°ngiltere ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda olan bir anlaÅŸmanÄ±n sonucu ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ vize tÃ¼rleri deÄŸil. Vize tÃ¼rÃ¼nÃ¼n kÃ¶keni, 1963 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye ile Avrupa Ekonomik TopluluÄŸu (EEC) arasÄ±nda imzalanan Ankara AnlaÅŸmasÄ±â€™na dayanÄ±yor. AnlaÅŸmanÄ±n amacÄ±, TÃ¼rkiye ile topluluk Ã¼lkeleri arasÄ±ndaki kaynaÅŸmayÄ± pekiÅŸtirmek olarak ifade ediliyor. AnlaÅŸmanÄ±n imzalandÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde ise Ä°ngiltere ve iÃ§erisinde bulunduÄŸu BirleÅŸik KrallÄ±k, henÃ¼z EEC Ã¼yesi deÄŸil. AsÄ±l dikkat Ã§ekici nokta ise, anlaÅŸmanÄ±n bir getirisi olan bu vize tÃ¼rÃ¼, diÄŸer hiÃ§bir AB Ã¼lkesinde yaygÄ±n deÄŸil, bazÄ± Ã¼lkelerdeki vize memurlarÄ±nÄ±n bÃ¶yle bir vize tÃ¼rlerinden haberi dahi yok. AslÄ±nda Ä°ngiltere iÃ§in de bu durum uzun yÄ±llar boyunca bÃ¶yleydi.

Ä°ngiltere 1973 yÄ±lÄ±nda EEC yani bugÃ¼nkÃ¼ adÄ±yla Avrupa BirliÄŸi Ã¼yesi olunca, bu Ã¼yelikte on yÄ±l Ã¶nce, 1963 yÄ±lÄ±nda imzalanan Ankara AnlaÅŸmasÄ±â€™na, dÃ¼zenlenen Ek Protokol ile taraf olmuÅŸtur. Ancak bunun Ã¼zerinden geÃ§en yÄ±llar boyunca, birkaÃ§ teknokratÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§oÄŸu kiÅŸinin bÃ¶yle bir anlaÅŸmanÄ±n ve vize tÃ¼rÃ¼nÃ¼n varlÄ±ÄŸÄ±ndan haberi yoktu. YÄ±llar sonra bir avukatÄ±n anlaÅŸmanÄ±n farkÄ±na varmasÄ± ve ECAA vizesine baÅŸvuru yapmasÄ± sonucu, Ankara AnlaÅŸmasÄ± yeniden keÅŸfedilen Amerika olmuÅŸtur. Vize reddedilmiÅŸ ancak avukat konuyu mahkemeye taÅŸÄ±mÄ±ÅŸ ve uzun sÃ¼ren mahkemenin sonucunda ilk Ankara AnlaÅŸmasÄ± vizesini almÄ±ÅŸtÄ±. Bunun ardÄ±ndan 2007-2008 yÄ±llarÄ±nda Ä°ngiltereâ€™de uzun sÃ¼re kalmayÄ± ya da buraya yerleÅŸmeyi isteyen TÃ¼rkiye vatandaÅŸlarÄ± bu vize tÃ¼rÃ¼ Ã¼zerinden birÃ§ok baÅŸvuru yapmaya baÅŸladÄ±. Ä°ngiltere iÃ§iÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de yeni bir vize tÃ¼rÃ¼ olmasÄ± sebebiyle ilk baÅŸlarda Ankara AnlaÅŸmasÄ± vizelerinin sonuÃ§lanmasÄ± yÄ±llar alabiliyordu. Ancak daha sonra, yeni birimler aÃ§Ä±larak bu sÃ¼re altÄ± ay ile sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±ldÄ±.

KÄ°MLER ANKARA ANLAÅžMASI VÄ°ZESÄ° ALABÄ°LÄ°R?

Ankara AntlaÅŸmasÄ± vizesi aslÄ±nda Romanya, Bulgaristan ve TÃ¼rkiye vatandaÅŸlarÄ±nÄ± kapsÄ±yor. Bununla birlikte, Romanya ve Bulgaristan AB Ã¼lkesi konumunda bulunduÄŸu iÃ§in Ankara AntlaÅŸmasÄ± vizesi ÅŸuanda sadece antlaÅŸmanÄ±n tarafÄ± olan TÃ¼rkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸlarÄ±na aktif olarak uygulanÄ±yor.

ECAA - Ankara AntlaÅŸmasÄ± Ä°ngiltere vizesine Ä°ngiltereâ€™de iÅŸ kurmak ya da kendi iÅŸini yapmak isteyen 18 yaÅŸÄ±nÄ± aÅŸmÄ±ÅŸ ve yapacaÄŸÄ± iÅŸe yetecek kadar sermayesi bulunan tÃ¼m TÃ¼rkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸlarÄ± baÅŸvurabilir

Ankara AntlaÅŸmasÄ± Ä°ngiltere vizesi baÅŸvurusunda bulunan kiÅŸilerin Ä°ngiltereâ€™de iÅŸ yeri aÃ§ma, iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rma zorunluluÄŸu yoktur. KiÅŸi eÄŸitimini aldÄ±ÄŸÄ± ya da meslek edindiÄŸi iÅŸ ile ilgili alanda Ã§alÄ±ÅŸabilir. Ã–rneÄŸin; Ankara AntlaÅŸmasÄ± vizesine baÅŸvuran kiÅŸiler Ä°nÅŸaat ofisi ya da maÄŸaza aÃ§abileceÄŸi gibi Ä°ngiltereâ€™de ikamet ettiÄŸi adresi gÃ¶stererek pazarlama, ÅŸofÃ¶rlÃ¼k gibi hizmetler de verebilir. Ancak kiÅŸiler Ä°ngiltere vize baÅŸvurusunda beyan ettikleri mesleÄŸi yapmakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼dÃ¼r. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir yerde maaÅŸlÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yasaktÄ±r.

BREXIT ANKARA ANLAÅžMASINI ETKÄ°LEYECEK MÄ°?

Ä°ngiltere, 1973 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ± AB serÃ¼venini 2016 yÄ±lÄ±nda sona erdirme kararÄ± aldÄ±. AdÄ±na Brexit denilen bu sÃ¼reÃ§ halen iÅŸliyor ve sorunsuz bir â€˜â€™ayrÄ±lÄ±kâ€™â€™ iÃ§in taraflar birbirileriyle istiÅŸarelerine devam ediyor.

Ankara AnlaÅŸmasÄ± vizesi, her ne kadar en Ã§ok Ä°ngiltereâ€™ye yÃ¶nelik baÅŸvurulan bir vize tÃ¼rÃ¼ olsa da, aslÄ±nda baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± AB Ã¼yeliÄŸinden alan bir anlaÅŸma. Bu yÃ¼zden de Ä°ngiltereâ€™nin ABâ€™den ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Ankara AnlaÅŸmasÄ±â€™na yÃ¶nelik herhangi bir baÄŸlayÄ±cÄ± sorumluluÄŸu kalmÄ±yor.

Mevcut durumda, Ankara AnlaÅŸmasÄ±â€™nÄ±n geleceÄŸi Brexitâ€™le birlikte belirsizleÅŸmiÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Bundan sonraki sÃ¼reÃ§ Ä°ngiltereâ€™nin bu anlaÅŸmayla ilgili inisiyatifine baÄŸlÄ±. Ä°ngiliz ve TÃ¼rk yetkililerin, bu anlaÅŸmanÄ±n ve dolayÄ±sÄ±yla Ä°ngiltereâ€™de yaÅŸayan TÃ¼rkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n geleceÄŸiyle ilgili birtakÄ±m gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirdikleri dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

YararlanÄ±lan kaynaklar:

https://www.gov.uk/turkish-business-person

www.ingilterekonsoloslugu.net/ankara-antlasmasi-ingiltere-vatandasligi

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