Kosova-KaradaÄŸ SÄ±nÄ±r AnlaÅŸmasÄ± ve Balkanlarda GetirdiÄŸi Tarihsel GÃ¼vensizlikler

Teorik anlamda bu durum ‘karşılıklı tehdit’ kavramını ön plana çıkarıyor. Her ne kadar AB Balkanlarda barışı ve bazı norm ve değerleri tesis etmeye çalışıyor olsa da, söz konusu durumlar karşılıklı olarak güvensizlik ve tehdit algılamalarını arttırmaktadır. Bu durum da karşılıklı olarak şüpheleri uyandırır ve hayatta kalma ve beka sorunu daha fazla dillendirilmeye başlar. Neticede John Herz’in ‘niyet okuma’ konseptine uygun olarak, bir tarafın aldığı tedbirler, niyetlerin belirsizliğinden dolayı, karşı tarafın da bunu tehdit olarak algılamasına sebep olur. Bu durum Balkanlarda kimsenin kimseye güvenemeyeceği bir ortamı doğurur ve sınır tehditlerini arttırır.

Her ne kadar Karadağ devleti NATO’ya girmiş ve Batı’nın bir ferdi olarak takdim edilse de, Karadağ’ın dini ve toplumsal yapısı Slav olması her zaman Rusya ile ilişkiler geliştirmede önemli adaylar arasında. Zira Karadağ siyasetinde halihazırda Batı yanlısı bir elitin yönetiminde olsa dahi, özellikle muhalefet ve milliyetçi çevrelerin Karadağ’ın farklı istikamette yönelmesi ve Rusya yanlısı bir tutumda olması gerektiği sesleri her gün daha fazla artmaktadır.