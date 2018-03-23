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13:30, 23 Mart 2018 Cuma
Balkanlar
12:07, 23 Mart 2018 Cuma

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Bosna'daki 112 bin harabe evde hala savaÅŸÄ±n Ã§Ä±ÄŸlÄ±ÄŸÄ± yankÄ±lanÄ±yor
Bosna'daki 112 bin harabe evde hala savaÅŸÄ±n Ã§Ä±ÄŸlÄ±ÄŸÄ± yankÄ±lanÄ±yor

Bosna Hersek'te evlerin yarÄ±sÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ±n tahrip edildiÄŸi savaÅŸÄ±n Ã¼zerinden Ã§eyrek asÄ±r geÃ§mesine raÄŸmen, 112 bin civarÄ±nda terk edilmiÅŸ harabe ev bugÃ¼n de savaÅŸÄ±n izlerini taÅŸÄ±mayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersek'teÂ evlerin yarÄ±sÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ±n tahrip edildiÄŸiÂ savaÅŸÄ±nÂ Ã¼zerindenÂ Ã§eyrek asÄ±rÂ geÃ§mesine raÄŸmen 112 bin civarÄ±nda terk edilmiÅŸ harabe ev bugÃ¼n deÂ savaÅŸÄ±n izleriniÂ taÅŸÄ±yor.

1992-1995 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yaÅŸanan savaÅŸÄ±n Ã§Ä±ÄŸlÄ±ÄŸÄ± bugÃ¼n de bu evlerde yankÄ±lanmaya devam ederken, sahipleri tarafÄ±ndan terk edilmiÅŸ, atÄ±lan top mermilerinden zarar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ bu evler 25 yÄ±l sonra da savaÅŸÄ±n hayaletini misafir etmeye devam ediyor.

Resmi rakamlara gÃ¶re, savaÅŸ baÅŸlamadan Ã¶nce Bosna Hersek'teki konut sayÄ±sÄ± 1,1 milyon civarÄ±ndayken, 3,5 yÄ±l sÃ¼ren savaÅŸta bu konutlardan 453 bini zarar gÃ¶rdÃ¼ ya da tamamen yÄ±kÄ±ldÄ±. YÄ±kÄ±lan ya da zarar gÃ¶ren konutlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu onarÄ±lsa da hala Ã¼lke genelinde 112 bin "savaÅŸ maÄŸduru" konut kullanÄ±lamaz halde duruyor.

Harabe evler savaÅŸÄ±n izlerini tÃ¼m Ã§Ä±plaklÄ±ÄŸÄ±yla gÃ¶stermeye devam ederken, bu evlerin kÄ±rsal kesimlerin yanÄ± sÄ±ra bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde ya da bu ÅŸehirlerin hemen yanÄ± baÅŸÄ±ndaki mahallelerde gÃ¶rÃ¼lmesi mÃ¼mkÃ¼n.

2,2 milyon insanÄ±n savaÅŸta gÃ¶Ã§ ettiÄŸi ancak savaÅŸÄ±n ardÄ±ndan 1 milyondan fazla insanÄ±n geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼lkede, yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ veya zarar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ bu evler mÃ¼lk sahiplerinin kendi Ã§abalarÄ± ya da devlet, uluslararasÄ± toplum ve yerel yÃ¶netimlerin destekleriyle onarÄ±ldÄ±, yeniden yaÅŸanÄ±labilir hale getirildi.

SAVAÅžTA GÃ–Ã‡ EDENLERÄ°N YÃœZDE 55'Ä°Â  EVLERÄ°NE GERÄ° DÃ–NDÃœ

Bosna Hersek Ä°nsan HaklarÄ± ve MÃ¼lteciler BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Bosna SavaÅŸÄ±'nda Ã¼lkede kayÄ±tlÄ± evlerin yÃ¼zde 42'sine zarar verildiÄŸi veya yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, bu evlerin ufak, orta ve aÄŸÄ±r olarak farklÄ± derecelerde tahribata uÄŸradÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

SavaÅŸÄ± sonlandÄ±ran Dayton BarÄ±ÅŸ AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n imzalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir sÃ¼re da tahribatÄ±n devam ettiÄŸinin altÄ± Ã§izilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ana kadar 341 bin hasarlÄ± konutun yeniden yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bu sayÄ±nÄ±n zarara uÄŸramÄ±ÅŸ evlerin yÃ¼zde 75'ine tekabÃ¼l ettiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, "SavaÅŸ sonrasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 200 bin konut farklÄ± uluslararasÄ± ve yerel yardÄ±mlarla yeniden yapÄ±ldÄ±. Az hasar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ binalarÄ±n tamiri ise mÃ¼lk sahiplerince gerÃ§ekleÅŸtirildi. Yerel yÃ¶netimlerden alÄ±nan bilgilere gÃ¶re, 112 bin civarÄ±nda konut ise hala onarÄ±lamadÄ±." ifadelerine yer verildi.

SavaÅŸta gÃ¶Ã§ edenlerin yÃ¼zde 55'e yakÄ±nÄ±n evlerine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, geri dÃ¶nÃ¼ÅŸleri teÅŸvik amaÃ§lÄ± yeniden yapÄ±lanma iÃ§in 250 milyon avroya ihtiyaÃ§ duyulduÄŸu kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada, devletin tÃ¼m kademeleriyle etnik ya da dini bir ayrÄ±m gÃ¶zetmeksizin geri dÃ¶nÃ¼ÅŸleri teÅŸvik ettiÄŸi belirtilirken, evlerine geri dÃ¶nmek isteyenlere kolaylÄ±k saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ve insanlarÄ±n yeniden entegrasyonunu gÃ¼Ã§lendirme konusunda destek verildiÄŸi vurgulandÄ±.



Ä°lgili Konular SÄ±rbistan Bosna Hersek
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