DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan son dakika 'Patriot' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy, Patriot fÃ¼ze savunma sistemleriyle ilgiliÂ ABDÂ ile de temaslarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini belirtti.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy,Â "MÃ¼steÅŸar Ãœmit YalÃ§Ä±n yakÄ±n zamanda, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta olabilir, Washington'a gidecek." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, ABD ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda MÃ¼nbiÃ§ konusundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler iÃ§in DÄ±ÅŸiÅŸleri MÃ¼steÅŸarÄ±â€™nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta ABDâ€™ye gidebileceÄŸini sÃ¶yledi
AB liderleri, BrÃ¼ksel'deki zirvenin ilk gÃ¼nÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan yayÄ±mladÄ±klarÄ± sonuÃ§ bildirgesinde, TÃ¼rkiye'nin DoÄŸu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak nitelendirip kÄ±nadÄ±. Liderler, "aralarÄ±nda iki Yunan askerinin de bulunduÄŸu AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'de devam eden tutukluluklarÄ± konusunda derin kaygÄ±larÄ± olduÄŸunu" belirterek, bu konularÄ±n AB ile diyalog yoluyla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸini iddia etti
Ä°nternete RTÃœK denetimi getiren tasarÄ±nÄ±n Meclis'te kabul edilerek yasalaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ayrÄ±ntÄ±lar belli oldu
IÅŸÄ±k YayÄ±ncÄ±lÄ±k'a yÃ¶nelik, Ä°stanbul merkezli 13 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 55 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi
AydÄ±n DoÄŸan, aralarÄ±nda HÃ¼rriyet Gazetesi ve CNN TÃ¼rk'Ã¼n de olduÄŸu ÅŸirketleri DemirÃ¶ren Grubu'na sattÄ±. Bu satÄ±ÅŸtan sonra DoÄŸanâ€™dan beklenen aÃ§Ä±klama geldi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Afrin'de el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesiyle 3 askerin ÅŸehit olduÄŸunu sÃ¶yledi
YÃ¼ksekova ilÃ§esine baÄŸlÄ± AdaklÄ± kÃ¶yÃ¼nde bir grubun, elektrik sayaÃ§larÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesine tepki gÃ¶stermesi Ã¼zerine gergin anlar yaÅŸandÄ±
NijeryalÄ± akademisyen Dr. Muhammed, TÃ¼rkiye'nin Nijerya ile iliÅŸkilerinin OsmanlÄ± Devleti'ne dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) bazÄ± seferleri olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal oldu.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde, 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, sanÄ±k yakÄ±nÄ±yla 15 Temmuz gazisi arasÄ±nda gerginlik Ã§Ä±ktÄ±
Orgeneral Akar, Kilis'te sÄ±nÄ±r birliklerinde incelemelerde bulundu
PYD/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde terÃ¶ristlerin zarar verdiÄŸi okullar, TÃ¼rkiye'nin desteÄŸiyle onarÄ±larak eÄŸitim-Ã¶ÄŸretime hazÄ±r hale getiriliyor
Vefat eden eski bÃ¼yÃ¼kelÃ§i ve MHP Milletvekili BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ± iÃ§in TBMM'de tÃ¶ren dÃ¼zenleniyor
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n 'Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz' sÃ¶zÃ¼ Sincar, Kandil iÃ§in de YPG/PKK'nÄ±n olduÄŸu her yer iÃ§in de geÃ§erli." ifadesini kullanÄ±rken, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n bugÃ¼n ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini belirtti
Edirne'de sabah saatlerinden itibaren karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurun etkili olan kentte, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±