14:07, 23 Mart 2018 Cuma

Fransa'da saldırgan öldürüldü, rehine krizi sona erdi





Fransa'nın Trebes kentinde bir süpermarkette rehine krizi yaşandı. DAEŞ üyesi olduğu iddia edilen silahlı bir şahıs süpermarkete girerek içeridekileri rehin aldı. Fransız polisinin süpermarkete düzenlediği operasyonda en az iki kişi hayatını kaybetti. Saldırgan polis tarafından düzenlenen operasyonla öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fransa'nın güneybatısındaki Trebes kentinde silahlı saldırgan süpermarkettekileri rehin aldı. Operasyonda 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Fransız polisi, saldırganı öldürerek, rehine krizini sona erdirdi. Operasyonu terörle mücadele timleri gerçekleştirdi. Kamu yayıncısı France Info kanalı da savcılığa dayandırdığı haberinde, süpermarketteki silahlı kişinin saldırıyı DEAŞ adına gerçekleştirdiğini iddia etti. DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen saldırganın 7 rehineyi serbest bıraktığı belirtilmişti. Fransa İçişleri Bakanlığı, olayda 2 kişinin öldüğünü, biri ağır 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

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