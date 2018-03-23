10:37, 23 Mart 2018 Cuma

AB Liderler Zirvesi sonuÃ§ bildirgesinde TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± ifadeler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB)Â Liderler Zirvesi'nin ilk gÃ¼nÃ¼ sonunda yayÄ±mlanan bildirgede, Rusya vatandaÅŸÄ± Ã§ifte ajan Sergey SkripalÂ ile kÄ±zÄ± Yulia'nÄ±n durumu ve zehirlenmelerine iliÅŸkin Moskova'ya yÃ¶nelik somut yaptÄ±rÄ±mlar yer almadÄ±. Bununla birlikte, AB liderlerinin "Salisbury saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n arkasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ihtimalle Rusya'nÄ±n olduÄŸu ve makul baÅŸka bir aÃ§Ä±klama bulunamadÄ±ÄŸÄ±" konusunda Londra yÃ¶netimiyle hemfikir olduÄŸu belirtildi.

Bildirgede,Â Salisbury saldÄ±rÄ±sÄ±Â ÅŸiddetle kÄ±nandÄ± ve Rusya'ya karÅŸÄ± atÄ±labilecek adÄ±mlarÄ±n deÄŸerlendirileceÄŸi ifade edildi.

BirliÄŸin, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nÃ¼kleer baÄŸlantÄ±lÄ± risklere karÅŸÄ± savunma gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±rmasÄ± gerektiÄŸine deÄŸinilen metinde, "AB'nin siber savunma, stratejik iletiÅŸim ve karÅŸÄ± istihbarat alanÄ±ndaki kapasitesini gÃ¼Ã§lendirmesi gerektiÄŸi" kaydedildi.

TÃœRKÄ°YE Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° BÃ–LÃœM

AB liderleri sonuÃ§ bildirgesinde, "AB Konseyi,Â TÃ¼rkiye'nin DoÄŸu Akdeniz ve Ege Denizi'nde devam eden yasa dÄ±ÅŸÄ± faaliyetlerini gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde kÄ±nÄ±yor ve GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi (GKRY) ile Yunanistan'la olan tam dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§iziyor." ifadesini kullandÄ±.

Belgede ayrÄ±ca TÃ¼rkiye'ye "bu faaliyetlerine son verme" ve "GKRY'nin AB ve uluslararasÄ± hukuk uyarÄ±nca egemenliÄŸinden kaynaklanan doÄŸal kaynaklarÄ±ndan faydalanma hakkÄ±na saygÄ± duyma" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Liderler, "aralarÄ±nda iki Yunan askerinin de bulunduÄŸu AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'de devam eden tutukluluklarÄ± konusunda derin kaygÄ±larÄ± olduÄŸunu" belirterek, bu konularÄ±n AB ile diyalog yoluyla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸine deÄŸinildi.

BATI BALKANLAR

Bildirgede, AB ile BatÄ± Balkanlar arasÄ±nda 17 MayÄ±s'ta Sofya'da yapÄ±lmasÄ± planlanan zirvenin bÃ¶lgenin Avrupa perspektifini gÃ¼Ã§lendirici nitelikte olduÄŸu vurgulandÄ±.

Liderler, Sofya zirvesinin BatÄ± Balkanlar'Ä±n gerek kendi iÃ§inde gerekse de AB ile iliÅŸkilerinde kuvvetlendirici sonuÃ§lar doÄŸurmasÄ±nÄ± beklediklerini bildirdi.

AyrÄ±ca, BatÄ± Balkan Ã¼lkelerinin AB Ã¼yeliklerinin de haziran ayÄ±ndaki zirvede ele alÄ±nacaÄŸÄ± kaydedildi.