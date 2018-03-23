12:27, 23 Mart 2018 Cuma

Hollanda'da yerel seÃ§ime ilk kez katÄ±lan Denk Partisi tarih yazÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Denk PartisiÂ Meclis Grup BaÅŸkanÄ±Â Tunahan Kuzu, ilk defa katÄ±ldÄ±klarÄ±Â HollandaÂ yerel seÃ§imlerindeÂ 23 belediye meclis Ã¼yesiÂ Ã§Ä±karmalarÄ±na iliÅŸkin, "Tarih kitabÄ± yazmaya devam ediyoruz. GeÃ§en sene genel seÃ§imlerde birinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ yazmÄ±ÅŸtÄ±k ÅŸimdi de ikinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ yazdÄ±k." dedi.

Kuzu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, istikrarlÄ± bir ÅŸekilde yÄ±lmadan Ã§alÄ±ÅŸmalara ve mÃ¼cadeleye devam ettiklerini sÃ¶yledi.

GeÃ§en sene yapÄ±lan genel seÃ§imlerde 3 koltuk elde ettiklerini hatÄ±rlatan Kuzu, "Tarih kitabÄ± yazmaya devam ediyoruz. GeÃ§en sene genel seÃ§imlerde birinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ yazmÄ±ÅŸtÄ±k ÅŸimdi de ikinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ yazdÄ±k. DiÄŸer bÃ¶lÃ¼mlerini de yazmaya devam edeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

"TAHMÄ°N EDEMEDÄ°LER"

BirÃ§ok farklÄ± kÃ¶kenden insanÄ± bir araya getirdiklerini, Hollanda'ya ve siyasilere kendilerinin toplumun bir parÃ§asÄ± olduklarÄ± mesajÄ±nÄ± verdiklerini dile getiren Kuzu, "Bu da gÃ¼n geÃ§tikÃ§e kabul gÃ¶rÃ¼yor. GeÃ§en sene 3 milletvekili ile parlamentoya girmemiz birÃ§ok kiÅŸide etki oluÅŸturmuÅŸtu ve devamÄ±nÄ±n bu ÅŸekilde geleceÄŸini tahmin edemediler." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Kuzu, meclis Ã¼yeliÄŸi kazandÄ±klarÄ± belediyelerde partinin neler yapmak istediÄŸini, Ã¼lkeye nasÄ±l bir katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stereceklerini, Ã¼lkenin geleceÄŸi iÃ§in sorumluluk aldÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

SeÃ§ime iliÅŸkin analizlerde YeÅŸil Sol (GL) ile Denk Partisinin en kazanÃ§lÄ± parti olarak ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸine dikkat Ã§eken Kuzu, "Parlamentoda bulunan diÄŸer partilerin hepsi kaybetti." yorumunu yaptÄ±.

"SENATO VE AVRUPA PARLAMENTOSU SEÃ‡Ä°MLERÄ°NDE DE KAZANACAÄžIZ"

Denk Partisi Genel BaÅŸkanÄ± SelÃ§uk Ã–ztÃ¼rk de 23 meclis Ã¼yesi Ã§Ä±karmalarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ± olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Bu baÅŸarÄ±yÄ± profesyonelce kurumsallaÅŸÄ±p, eÄŸitim merkezi, akademi, Ar-Ge bÃ¼rosu ve genÃ§lik teÅŸkilatÄ± kurarak elde ettiklerini dile getiren Ã–ztÃ¼rk, "Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± ÅŸahÄ±slar Ã¼zerinden deÄŸil, kurumsal dÃ¼ÅŸÃ¼nce ile yaptÄ±k. Bu da aynÄ± zamanda eyalet, senato ve Avrupa Parlamentosu seÃ§imlerinde kazanacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n da gÃ¶stergesidir." dedi.

Parti seÃ§meninin artÄ±k kalÄ±cÄ± olduÄŸunun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden Ã–ztÃ¼rk, "Dost, dÃ¼ÅŸman baÅŸarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶rerek, partinin artÄ±k kabullenilmesi gereken bir parti olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yorlar." diye konuÅŸtu.

Hedeflerinin 30 meclis Ã¼yesi olmasÄ±na raÄŸmen ÅŸimdilik elde ettikleri sayÄ±dan memnun olduklarÄ±nÄ± belirten Ã–ztÃ¼rk, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"GeÃ§en sene genel seÃ§imlerde en Ã§ok oy aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kent olan Schiedam'da neredeyse birinci oluyorduk. Fakat Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve Demokrasi Ä°Ã§in Halk Partisinden (VVD) sonra en bÃ¼yÃ¼k ikinci parti olmayÄ± baÅŸardÄ±k. Ã–nemli ve bÃ¼yÃ¼k kentlerden biri olan Rotterdam'da PVV'den daha fazla oy alarak onlarÄ± geride bÄ±raktÄ±k. SeÃ§imlere ilk defa katÄ±lmamÄ±za raÄŸmen yÄ±llarÄ±n tecrÃ¼beli partilerinden bile daha Ã¼stÃ¼n baÅŸarÄ± gÃ¶sterdik."Â

SEÃ‡Ä°M SONUÃ‡LARI

Ãœlkede 21 Mart tarihinde yapÄ±lan yerel seÃ§imlere ilk defa katÄ±larak 14 belediyede 153 adayla yarÄ±ÅŸan Denk Partisi, Schiedam'da 4, Amsterdam'da ve Rotterdam'da 3'er, Utrecht, Zaanstad ve Arnhem'de 2'ÅŸer, Enschede, Amersfoort, Roermond, Lelystad, Eindhoven, Veenendaal ve Deventer'de ise 1'er meclis Ã¼yesi Ã§Ä±karmayÄ± baÅŸardÄ±.

DÃ¶rt yÄ±l Ã¶nceki seÃ§imlerde 2 belediyede yarÄ±ÅŸarak 16 meclis Ã¼yesi kazanan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi PVV ise bu belediyelerde Ã¼yelerinin yarÄ±sÄ±nÄ± kaybetti. Bu yÄ±l da 30 belediyede yarÄ±ÅŸarak 74 belediye meclis Ã¼yesi Ã§Ä±karabildi.

SandÄ±k baÅŸÄ±na giden yaklaÅŸÄ±k 12,5 milyon seÃ§menin, belediye meclislerinde yer alacak isimleri belirlemek iÃ§in oy kullandÄ±ÄŸÄ± seÃ§imin resmi sonuÃ§larÄ± bugÃ¼n aÃ§Ä±klanacak.

Hollanda'da belediye baÅŸkanÄ± gÃ¶reve seÃ§imle deÄŸil, Kral tarafÄ±ndan atanarak geliyor.

Denk Partisi geÃ§en sene yapÄ±lan genel seÃ§imde tarih yazarak Avrupa'da ilk defa gÃ¶Ã§men kÃ¶kenlilerin kurduÄŸu parti olarak Hollanda Parlamentosuna 3 milletvekili Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.Â