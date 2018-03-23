Krizdeki Venezuela, para birimi bolivardan 3 sÄ±fÄ±rÄ± atÄ±yor

VenezuelaÂ Devlet BaÅŸkanÄ±Â Nicholas Maduro, devlet televizyonunda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â paraÂ biriminin deÄŸerini korumak Ã¼zereÂ 3 sÄ±fÄ±rÄ±n atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Maduro, yeni basÄ±lacak banknotlarÄ±n 4 Haziran'dan itibaren piyasaya sÃ¼rÃ¼leceÄŸini bildirdi.
ABD ve Avrupa BirliÄŸi'nin Ã¼lkeye uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlar nedeniyle Venezuela'nÄ±n acÄ±masÄ±z bir ekonomik savaÅŸÄ±n kurbanÄ± olduÄŸunu savunan Maduro, "BolivarÄ± mÃ¼dafaa etmeliyiz." ifadesini kullandÄ±.
Maduro, yeni basÄ±lacak banknotlarÄ±n Ã¼lkedeki nakit sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m olacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Paradan sÄ±fÄ±rlarÄ±n atÄ±lmasÄ±yla birlikte, geÃ§en yÄ±l kasÄ±m ayÄ±nda sistemdeki mevcut banknotlara ilave olarak basÄ±lan 100 bin bolivarlÄ±k banknot tedavÃ¼lden kalkacak. TedavÃ¼le girecek yeni paralar, 2 bolivardan 500 bolivara kadar 8 banknot ve 2 bozuk paradan oluÅŸacak. ParanÄ±n kur deÄŸeri deÄŸiÅŸmeyecek.
DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k petrol rezervlerine sahip Ã¼lkesi olan Venezuela, kÃ¼resel petrol fiyatlarÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ nedeniyle tarihinin en bÃ¼yÃ¼kÂ ekonomik krizlerinden birini yaÅŸÄ±yor.Â
Denk Partisi Meclis Grup BaÅŸkanÄ± Tunahan Kuzu, ilk defa katÄ±ldÄ±klarÄ± Hollanda yerel seÃ§imlerinde 23 belediye meclis Ã¼yesi Ã§Ä±karmalarÄ±na iliÅŸkin, "Tarih kitabÄ± yazmaya devam ediyoruz..." ifadesini kullandÄ±
Bosna Hersek'te evlerin yarÄ±sÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ±n tahrip edildiÄŸi savaÅŸÄ±n Ã¼zerinden Ã§eyrek asÄ±r geÃ§mesine raÄŸmen, 112 bin civarÄ±nda terk edilmiÅŸ harabe ev bugÃ¼n de savaÅŸÄ±n izlerini taÅŸÄ±mayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Venezuela'da hÃ¼kÃ¼met yÃ¼ksek enflasyonla birlikte para birimi bolivarÄ±n deÄŸerindeki azalmaya Ã§Ã¶zÃ¼m olarak paradan Ã¼Ã§ sÄ±fÄ±r atma kararÄ± aldÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± olarak 9 Nisanâ€™da gÃ¶reve baÅŸlamasÄ± beklenen ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi John Bolton, savaÅŸ karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemlerinin yanÄ± sÄ±ra MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tÄ± gruplarla iliÅŸkisi ve Ä°slamofobik sÃ¶ylemleriyle de dikkati Ã§ekiyor.
TÃ¼rkmenistan ve Ä°ran'Ä±n Hazar denizindeki sÄ±nÄ±rÄ±nda gezen iki genÃ§ balÄ±kÃ§Ä± sÄ±nÄ±r ihlali yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle TÃ¼rkmen sÄ±nÄ±r muhafÄ±zlarÄ±nca Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
ABD'nin MÃ¼nbiÃ§'teki askeri varlÄ±ÄŸÄ±na dair Pentagon net bir aÃ§Ä±klama yapmaktan Ã§ekinirken, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, "MÃ¼nbiÃ§'ten Ã§ekilmek gibi bir niyetimiz yok." ifadesi kullanÄ±ldÄ±
Rus lider Putin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ dÃ¶nemine baÅŸlarken Rus doÄŸalgaz ÅŸirketi Gazprom, Putin'in yeÄŸenini yÃ¶netimine dahil etmek iÃ§in toplantÄ±lara baÅŸladÄ±
Suudi Arabistan hava sahasÄ±nÄ± kullanan Hindistan'a ait ilk uÃ§ak, Ä°srail'in baÅŸkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion HavalimanÄ±'na indi
Husiler tarafÄ±ndan 4 AralÄ±k 2017'de dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden Eski Yemen CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih'in, TÃ¼rkiye'de bulunan tÃ¼m hak ve alacaklarÄ± ile mal varlÄ±klarÄ±nÄ±n 26 Åžubat 2019'a kadar dondurulacaÄŸÄ± bildirildi
Suriye'de, Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin DoÄŸu Guta'da bir sÄ±ÄŸÄ±naÄŸa dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 37 sivilin yanarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Libya'nÄ±n devrik lideri Muammer el-Kaddafi'nin kuzeni Kaddaf ed-Dem, eski Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Sarkozy'ye finansal destek saÄŸladÄ±klarÄ± bilgisinin doÄŸru olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± H. R. McMaster'Ä±n gÃ¶revine son verdi
Ã‡in Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, "(Trump'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± genelge) ABD'nin bu adÄ±mÄ± ne ABD ne Ã‡in ne de dÃ¼nyanÄ±n Ã§Ä±karÄ±na. Ã‡in bir ticaret savaÅŸÄ± yapmak istemiyor ama bÃ¶yle bir savaÅŸtan da korkmuyor" dedi
ABD'nin 23 Mart itibarÄ±yla ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma uygulamaya baÅŸlayacaÄŸÄ± ek gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden, Kanada ve Meksika'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve GÃ¼ney Kore'nin de muaf tutulacaÄŸÄ± bildirildi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, BrÃ¼ksel'de gerÃ§ekleÅŸtirilen AB Liderler Zirvesi marjÄ±nda, Ã§ifte ajan Skripal'in zehirlenmesi soruÅŸturmasÄ±yla ilgili olarak Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ve Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'u bilgilendirdi
Federal hÃ¼kÃ¼mete, 2018 mali yÄ±lÄ±nÄ±n sona ereceÄŸi 30 EylÃ¼l'e kadar 1,3 trilyon dolarlÄ±k harcama yetkisi verecek tasarÄ±, Temsilciler Meclisinden 167'ye karÅŸÄ± 256 oyla geÃ§ti.