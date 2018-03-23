DoÄŸu Guta'da Esed rejiminin yeni katliamÄ±nda 37 sivil yanarak Ã¶ldÃ¼

Ã‡in'den ABD'ye "ikili iliÅŸkileri tehlikeye atmayÄ±n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ã‡in Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, "(Trump'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± genelge) ABD'nin bu adÄ±mÄ± ne ABD ne Ã‡in ne de dÃ¼nyanÄ±n Ã§Ä±karÄ±na. Ã‡in bir ticaret savaÅŸÄ± yapmak istemiyor ama bÃ¶yle bir savaÅŸtan da korkmuyor" dedi