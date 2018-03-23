09:58, 23 Mart 2018 Cuma

Abdullah Salih'in TÃ¼rkiye'deki mal varlÄ±klarÄ± dondurulacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski Yemen CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih'in TÃ¼rkiye'de bulunan tÃ¼m hak ve alacaklarÄ± ile mal varlÄ±klarÄ± 26 Åžubat 2019'a kadar dondurulacak.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin bazÄ± kararlarÄ±yla listelenen kiÅŸi, kuruluÅŸ veya organizasyonlarÄ±n tasarrufunda bulunan mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dondurulmasÄ±na iliÅŸkin karar, Bakanlar Kurulu kararÄ±yla yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe kondu.

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan karara gÃ¶re, Husi askeri komutanÄ± Halik El Husi, Husi grubu 2. komutanÄ± Abdullah Yahya El Hakim, Eski Yemen CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih, Yemen Husi hareketi lideri Abdulmelik El Husi ve Salih'in Husi askeri geniÅŸlemesinin kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nda kilit rol oynayan ve Yemenâ€™in barÄ±ÅŸ, gÃ¼venlik ve istikrarÄ±nÄ± tehdit eden eylemlere giriÅŸen oÄŸlu Ahmed Ali Abdullah Salih'in TÃ¼rkiyeâ€™de bulunan bankalar ve diÄŸer mali kurumlar ile gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸiler nezdindeki kiralÄ±k kasa mevcutlarÄ± da dahil olmak Ã¼zere, tÃ¼m hak ve alacaklarÄ± ile mal varlÄ±klarÄ± 26 Åžubat 2019'a kadar dondurulacak.

SÃ¶z konusu mal varlÄ±klarÄ± ile ilgili her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸlem, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iznine baÄŸlanacak.

4 ARALIK 2017'DE Ã–LDÃœRÃœLMÃœÅžTÃœ

Yemen'i 34 yÄ±l yÃ¶neten Salih, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde mÃ¼cadele ettiÄŸi ancak Ã¼lkede 2011'de patlak veren halk ayaklanmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan deÄŸiÅŸen dengelerle 2013 yÄ±lÄ±nda "mÃ¼ttefik" konumuna geldiÄŸi Husilerin, 4 AralÄ±k 2017'de dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

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