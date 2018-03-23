14:20, 23 Mart 2018 Cuma

Türkiye'den Erbil'e uçuşlar bu akşam başlıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kurlardaki değişkenliğin geçici olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Malum Türkiye'nin dünyaya açık bir ekonomisi var. Zaman zaman dalgalanmalar olabilir. Bunların etkileri de sınırlıdır ve geçicidir. Dolayısıyla asıl olan orta ve uzun vadede ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesidir. Ekonomimizle ilgili zaman zaman değerlendirme kuruluşları, zaman zaman birtakım spekülasyonlar hiçbir şekilde Türk ekonomisinin gidişatını olumsuz yönde etkilemez. Bütün makroekonomik göstergelerimiz gayet iyidir." ifadelerini kullandı.

"PATRİOT ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK"

"Türkiye, NATO üyesi bir ülke. Dolayısıyla NATO'nun sınırları Türkiye'nin güney sınırlarından başlıyor." diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin güney sınırlarını teminat altına alacak her türlü ortak çalışmaya sıcak bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye bölgesinde birtakım yanlışlarına rağmen hala bizim müttefikimizdir, NATO'da ortağımızdır. O bakımdan, NATO müktesebatına uygun savunma sistemi projemizden vazgeçmiş değiliz. Bu bakımdan patriotlar ve NATO ile uyumlu diğer savunma sistemlerine yönelik çalışmalarımız devam edecek."

"ERBİL'E SİVİL AMAÇLI TİCARİ UÇUŞLAR GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK"

Yıldırım, "Kuzey Irak referandumu sonrası hava sahasını kapatmıştık. Bugün itibarıyla hava sahamızı açıyoruz. Bundan böyle Türkiye'den veya Avrupa'dan Erbil'e sivil amaçlı ticari uçuşlar gerçekleştirilebilecek. Ancak bu sadece Erbil'le ilgili. Süleymaniye'ye herhangi bir uçuş gerçekleşmeyecek." diye konuştu.

"TÜRKİYE MÜCADELESİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYOR"

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin terör tehdidi karşısında mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, "Malum Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, zaman zaman da Kuzey Irak bölgesine havadan karadan operasyonlarımız gerçekleşiyor. Bundan sonra da tehdit nerede gözükürse, nerede belirgin hale gelirse o noktalara da gerekli müdahaleyi, operasyonu yapma hakkımız saklıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"FETÖ konusunda en ufak bir iddiayı, en ufak bir isnadı es geçmemiz söz konusu değil." diye konuşan Yıldırım, "FETÖ mücadelesi, terörle mücadele kadar hatta daha önemli bir mücadeledir. FETÖ konusunda açılan davaların hemen hemen üçte birinin birinci derece yargılamaları tamamlanmıştır. Diğerlerinin büyük bir ihtimalle tamamına yakını bu yıl sonuna kadar sonuçlanmış olacak. Böylece asrın terör olayı ve ülkemizin bağımsızlığına, demokrasisine karşı girişilen alçak darbenin sorumluları yargıda hesabını vermiş olacak." ifadelerini kullandı.