Kaddafi'nin kuzeninden 'Sarkozy' itirafÄ±

Libya'nÄ±n devrik lideri Muammer el-Kaddafi'nin kuzeni eski MÄ±sÄ±r-Libya Ä°liÅŸkileri KoordinatÃ¶rÃ¼ Ahmed Kaddaf ed-Dem,Â eski Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Nicolas Sarkozy'yeÂ finansal destekÂ saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±.
MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'den France24 televizyon kanalÄ±na konuÅŸan Kaddaf ed-Dem, Sarkozy'ye finansal destek saÄŸlanmasÄ± konusunu devrik lider Kaddafi ve baÅŸka yetkililerden Ã¶ÄŸrendiÄŸini, bu bilginin kesin olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Sarkozy'ye verilen paranÄ±n miktarÄ±yla ilgili soruya Kaddaf ed-Dem, "Bu konuda bilgim yok. Tek bildiÄŸim mÃ¼ttefikimiz olduÄŸu iÃ§in Sarkozy'ye yardÄ±m ettiÄŸimiz. O dÃ¶nem Kaddafi, Afrika BirliÄŸini tesis etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu ve bu amaÃ§la Elysee'de bize yakÄ±n bir dostun olmasÄ± gerekiyordu. Sarkozy'yi stratejik mÃ¼ttefikimiz olarak kalmasÄ± iÃ§in destekledik. Bu gerÃ§ek inkar edilemez." diye konuÅŸtu.
Ä°ÅŸ adamÄ± Ziad Takieddine, 2016'da, 2006 yÄ±lÄ±nÄ±n sonlarÄ±nda Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Bu sÃ¶zler, eski Libya Askeri Ä°stihbarat Birimi DirektÃ¶rÃ¼ Abdullah Senussi'nin 2012'de Libya'da verdiÄŸi ifadeleri doÄŸrulamÄ±ÅŸtÄ±.
Libya'nÄ±n devrik lideri Kaddafi, Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmeden kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce yayÄ±mlanan bir rÃ¶portajÄ±nda, "Sarkozy (2007 yÄ±lÄ±nda) Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± iken bana geldi ve para istedi. Ben de verdim. Sayemde seÃ§imi kazandÄ±." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Nicolas Sarkozy'nin 2007'de cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im kampanyasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tmek iÃ§in Kaddafi'den yasa dÄ±ÅŸÄ± ÅŸekilde para aldÄ±ÄŸÄ± ve kampanyayÄ± bu destekle yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edilmiÅŸti. 50 milyon avroya kadar yÃ¼kselen bir meblaÄŸdan bahsedilen iddialar Ã¼zerine 2013'te Ã¶n soruÅŸturma aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.
5 yÄ±l sÃ¼ren Ã¶n soruÅŸturma sonrasÄ± Sarkozy, salÄ± gÃ¼nÃ¼ sabah saatlerinde Paris'te gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, 30 saate yakÄ±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼recinin ardÄ±ndan hakkÄ±nda, "cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im kampanyasÄ±na yasa dÄ±ÅŸÄ± finansman saÄŸladÄ±ÄŸÄ±, yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± ve Libya kamu fonlarÄ±nÄ± gizlediÄŸi" gerekÃ§esiyle soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
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Libya'nÄ±n devrik lideri Muammer el-Kaddafi'nin kuzeni Kaddaf ed-Dem, eski Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Sarkozy'ye finansal destek saÄŸladÄ±klarÄ± bilgisinin doÄŸru olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
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