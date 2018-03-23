GÃ¼ncelleme: 11:02, 23 Mart 2018 Cuma

ABD'nin MÃ¼nbiÃ§'ten Ã§ekilmeye niyeti yok!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±Â (CENTCOM) ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n toplantÄ±sÄ±ndaÂ MÃ¼nbiÃ§'teki ABD askerlerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Pentagon'daki CENTCOM SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Adrian Rankine Gallowey, "MÃ¼nbiÃ§'ten Ã§ekilme gibi bir niyetiniz var mÄ±?" ÅŸeklindeki soruya ÅŸÃ¶yle cevap verdi:

"Koalisyon gÃ¼Ã§leri ÅŸu anda MÃ¼nbiÃ§ bÃ¶lgesinde bulunuyor. DEAÅž kontrolÃ¼nden kurtarÄ±lmÄ±ÅŸ diÄŸer bÃ¶lgelerde olduÄŸu gibi koalisyon gÃ¼Ã§leri MÃ¼nbiÃ§ bÃ¶lgesinde yerel sivil konseyin istikrarÄ± saÄŸlamasÄ± iÃ§in destekliyor. Operasyonel gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle daha fazla aÃ§Ä±klama yapamayÄ±z."

DIÅžÄ°ÅžLERÄ° BAKANLIÄžI'NDAN FARKLI YORUM

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ ve aynÄ± zamanda Kamu Diplomasisinden sorumlu MÃ¼steÅŸar Vekili Heather Nauert'e de DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± brifinginde benzeri bir soru yÃ¶neltildi.

SÃ¶zcÃ¼, "TÃ¼rkiye ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimiz devam ediyor. HenÃ¼z bir sonuca baÄŸlanmadÄ±." ifadesini kullandÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam etmesini umduklarÄ±nÄ± belirten SÃ¶zcÃ¼, "ABD'nin MÃ¼nbiÃ§'teki varlÄ±ÄŸÄ±"na iliÅŸkin olarak, "Bizim Ã§ekilmek gibi bir niyetimiz yok fakat bu noktadan sonrasÄ±nÄ± ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na sormalÄ±sÄ±nÄ±z." dedi.

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