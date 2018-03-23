09:08, 23 Mart 2018 Cuma

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 23 Mart 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin BaÄŸcÄ±lar, GÃ¼ngÃ¶ren ve BeyoÄŸlu 6. olaÄŸan ilÃ§e kongrelerine katÄ±lacak.Â

(Ä°stanbul/15.00/17.00/19.00)Â Â

2- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman ve beraberindeki heyet, Ä°sviÃ§re'nin MontrÃ¶ ve Lozan ÅŸehrini ziyaret edecek, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla bir araya gelecek.

(MontrÃ¶/Lozan)

3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â

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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bekir BozdaÄŸ,Â GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci ile Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ, "24. Ä°lahiyat ve Ä°slami Ä°limler FakÃ¼lteleri DekanlarÄ± Geleneksel ToplantÄ±sÄ±"na katÄ±lacak.

(Malatya/09.30)Â

2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, milletvekilleri ve basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n Ã§ocuklarÄ± ile VakÄ±f Dede MÃ¼zikli Ã‡ocuk Oyunuâ€™nun galasÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Ankara/14.00)Â

3- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, Ä°ngiltere OrtadoÄŸu BakanÄ± Alistair Burt ve beraberindeki heyeti kabul edecek.Â

(Ankara/14.15)Â

4- Ä°Ã§iÈ™leri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamÄ±nda Mardinâ€™den gelen Ã¶ÄŸrencilere dÃ¼zenlenecek kahvaltÄ± programÄ±na katÄ±lacak.

(Ankara/09.30)Â

5- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, "Biz GeleceÄŸiz" projesinin tanÄ±tÄ±mÄ±na ve "Ã‡ocuk Ä°hmal ve Ä°stismarÄ±" konulu sempozyuma iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul/13.30)

6- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, 3. TÄ±bbi ve Aromatik Bitkiler Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±na, "Visitafyon.org" internet sitesi tanÄ±tÄ±mÄ± ve "AÃ§Ä±k KapÄ± Projesi" ofisinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± vefa yemeÄŸine katÄ±lacak.

(Afyonkarahisar/09.30-19.30)Â







EKONOMÄ°

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Ä°stanbul Sanayi OdasÄ±'nda Otomotiv Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±'na iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul/14.30)Â

2- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, TÃ¼rkiye - Moldova iÅŸ Forumu'na,Â 7. Otomotiv Ar-Ge Proje PazarÄ± ve Komponent TasarÄ±m YarÄ±ÅŸmasÄ±'na ve Ä°stanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ä°hracatÃ§Ä±lar BirliÄŸi (Ä°THÄ°B) Ã¶dÃ¼l tÃ¶renlerine katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/11.30-20.00)Â

3- GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba NiÄŸde Ã–mer Halis Demir Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼ ziyaret edecek ve Arap yatÄ±rÄ±mcÄ±lar ile dÃ¼zenlenecek toplantÄ±da bulunacak.

(NiÄŸde/10.00-18.00)

4- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Ä°nÃ¶nÃ¼ Ãœniversitesi Merkez Cami Temel Atma TÃ¶reni ile AdÄ±yaman Park AVM aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ etkinliÄŸine katÄ±lacak, AdÄ±yaman Esnaf ve Sanatkar OdalarÄ± BirliÄŸi ve AdÄ±yaman ValiliÄŸi'ni ziyaret edecek.

(Malatya / AdÄ±yaman 09.30-16.30)Â

5- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, 11. KalkÄ±nma PlanÄ± DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak, AK Parti Erzurum Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ± ziyarette bulunacak.

(Erzurum/09.30-14.00)Â

6- TÃœÄ°K, 2017 yÄ±lÄ± iÅŸ gÃ¼cÃ¼ istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/10.00)







DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- AB Liderler Zirvesi, Ä°ngiltere hariÃ§ AB Ã¼lkelerinin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla devam edecek. AyrÄ±ca 19 AB Ã¼yesi Ã¼lke liderlerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla Avro Zirvesi yapÄ±lacak.â€‹

(BrÃ¼ksel)Â

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GÃœNCEL

1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ, Malatya'da Ã¼niversite camisi temel atma tÃ¶renlerine katÄ±lacak, HacÄ± Yusuf TaÅŸ Camii'nde kÄ±lÄ±nacak cuma namazÄ±nda hutbe irad edecek, Ä°nÃ¶nÃ¼ Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã¶zel oturuma katÄ±lacak.

(Malatya/11.30/12.40/14.40)Â

2- YargÄ±tay BaÅŸkanÄ± Ä°smail RÃ¼ÅŸtÃ¼ Cirit'in de yer aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¶hretler karmasÄ±, YargÄ±tay 150. YÄ±l 1. HalÄ± Saha Kamu Futbol TurnuvasÄ± final maÃ§Ä± Ã¶ncesinde Ampute Futbol Milli TakÄ±mÄ± ile gÃ¶steri maÃ§Ä± yapacak.

(Ankara/15.00)Â

3- FETÃ– davalarÄ±Â

- AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ darbe davasÄ±nda 486 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve Ä°nfaz kurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼ndeki duruÅŸma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÃ–â€™nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara HavacÄ±lÄ±k KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 152'si asker, 3'Ã¼ sivil 155 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesi,Â Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin iÅŸgali ve burada Ã§Ä±kan olaylarda Prof. Dr. Ä°lhan Varank'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 14 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin tutuklu 52 askerin yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.

(Ä°stanbul/10.00)

- Darbe giriÅŸiminde Maltepe'deki 2. ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda yaÅŸananlara iliÅŸkin 14'Ã¼ tutuklu 26 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ± Silivri'de sÃ¼recek.

(Ä°stanbul/10.00)

- Ä°zmir'deki "askeri casusluk" soruÅŸturmasÄ±nda FETÃ–/PDY mensuplarÄ±nÄ±n sahte delil Ã¼reterek kumpas kurduklarÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin 36'sÄ± tutuklu 92 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.

(Ä°zmir/10.00)

- Mersin'de, Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len ve dÃ¶nemin Deniz Kuvvetleri Akdeniz BÃ¶lge KomutanÄ± tuÄŸamiral Nejat Atilla Demirhan'Ä±n aralarÄ±nda bulunduÄŸu 32 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± darbe giriÅŸimi davasÄ±, 7. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edecek.

(Mersin/14.00)

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SPOR

1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, Hasan DoÄŸan Spor Kompleksi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ve Spor Toto Zeytinburnu Belediyesi Buz Pisti temel atma tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/14.30)Â

2- A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda Ä°rlanda Cumhuriyeti ile Antalya'da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Antalya/20.30)Â

3- UEFA 21 YaÅŸ AltÄ± Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri 6. Grup maÃ§Ä±nda TÃ¼rkiye, Ä°sveÃ§ ile karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Antalya/17.00)Â

4- Basketbol THY Avrupa Ligi 28. haftasÄ±nda Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.

(Atina/22.00)

5- Basketbol ULEB Avrupa KupasÄ± yarÄ± final ikinci maÃ§Ä±nda DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ, Almanya'nÄ±n Bayern MÃ¼nih takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(MÃ¼nih/22.00)

6- Voleybol Bayanlar 1. Lig final etabÄ± maÃ§larÄ± AydÄ±n'da baÅŸlayacak. Ä°lk gÃ¼n BalÄ±kesir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-KarayollarÄ± ve THY-Pursaklar Voleybol Ä°htisas maÃ§larÄ± oynanacak.

(AydÄ±n/16.00/18.00)