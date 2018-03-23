10:29, 23 Mart 2018 Cuma

İnternete RTÜK denetimi yasasının detayları belli oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu, 96 maddelik torba yasa tasarısını önceki gece kabul etti. İnternet yayıncılığına RTÜK denetimi getirilirken, tasarıda son dakikada yapılan bir değişiklikle Youtube gibi sosyal paylaşım siteleri yeni uygulamanın kapsamı dışında bırakıldı. Netflix gibi yayın platformlarının Türkiye'deki izleyicilere ulaşabilmesi için RTÜK'ten lisans alması gerekecek.

Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı”nda yer alan başlıca düzenlemeler şöyle:

RTÜK DENETİMİ: RTÜK'ten geçici yayın hakkı veya yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcısı kuruluşlar, bu hak ve lisansları ile yayınlarını internet ortamından da sunabilecek. Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet üzerinden sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıları, üst kuruldan yayın lisansı, bu yayınları internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecileri de üst kuruldan yayın iletim yetkisi alacak. Aynı hükümler, içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunmasına rağmen Türkiye'ye ticari iletişim yayınlarına yer veren yayın kuruluşlarının yayın hizmetleri hakkında da uygulanacak.

SOSYAL MEDYA: Bireysel iletişim ve Youtube gibi sosyal medya kanalları bu madde kapsamında değerlendirilemeyecek.

DİPLOMATİK PASAPORT: Eski bakanlara ve milletvekillerine görevde iken verilen diplomatik pasaportların, görevlerinin sona ermesi halinde de geçerliliği devam ettirilecek.

AİHM BAŞVURULARI: Kaldırılan Askeri Yüksek İdare Mahkemeleri'nin “tarafsız ve bağımsız olmadığı” iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yaptığı başvuruları derdest olanlar, düzenlemenin kanunlaşmasından itibaren 3 ay içinde Ankara İdare Mahkemeleri'nden yargılamaların yenilenmesini isteyebilecek. Bu sürede başvuruda bulunmayanlar, AİHM'ce münhasıran iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle verilen kabul edilemezlik kararlarının kendilerine tebliğinden itibaren 3 ay içinde yeniden yargılama talep edebilecek.