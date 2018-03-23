Bosna'daki 112 bin harabe evde hala savaÅŸÄ±n Ã§Ä±ÄŸlÄ±ÄŸÄ± yankÄ±lanÄ±yor

Bosna Hersek'teÂ evlerin yarÄ±sÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ±n tahrip edildiÄŸiÂ savaÅŸÄ±nÂ Ã¼zerindenÂ Ã§eyrek asÄ±rÂ geÃ§mesine raÄŸmen 112 bin civarÄ±nda terk edilmiÅŸ harabe ev bugÃ¼n deÂ savaÅŸÄ±n izleriniÂ taÅŸÄ±yor.
1992-1995 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yaÅŸanan savaÅŸÄ±n Ã§Ä±ÄŸlÄ±ÄŸÄ± bugÃ¼n de bu evlerde yankÄ±lanmaya devam ederken, sahipleri tarafÄ±ndan terk edilmiÅŸ, atÄ±lan top mermilerinden zarar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ bu evler 25 yÄ±l sonra da savaÅŸÄ±n hayaletini misafir etmeye devam ediyor.
Resmi rakamlara gÃ¶re, savaÅŸ baÅŸlamadan Ã¶nce Bosna Hersek'teki konut sayÄ±sÄ± 1,1 milyon civarÄ±ndayken, 3,5 yÄ±l sÃ¼ren savaÅŸta bu konutlardan 453 bini zarar gÃ¶rdÃ¼ ya da tamamen yÄ±kÄ±ldÄ±. YÄ±kÄ±lan ya da zarar gÃ¶ren konutlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu onarÄ±lsa da hala Ã¼lke genelinde 112 bin "savaÅŸ maÄŸduru" konut kullanÄ±lamaz halde duruyor.
Harabe evler savaÅŸÄ±n izlerini tÃ¼m Ã§Ä±plaklÄ±ÄŸÄ±yla gÃ¶stermeye devam ederken, bu evlerin kÄ±rsal kesimlerin yanÄ± sÄ±ra bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde ya da bu ÅŸehirlerin hemen yanÄ± baÅŸÄ±ndaki mahallelerde gÃ¶rÃ¼lmesi mÃ¼mkÃ¼n.
2,2 milyon insanÄ±n savaÅŸta gÃ¶Ã§ ettiÄŸi ancak savaÅŸÄ±n ardÄ±ndan 1 milyondan fazla insanÄ±n geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼lkede, yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ veya zarar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ bu evler mÃ¼lk sahiplerinin kendi Ã§abalarÄ± ya da devlet, uluslararasÄ± toplum ve yerel yÃ¶netimlerin destekleriyle onarÄ±ldÄ±, yeniden yaÅŸanÄ±labilir hale getirildi.
Bosna Hersek Ä°nsan HaklarÄ± ve MÃ¼lteciler BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Bosna SavaÅŸÄ±'nda Ã¼lkede kayÄ±tlÄ± evlerin yÃ¼zde 42'sine zarar verildiÄŸi veya yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, bu evlerin ufak, orta ve aÄŸÄ±r olarak farklÄ± derecelerde tahribata uÄŸradÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
SavaÅŸÄ± sonlandÄ±ran Dayton BarÄ±ÅŸ AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n imzalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir sÃ¼re da tahribatÄ±n devam ettiÄŸinin altÄ± Ã§izilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ana kadar 341 bin hasarlÄ± konutun yeniden yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bu sayÄ±nÄ±n zarara uÄŸramÄ±ÅŸ evlerin yÃ¼zde 75'ine tekabÃ¼l ettiÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, "SavaÅŸ sonrasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 200 bin konut farklÄ± uluslararasÄ± ve yerel yardÄ±mlarla yeniden yapÄ±ldÄ±. Az hasar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ binalarÄ±n tamiri ise mÃ¼lk sahiplerince gerÃ§ekleÅŸtirildi. Yerel yÃ¶netimlerden alÄ±nan bilgilere gÃ¶re, 112 bin civarÄ±nda konut ise hala onarÄ±lamadÄ±." ifadelerine yer verildi.
SavaÅŸta gÃ¶Ã§ edenlerin yÃ¼zde 55'e yakÄ±nÄ±n evlerine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, geri dÃ¶nÃ¼ÅŸleri teÅŸvik amaÃ§lÄ± yeniden yapÄ±lanma iÃ§in 250 milyon avroya ihtiyaÃ§ duyulduÄŸu kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada, devletin tÃ¼m kademeleriyle etnik ya da dini bir ayrÄ±m gÃ¶zetmeksizin geri dÃ¶nÃ¼ÅŸleri teÅŸvik ettiÄŸi belirtilirken, evlerine geri dÃ¶nmek isteyenlere kolaylÄ±k saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ve insanlarÄ±n yeniden entegrasyonunu gÃ¼Ã§lendirme konusunda destek verildiÄŸi vurgulandÄ±.
Denk Partisi Meclis Grup BaÅŸkanÄ± Tunahan Kuzu, ilk defa katÄ±ldÄ±klarÄ± Hollanda yerel seÃ§imlerinde 23 belediye meclis Ã¼yesi Ã§Ä±karmalarÄ±na iliÅŸkin, "Tarih kitabÄ± yazmaya devam ediyoruz..." ifadesini kullandÄ±
Bosna Hersek'te evlerin yarÄ±sÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ±n tahrip edildiÄŸi savaÅŸÄ±n Ã¼zerinden Ã§eyrek asÄ±r geÃ§mesine raÄŸmen, 112 bin civarÄ±nda terk edilmiÅŸ harabe ev bugÃ¼n de savaÅŸÄ±n izlerini taÅŸÄ±mayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Venezuela'da hÃ¼kÃ¼met yÃ¼ksek enflasyonla birlikte para birimi bolivarÄ±n deÄŸerindeki azalmaya Ã§Ã¶zÃ¼m olarak paradan Ã¼Ã§ sÄ±fÄ±r atma kararÄ± aldÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± olarak 9 Nisanâ€™da gÃ¶reve baÅŸlamasÄ± beklenen ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi John Bolton, savaÅŸ karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemlerinin yanÄ± sÄ±ra MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tÄ± gruplarla iliÅŸkisi ve Ä°slamofobik sÃ¶ylemleriyle de dikkati Ã§ekiyor.
TÃ¼rkmenistan ve Ä°ran'Ä±n Hazar denizindeki sÄ±nÄ±rÄ±nda gezen iki genÃ§ balÄ±kÃ§Ä± sÄ±nÄ±r ihlali yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle TÃ¼rkmen sÄ±nÄ±r muhafÄ±zlarÄ±nca Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
ABD'nin MÃ¼nbiÃ§'teki askeri varlÄ±ÄŸÄ±na dair Pentagon net bir aÃ§Ä±klama yapmaktan Ã§ekinirken, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, "MÃ¼nbiÃ§'ten Ã§ekilmek gibi bir niyetimiz yok." ifadesi kullanÄ±ldÄ±
Rus lider Putin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ dÃ¶nemine baÅŸlarken Rus doÄŸalgaz ÅŸirketi Gazprom, Putin'in yeÄŸenini yÃ¶netimine dahil etmek iÃ§in toplantÄ±lara baÅŸladÄ±
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Husiler tarafÄ±ndan 4 AralÄ±k 2017'de dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden Eski Yemen CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih'in, TÃ¼rkiye'de bulunan tÃ¼m hak ve alacaklarÄ± ile mal varlÄ±klarÄ±nÄ±n 26 Åžubat 2019'a kadar dondurulacaÄŸÄ± bildirildi
Suriye'de, Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin DoÄŸu Guta'da bir sÄ±ÄŸÄ±naÄŸa dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 37 sivilin yanarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
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ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± H. R. McMaster'Ä±n gÃ¶revine son verdi
Ã‡in Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, "(Trump'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± genelge) ABD'nin bu adÄ±mÄ± ne ABD ne Ã‡in ne de dÃ¼nyanÄ±n Ã§Ä±karÄ±na. Ã‡in bir ticaret savaÅŸÄ± yapmak istemiyor ama bÃ¶yle bir savaÅŸtan da korkmuyor" dedi
ABD'nin 23 Mart itibarÄ±yla ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma uygulamaya baÅŸlayacaÄŸÄ± ek gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden, Kanada ve Meksika'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve GÃ¼ney Kore'nin de muaf tutulacaÄŸÄ± bildirildi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, BrÃ¼ksel'de gerÃ§ekleÅŸtirilen AB Liderler Zirvesi marjÄ±nda, Ã§ifte ajan Skripal'in zehirlenmesi soruÅŸturmasÄ±yla ilgili olarak Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ve Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'u bilgilendirdi
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