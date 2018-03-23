11:33, 23 Mart 2018 Cuma

Kosova-KaradaÄŸ SÄ±nÄ±r AnlaÅŸmasÄ± ve Balkanlarda GetirdiÄŸi Tarihsel GÃ¼vensizlikler

Omer Jashari - Kosova

21 Mart 2018 tarihinde Kosova meclisi 3 yÄ±llÄ±k uzun bir uÄŸraÅŸtan sonra Kosova-KaradaÄŸ sÄ±nÄ±r belirlemesini Ã¶ngÃ¶ren demarkasyon (SÄ±nÄ±r) anlaÅŸmasÄ±nÄ± meclisten geÃ§irdi. Ezici Ã§oÄŸunluÄŸun 120 milletvekilinden 80â€™i evet oyu veren anlaÅŸmada Kosova siyasi arenasÄ±nÄ±n son 3 yÄ±lÄ±nÄ± ÅŸekillendiren en Ã¶nemli olayÄ±nÄ± oluÅŸturuyordu.

UluslararasÄ± baskÄ±lar sonucu ve eski Kosova baÅŸbakan HaÅŸim TaÃ§i ile eski KaradaÄŸ baÅŸbakanÄ± siyasi ve teknik anlamda mÃ¼zakereler sonucunda anlaÅŸmaya varmÄ±ÅŸtÄ±. 3 yÄ±l Ã¶nce anlaÅŸmayÄ± KaradaÄŸ meclisi onaylarken NATO Ã¼yesi olmakla Ã¶dÃ¼llenirken, Kosova meclisi bunu 3 yÄ±l boyunca onaylamayÄ± reddetti. BaÅŸta muhalefet olmak Ã¼zere iktidar partilerinden bazÄ± milletvekilleri bu anlaÅŸmaya karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

Åžu anda baÅŸbakan olan ve anlaÅŸma lehine oy kullanan Ramush Haradinayâ€™Ä±n partisi Kosovaâ€™nÄ±n GeleceÄŸi Ä°ttifakÄ± (Aleanca per Ardhmerin e Ksoves) ve Kendin Karar Ver Hareketi (Levizja Vetevendosje) yasanÄ±n yasallaÅŸmamasÄ± iÃ§in her tÃ¼r muhalefetini sergiledi. Hatta kimi zaman meclis oturumlarÄ±nda gaz da kullanÄ±larak dÃ¼nyanÄ±n dikkatini Ã§ekmeye baÅŸardÄ±.

Muhalefetin yoÄŸun itiraz ve eleÅŸtiriler sayesinde sÃ¶z konusu anlaÅŸma onaylanmadÄ±. Ancak bu 3 yÄ±llÄ±k sÃ¼reÃ§ zarfÄ±nda Kosova siyasetinde Ã¶nemli iki deÄŸiÅŸiklik yaÅŸandÄ±. Haziran 2017 yÄ±lÄ±nda Ã¶nce parlamento seÃ§imleri dÃ¼zenlendi ve bizzat bÃ¶lgeden olan ve anlaÅŸmaya en fazla itiraz getiren Ramush Haradinay 11 milletvekili ile diÄŸer partilerin desteÄŸi sayesinde BaÅŸbakan seÃ§ildi. ArdÄ±ndan itiraz eden Ã¶nemli partilerden Kendin Karar Ver (VV) hareketi de Ã§ok anlamsÄ±z ve hiÃ§ kimsenin aÃ§Ä±klayamadÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸekilde ikiye ayrÄ±ldÄ±.

Haziran seÃ§imlerinde meclisin Arnavutlardan oluÅŸan 100 milletvekili kontejanÄ±ndan 31â€™ni alarak en bÃ¼yÃ¼k parti olarak Ã§Ä±kan VV manevi lideri ve partinin baÅŸÄ±na da geÃ§en Albin Kurtiâ€™nin Ã¶nderliÄŸinde 19 milletvekili desteklerken, 11â€™i de partinin eski genel sekreter Dardan MolliÃ§ayâ€™nÄ±n baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi ve genellikle BatÄ± eÄŸitimli milletvekillerden oluÅŸmaktadÄ±r. Kurti ve arkadaÅŸlarÄ± anlaÅŸmaya ÅŸiddetle karÅŸÄ± Ã§Ä±karken, MolliÃ§ay kanadÄ± sessizce meclis oturumunu izlemekle yetindi. SÃ¶z konusu bu fiili duruma karÅŸÄ±sÄ±nda fiili olarak itiraz eden milletvekili sayÄ±sÄ± 19â€™a dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ oldu.

Ã–te yandan 3 yÄ±llÄ±k bu tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aÅŸan olay ise bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± TaÃ§i ve KaradaÄŸ CumhurbaÅŸkanÄ± Filip VujanoviÃ§ bir mutabakatÄ±n imzalanmasÄ±yla aÅŸÄ±ldÄ±. Buna gÃ¶re Ã¶nce anlaÅŸmanÄ±n bu haliyle Kosova meclisinden geÃ§ecek daha sonra ortak bir komisyon sayesinde olasÄ± hatalarÄ± dÃ¼zeltilecektir.

Kosova kamuoyu sÃ¶z konusu iddialarÄ± ciddiye aldÄ±. Bunun iÃ§in muhalif partilerden olan Kendin Karar Ver Hareketi meclise 210 bin imzalÄ± bir dilekÃ§e (petisyon) meclise sundu. Bununla birlikte Kosova vatandaÅŸlarÄ± 1999 yÄ±lÄ±ndan itibaren tam bir izolasyon iÃ§inde olmalarÄ±, aÄŸÄ±r ekonomik ÅŸartlarÄ±n ve giderek apolitize olan genÃ§liÄŸin, yoÄŸun bir medya kampanyasÄ± ile birlikte halkÄ±n desteÄŸi alÄ±narak destek kamuoyu desteÄŸi oluÅŸtu.

KararÄ±n alÄ±nmasÄ± iÃ§in Avrupa BirliÄŸin (AB) yoÄŸun desteÄŸi ile ve vize serbestliÄŸi taahhÃ¼dÃ¼ Ã¶nemli etkenler arasÄ±nda. DiÄŸer bir ifade ile halkÄ±n uzun bir izolasyon ardÄ±ndan bÄ±kan ve en temel saÄŸlÄ±k, eÄŸitim ve iÅŸ hakkÄ±nÄ± elde edemeyen halkÄ± bezdirdi. ABâ€™nÄ±n anlaÅŸma karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda vize serbestliÄŸi (liberalizasyon) vaadi hem halkÄ± hem de kimi milletvekillerin en temel fakÃ¶rÃ¼nÃ¼ oluÅŸturdu.

Muhalefet ve iktidarÄ±n bazÄ± milletvekillerin anlaÅŸmaya karÅŸÄ± Ã§Ä±kmalarÄ±nÄ±n sebebi Kosovaâ€™nÄ±n 8,200 hektar alan kaybettiÄŸi argÃ¼manÄ±dÄ±r. BaÅŸka bir deyiÅŸle KaradaÄŸ devleti Kosovaâ€™ya ait sÄ±nÄ±r hattÄ±na 5 kilometre iÃ§eriye girmiÅŸ oldu. Ãœstelik KaradaÄŸ geÃ§en daÄŸlÄ±k bÃ¶lgesinden Kosova ovasÄ± dahil ArnavutluÄŸun Adriatik denizine kadar hava hakimiyeti sunmaktadÄ±r. SÃ¶z konusu bu alan Balkanlarda Ã¶nemli nÃ¼fusuna sahip olan Arnavutlar uzun vadede jeostratejik ve askeri anlamda KaradaÄŸâ€™a karÅŸÄ± daha zayÄ±f konumunda dÃ¼ÅŸmektedir. SÃ¶z konusu daÄŸlar Ã¶nemli savunma ve mevzilenme pozisyonlarÄ± oluÅŸturuyor.



KaradaÄŸ topraklarÄ±na geÃ§en stratejik savunma daÄŸlarÄ±

Tarihsel olarak Balkanlarda, ArnavutlarÄ±n kendi kÃ¼ltÃ¼r ve benliklerini koruma adÄ±na bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadeleler verdiÄŸi bir gerÃ§ektir. Daha Ã¶nceki tecrÃ¼belerde Arnavutlar kendi isteÄŸiyle veya AvrupalÄ±larÄ±n her tÃ¼r giriÅŸimlerine raÄŸmen toprak verme konusunda Ã§ok hassas idiler ve kesin bir dille reddettiler. AynÄ±, benzer bir sÃ¼reci AvrupalÄ± diplomatlarÄ±n giriÅŸimiyle Ä°ÅŸkodraâ€™nÄ±n KaradaÄŸ'a verilmesine yÃ¶nelik her tÃ¼rlÃ¼ Ã§abanÄ±n gÃ¶sterilmesine raÄŸmen ArnavutlarÄ±n reddettiÄŸi tarihsel bir gerÃ§ektir.

DiÄŸer yandan bu tÃ¼r anlaÅŸmalar da bazÄ± tarihsel hafÄ±zalarÄ±nÄ± da gÃ¼ndeme getirmektedir. SÃ¶z konusu anlaÅŸmanÄ±n imzalanmasÄ± daha Ã¶nce var olmayan ancak bundan sonra KaradaÄŸ-Kosova ya da daha genel bir bakÄ±ÅŸta KaradaÄŸ-Arnavutlar arasÄ±na yeni bir sorun eklendiÄŸini sÃ¶ylemek gerek. Zira KaradaÄŸâ€™Ä±n altÄ±nda yaÅŸayan ve halen kimi milliyetÃ§i Ã§evrelerde kurtarÄ±lmasÄ± gereken ezici Ã§oÄŸunlukta ArnavutlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± UlÃ§in ÅŸehri ve bÃ¶lgesi mevcut bulunmaktadÄ±r. Bunun yanÄ±nda KaradaÄŸ sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde yaÅŸayan Sancak bÃ¶lgesinde de ArnavutlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve sÃ¶z konusu bu durumun ilerde Ã¶nemli bir sorun olacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Teorik anlamda bu durum â€˜karÅŸÄ±lÄ±klÄ± tehditâ€™ kavramÄ±nÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±yor. Her ne kadar AB Balkanlarda barÄ±ÅŸÄ± ve bazÄ± norm ve deÄŸerleri tesis etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor olsa da, sÃ¶z konusu durumlar karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak gÃ¼vensizlik ve tehdit algÄ±lamalarÄ±nÄ± arttÄ±rmaktadÄ±r. Bu durum da karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak ÅŸÃ¼pheleri uyandÄ±rÄ±r ve hayatta kalma ve beka sorunu daha fazla dillendirilmeye baÅŸlar. Neticede John Herzâ€™in â€˜niyet okumaâ€™ konseptine uygun olarak, bir tarafÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± tedbirler, niyetlerin belirsizliÄŸinden dolayÄ±, karÅŸÄ± tarafÄ±n da bunu tehdit olarak algÄ±lamasÄ±na sebep olur. Bu durum Balkanlarda kimsenin kimseye gÃ¼venemeyeceÄŸi bir ortamÄ± doÄŸurur ve sÄ±nÄ±r tehditlerini arttÄ±rÄ±r. Â Â Her ne kadar KaradaÄŸ devleti NATOâ€™ya girmiÅŸ ve BatÄ±â€™nÄ±n bir ferdi olarak takdim edilse de, KaradaÄŸâ€™Ä±n dini ve toplumsal yapÄ±sÄ± Slav olmasÄ± her zaman Rusya ile iliÅŸkiler geliÅŸtirmede Ã¶nemli adaylar arasÄ±nda. Zira KaradaÄŸ siyasetinde halihazÄ±rda BatÄ± yanlÄ±sÄ± bir elitin yÃ¶netiminde olsa dahi, Ã¶zellikle muhalefet ve milliyetÃ§i Ã§evrelerin KaradaÄŸâ€™Ä±n farklÄ± istikamette yÃ¶nelmesi ve Rusya yanlÄ±sÄ± bir tutumda olmasÄ± gerektiÄŸi sesleri her gÃ¼n daha fazla artmaktadÄ±r.Â

DiÄŸer yandan anlaÅŸmanÄ±n meclisten onaylanmasÄ±na ve ABâ€™nin taahÃ¼dÃ¼ne raÄŸmen vize serbestliÄŸin ne zaman geleceÄŸi ve hangi ÅŸartlar altÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini hala belirsizliÄŸini korumaktadÄ±r. Zira AB yetkililerin yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamalarda yolsuzluklara karÅŸÄ± mÃ¼cadelenin henÃ¼z baÅŸlangÄ±Ã§ seviyesinde olduklarÄ±nÄ± belirtmektedir.

Kosova meclisinin onayladÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸma bu konjonktÃ¼r altÄ±nda her ne kadar vize karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bir anlamÄ± olsa da, milliyetÃ§i Ã§evrelerden ve Ã¶zellikle bÃ¶lge insanlarÄ±nÄ±n kÄ±zgÄ±n tutumlarÄ± ilerdeki sÃ¼reÃ§ aÃ§Ä±sÄ±ndan fikir verici bir durum oluÅŸturmaktadÄ±r. Ãœstelik meclis Ã§alÄ±ÅŸma esnasÄ±nda iken olumlu oy veren Ã¶zellikle bÃ¶lgeden birÃ§ok milletvekili tehdit edildi.

KuÃ§iÅŸte nehrin ortasÄ± Kosova-KaradaÄŸ yeni sÄ±nÄ±r hattÄ± oldu

Kosovaâ€™nÄ±n hÃ¢lihazÄ±rda KeÅŸmir meselesine benzer bir sorunu SÄ±rbistanla MitroviÃ§a kenti hakkÄ±nda yaÅŸamaktadÄ±r. 18 yÄ±l boyunca herhangi bir siyasi ve toplumsal Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n bulunamadÄ±ÄŸÄ± kent sorunu, Kosova'nÄ±n geleceÄŸine ciddi anlamda meydan okumaktadÄ±r. Bu durum da gerek OrtadoÄŸuâ€™da gerekse farklÄ± coÄŸrafyalarda Ä°kinci DÃ¼nya savaÅŸÄ±ndan sonra oluÅŸan sÄ±nÄ±r sorunlarÄ±na benzemektedir.

Kosova devleti uluslararasÄ± iliÅŸkilerde istisnai bir yer almaktadÄ±r. Zira 1999 yÄ±lÄ±nda NATO Ã¶nderliÄŸinde BatÄ± dÃ¼nyasÄ± insani koruma gerekÃ§esiyle SÄ±rbistanâ€™a karÅŸÄ± askeri mÃ¼dahalede bulundu. Bundan geriye dÃ¶nÃ¼k BatÄ± dÃ¼nyasÄ±nÄ±n ideal uluslararasÄ± toplum ve sistemi inÅŸa etmeye yÃ¶nelik Ã¶nemli bir mihenk taÅŸÄ±nÄ± oluÅŸturmaktadÄ±r. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde ise 20 yÄ±l Ã¶ncesine gÃ¶re Ã§ok farklÄ± uluslararasÄ± ÅŸartlar ve konjonktÃ¼r sÃ¶z konusudur. Ã–ncelikle Rusya hem askeri olarak hem de siyasal anlamda gÃ¼Ã§lenmiÅŸ durumnda. DiÄŸer yandan Almanyaâ€™nÄ±n tÃ¼m uÄŸraÅŸlara raÄŸmen Brexit ile birlikte ABâ€™nin geleceÄŸi belirsiz bir sÃ¼rece girmiÅŸ bulunmaktadÄ±r. Son olarak ABD baÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™Ä±n NATO ile ilgili sÃ¶zleri ve AB konusunda ekonomik ve siyasal anlamdaki tutumu elbette Balkan coÄŸrafyasÄ±nÄ± da etkileyecektir.

Son olarak sÃ¶z konusu uluslararasÄ± belirsiz bir konjonktÃ¼r altÄ±nda KosovalÄ± siyasetÃ§ilerin ABâ€™ye vize serbestliÄŸi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda KaradaÄŸâ€™a bu kadar stratejik Ã¶nemi olan daÄŸlarÄ± ve topraklarÄ± baÄŸÄ±ÅŸlamak tarihi ve jeopolitik anlamda ne kadar mantÄ±klÄ± olduÄŸu, ilerdeki sÃ¼reÃ§leri ve sonraki jenerasyonlarÄ± milliyetÃ§ilik namÄ±na nasÄ±l bir fikri evrime gÃ¶tÃ¼receÄŸi ise dikkatle takip edilmesi gereken bir konudur.Â

KÄ±rmÄ±zÄ± Ã‡izgi: Kosova-KaradaÄŸ asÄ±l sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n iddia edildiÄŸi konum

SarÄ± Ã‡izgi: Kosova meclisinden geÃ§en KaradaÄŸ-Kosova yeni sÄ±nÄ±r hattÄ±

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