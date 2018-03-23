Putin'in yeğeni Gazprom yönetimine geliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya’nın ünlü Gazprom şirketi Yönetim Kurulu 22 Mart'taki toplantısında yeniden Devlet Başkanı seçilen Vladimir Putin’in yeğeni Mikhail Putin Evgenievich’in şirket yönetimine dahil edilmesi konusunu görüştü.
Konu ile açıklama yapan ve ismi açıklanmayan bir Gazprom yetkilisi, "Devlet başkanının amcaoğlu Mikhail Putin geçtiğimiz yıl 65 yaşındayken ölen Gazprom yönetim kurulu başkanı yardımcısı Alexander Kozlov'un görevini üstlenebilir. Mikhail Putin ekonomik ve lojistik desteğin koordinasyonunu yönetiyordu” dedi.
Başkan Putin’in sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Mikhail Putin'in "başkanın uzak bir akrabası" olduğunu ve Rus liderin onunla fazla iletişim içinde olmadığını söyledi.
MİKHAİL PUTİN KİMDİR?
Putin Mihail Evgenievich 7 Şubat 1967'de Ivanovo'da bir doktor ailesinde doğdu. Baba - Eugene Mihayloviç, anne - Dia Alexandrovna. Görevdeki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kuzenlerinden biri.
1990 yılında Ivanovo Devlet Tıp Enstitüsü'nden mezun oldu. 1998'de çalışmalarını, Tıp Bilimleri Adayı olan S. Ordzhonikidze'den alan Devlet Akademisi'nde tamamladı.
1999-2004 yıllarında Rusya Sağlık Bakanlığı sisteminde çalıştı. 1999'dan 2000'e kadar FSUE "Medtekhsnab" Genel Müdür Yardımcısı, ilaç operasyon yönetimi başkan yardımcısı olarak çalıştı 2001-2004 yılları arasında sağlık, mali yönetim ve Sağlık Bakanlığının maddi kaynaklarının ekonomik gelişme departmanının başı idi.
2004-2007’de OAO Gazprom Tıp Bölümünde başkanlık görevini yaptı.
Eylül 2004'te Vladimir Yakunin, Viktor Nazarov ve Yulia Paramonova ile birlikte, ilaç ürünleri üreten Moskova firmasının "Satelprom" şirketinin kurucusu oldu. Ocak 2005'te, aynı ortaklarla birlikte, şirketi "BIOSAT" (CJSC) kurdu. Dubna'daki bilim kentinin özel ekonomik bölgesinde yer alır ve biyoteknoloji alanındaki gelişmelerin yanı sıra insülinler ve interferonların üretimi ile uğraşır.
Aralık 2007'de Gazprommedservice yönetim kurulu başkanlığına getirildi ve şu ana kadar Sogaz yönetim kurulu başkan yardımcılığına getirildi.
22 Mart 2018'de PJSC Gazprom yönetim kurulunun Mikhail Evgenievich'in holding yönetimine dahil edilmesine karar verildiği ortaya çıktı.
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