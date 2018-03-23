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13:30, 23 Mart 2018 Cuma
TÃ¼rkiye
GÃ¼ncelleme: 11:44, 23 Mart 2018 Cuma

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DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan son dakika 'Patriot' aÃ§Ä±klamasÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan son dakika 'Patriot' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, ABD ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda MÃ¼nbiÃ§ konusundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler iÃ§in DÄ±ÅŸiÅŸleri MÃ¼steÅŸarÄ±â€™nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta ABDâ€™ye gidebileceÄŸini sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy, Patriot fÃ¼ze savunma sistemleriyle ilgiliÂ ABDÂ ile de temaslarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini belirtti.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy,Â  "MÃ¼steÅŸar Ãœmit YalÃ§Ä±n yakÄ±n zamanda, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta olabilir, Washington'a gidecek." dedi.



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