Hollanda'da yerel seÃ§ime ilk kez katÄ±lan Denk Partisi tarih yazÄ±yor

Denk PartisiÂ Meclis Grup BaÅŸkanÄ±Â Tunahan Kuzu, ilk defa katÄ±ldÄ±klarÄ±Â HollandaÂ yerel seÃ§imlerindeÂ 23 belediye meclis Ã¼yesiÂ Ã§Ä±karmalarÄ±na iliÅŸkin, "Tarih kitabÄ± yazmaya devam ediyoruz. GeÃ§en sene genel seÃ§imlerde birinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ yazmÄ±ÅŸtÄ±k ÅŸimdi de ikinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ yazdÄ±k." dedi.
Kuzu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, istikrarlÄ± bir ÅŸekilde yÄ±lmadan Ã§alÄ±ÅŸmalara ve mÃ¼cadeleye devam ettiklerini sÃ¶yledi.
GeÃ§en sene yapÄ±lan genel seÃ§imlerde 3 koltuk elde ettiklerini hatÄ±rlatan Kuzu, "Tarih kitabÄ± yazmaya devam ediyoruz. GeÃ§en sene genel seÃ§imlerde birinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ yazmÄ±ÅŸtÄ±k ÅŸimdi de ikinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ yazdÄ±k. DiÄŸer bÃ¶lÃ¼mlerini de yazmaya devam edeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.
BirÃ§ok farklÄ± kÃ¶kenden insanÄ± bir araya getirdiklerini, Hollanda'ya ve siyasilere kendilerinin toplumun bir parÃ§asÄ± olduklarÄ± mesajÄ±nÄ± verdiklerini dile getiren Kuzu, "Bu da gÃ¼n geÃ§tikÃ§e kabul gÃ¶rÃ¼yor. GeÃ§en sene 3 milletvekili ile parlamentoya girmemiz birÃ§ok kiÅŸide etki oluÅŸturmuÅŸtu ve devamÄ±nÄ±n bu ÅŸekilde geleceÄŸini tahmin edemediler." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Kuzu, meclis Ã¼yeliÄŸi kazandÄ±klarÄ± belediyelerde partinin neler yapmak istediÄŸini, Ã¼lkeye nasÄ±l bir katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stereceklerini, Ã¼lkenin geleceÄŸi iÃ§in sorumluluk aldÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.
SeÃ§ime iliÅŸkin analizlerde YeÅŸil Sol (GL) ile Denk Partisinin en kazanÃ§lÄ± parti olarak ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸine dikkat Ã§eken Kuzu, "Parlamentoda bulunan diÄŸer partilerin hepsi kaybetti." yorumunu yaptÄ±.
Denk Partisi Genel BaÅŸkanÄ± SelÃ§uk Ã–ztÃ¼rk de 23 meclis Ã¼yesi Ã§Ä±karmalarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ± olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.
Bu baÅŸarÄ±yÄ± profesyonelce kurumsallaÅŸÄ±p, eÄŸitim merkezi, akademi, Ar-Ge bÃ¼rosu ve genÃ§lik teÅŸkilatÄ± kurarak elde ettiklerini dile getiren Ã–ztÃ¼rk, "Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± ÅŸahÄ±slar Ã¼zerinden deÄŸil, kurumsal dÃ¼ÅŸÃ¼nce ile yaptÄ±k. Bu da aynÄ± zamanda eyalet, senato ve Avrupa Parlamentosu seÃ§imlerinde kazanacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n da gÃ¶stergesidir." dedi.
Parti seÃ§meninin artÄ±k kalÄ±cÄ± olduÄŸunun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden Ã–ztÃ¼rk, "Dost, dÃ¼ÅŸman baÅŸarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶rerek, partinin artÄ±k kabullenilmesi gereken bir parti olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yorlar." diye konuÅŸtu.
Hedeflerinin 30 meclis Ã¼yesi olmasÄ±na raÄŸmen ÅŸimdilik elde ettikleri sayÄ±dan memnun olduklarÄ±nÄ± belirten Ã–ztÃ¼rk, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"GeÃ§en sene genel seÃ§imlerde en Ã§ok oy aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kent olan Schiedam'da neredeyse birinci oluyorduk. Fakat Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve Demokrasi Ä°Ã§in Halk Partisinden (VVD) sonra en bÃ¼yÃ¼k ikinci parti olmayÄ± baÅŸardÄ±k. Ã–nemli ve bÃ¼yÃ¼k kentlerden biri olan Rotterdam'da PVV'den daha fazla oy alarak onlarÄ± geride bÄ±raktÄ±k. SeÃ§imlere ilk defa katÄ±lmamÄ±za raÄŸmen yÄ±llarÄ±n tecrÃ¼beli partilerinden bile daha Ã¼stÃ¼n baÅŸarÄ± gÃ¶sterdik."Â
Ãœlkede 21 Mart tarihinde yapÄ±lan yerel seÃ§imlere ilk defa katÄ±larak 14 belediyede 153 adayla yarÄ±ÅŸan Denk Partisi, Schiedam'da 4, Amsterdam'da ve Rotterdam'da 3'er, Utrecht, Zaanstad ve Arnhem'de 2'ÅŸer, Enschede, Amersfoort, Roermond, Lelystad, Eindhoven, Veenendaal ve Deventer'de ise 1'er meclis Ã¼yesi Ã§Ä±karmayÄ± baÅŸardÄ±.
DÃ¶rt yÄ±l Ã¶nceki seÃ§imlerde 2 belediyede yarÄ±ÅŸarak 16 meclis Ã¼yesi kazanan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi PVV ise bu belediyelerde Ã¼yelerinin yarÄ±sÄ±nÄ± kaybetti. Bu yÄ±l da 30 belediyede yarÄ±ÅŸarak 74 belediye meclis Ã¼yesi Ã§Ä±karabildi.
SandÄ±k baÅŸÄ±na giden yaklaÅŸÄ±k 12,5 milyon seÃ§menin, belediye meclislerinde yer alacak isimleri belirlemek iÃ§in oy kullandÄ±ÄŸÄ± seÃ§imin resmi sonuÃ§larÄ± bugÃ¼n aÃ§Ä±klanacak.
Hollanda'da belediye baÅŸkanÄ± gÃ¶reve seÃ§imle deÄŸil, Kral tarafÄ±ndan atanarak geliyor.
Denk Partisi geÃ§en sene yapÄ±lan genel seÃ§imde tarih yazarak Avrupa'da ilk defa gÃ¶Ã§men kÃ¶kenlilerin kurduÄŸu parti olarak Hollanda Parlamentosuna 3 milletvekili Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.Â
Denk Partisi Meclis Grup BaÅŸkanÄ± Tunahan Kuzu, ilk defa katÄ±ldÄ±klarÄ± Hollanda yerel seÃ§imlerinde 23 belediye meclis Ã¼yesi Ã§Ä±karmalarÄ±na iliÅŸkin, "Tarih kitabÄ± yazmaya devam ediyoruz..." ifadesini kullandÄ±
Bosna Hersek'te evlerin yarÄ±sÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ±n tahrip edildiÄŸi savaÅŸÄ±n Ã¼zerinden Ã§eyrek asÄ±r geÃ§mesine raÄŸmen, 112 bin civarÄ±nda terk edilmiÅŸ harabe ev bugÃ¼n de savaÅŸÄ±n izlerini taÅŸÄ±mayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Venezuela'da hÃ¼kÃ¼met yÃ¼ksek enflasyonla birlikte para birimi bolivarÄ±n deÄŸerindeki azalmaya Ã§Ã¶zÃ¼m olarak paradan Ã¼Ã§ sÄ±fÄ±r atma kararÄ± aldÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± olarak 9 Nisanâ€™da gÃ¶reve baÅŸlamasÄ± beklenen ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi John Bolton, savaÅŸ karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemlerinin yanÄ± sÄ±ra MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tÄ± gruplarla iliÅŸkisi ve Ä°slamofobik sÃ¶ylemleriyle de dikkati Ã§ekiyor.
TÃ¼rkmenistan ve Ä°ran'Ä±n Hazar denizindeki sÄ±nÄ±rÄ±nda gezen iki genÃ§ balÄ±kÃ§Ä± sÄ±nÄ±r ihlali yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle TÃ¼rkmen sÄ±nÄ±r muhafÄ±zlarÄ±nca Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
ABD'nin MÃ¼nbiÃ§'teki askeri varlÄ±ÄŸÄ±na dair Pentagon net bir aÃ§Ä±klama yapmaktan Ã§ekinirken, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, "MÃ¼nbiÃ§'ten Ã§ekilmek gibi bir niyetimiz yok." ifadesi kullanÄ±ldÄ±
Rus lider Putin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ dÃ¶nemine baÅŸlarken Rus doÄŸalgaz ÅŸirketi Gazprom, Putin'in yeÄŸenini yÃ¶netimine dahil etmek iÃ§in toplantÄ±lara baÅŸladÄ±
Suudi Arabistan hava sahasÄ±nÄ± kullanan Hindistan'a ait ilk uÃ§ak, Ä°srail'in baÅŸkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion HavalimanÄ±'na indi
Husiler tarafÄ±ndan 4 AralÄ±k 2017'de dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden Eski Yemen CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih'in, TÃ¼rkiye'de bulunan tÃ¼m hak ve alacaklarÄ± ile mal varlÄ±klarÄ±nÄ±n 26 Åžubat 2019'a kadar dondurulacaÄŸÄ± bildirildi
Suriye'de, Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin DoÄŸu Guta'da bir sÄ±ÄŸÄ±naÄŸa dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 37 sivilin yanarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Libya'nÄ±n devrik lideri Muammer el-Kaddafi'nin kuzeni Kaddaf ed-Dem, eski Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Sarkozy'ye finansal destek saÄŸladÄ±klarÄ± bilgisinin doÄŸru olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± H. R. McMaster'Ä±n gÃ¶revine son verdi
Ã‡in Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, "(Trump'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± genelge) ABD'nin bu adÄ±mÄ± ne ABD ne Ã‡in ne de dÃ¼nyanÄ±n Ã§Ä±karÄ±na. Ã‡in bir ticaret savaÅŸÄ± yapmak istemiyor ama bÃ¶yle bir savaÅŸtan da korkmuyor" dedi
ABD'nin 23 Mart itibarÄ±yla ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma uygulamaya baÅŸlayacaÄŸÄ± ek gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden, Kanada ve Meksika'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve GÃ¼ney Kore'nin de muaf tutulacaÄŸÄ± bildirildi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, BrÃ¼ksel'de gerÃ§ekleÅŸtirilen AB Liderler Zirvesi marjÄ±nda, Ã§ifte ajan Skripal'in zehirlenmesi soruÅŸturmasÄ±yla ilgili olarak Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ve Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'u bilgilendirdi
Federal hÃ¼kÃ¼mete, 2018 mali yÄ±lÄ±nÄ±n sona ereceÄŸi 30 EylÃ¼l'e kadar 1,3 trilyon dolarlÄ±k harcama yetkisi verecek tasarÄ±, Temsilciler Meclisinden 167'ye karÅŸÄ± 256 oyla geÃ§ti.