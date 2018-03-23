BM'de konuÅŸan down sendromlu TÃ¼rk'e bÃ¼yÃ¼k ilgi

Down SendromuÂ DerneÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶reÂ Robert Cem Osborn, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerâ€™de 21 Mart'ta dÃ¼zenlenen DÃ¼nya Down Sendromu KonferansÄ±â€™nda, Ã§alÄ±ÅŸanÂ down sendromluÂ bireyleri temsilen konuÅŸtu.
Osborn buradaki konuÅŸmasÄ±nda iÅŸ hayatÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§ok mutlu olduÄŸunu, kendisinin de herkes gibi baÄŸÄ±msÄ±z bir hayat sÃ¼rmek ve kendi parasÄ±nÄ± harcamak istediÄŸini anlattÄ±.
Ã‡alÄ±ÅŸÄ±p kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisiyle gurur duyduÄŸunu dile getiren Osborn, "Hareketli, renkli bir iÅŸim var. Hilton Ä°stanbul Bomontiâ€™de misafir karÅŸÄ±lama gÃ¶revlisi olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m iÅŸimde pek Ã§ok TÃ¼rk ve yabancÄ± misafir ile tanÄ±ÅŸÄ±yorum. Bazen beni iÅŸ yerimde Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken gÃ¶renler, Ã¶zellikle Ä°ngilizce konuÅŸtuÄŸumu duyunca ÅŸaÅŸÄ±rabiliyorlar. Ama ben ve benim gibi pek Ã§ok arkadaÅŸÄ±m baÅŸarÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Yeter ki fÄ±rsat verilsin. Destekleri iÃ§in hem Down TÃ¼rkiyeâ€™ye hem de ÅŸirketim Hilton Bomontiâ€™ye teÅŸekkÃ¼r ederim." ifadelerini kullandÄ±.
"BaÄŸÄ±msÄ±zÄ±m Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã‡alÄ±ÅŸÄ±yorum" programÄ±, Down sendromlu ve zihinsel engelli bireylerin istihdamÄ± konusunda dÃ¼nyadaki Ã¶ncÃ¼ programlarÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor.
BM'deki sÃ¶z konusu konferansta Ã§ok sayÄ±da Ã¼lkeden gelen engelli derneklerinin ve engelli istihdamÄ± yapmayÄ± planlayan ÅŸirketlerin temsilcileriyle bir araya gelen Down Sendromu DerneÄŸi yetkilileri, program ve deneyimlerini aktardÄ±.
ProgramÄ± TÃ¼rkiyeâ€™de geliÅŸtiren ve uygulayan derneÄŸin baÅŸkanÄ± GÃ¼n Bilgin, down sendromlu genÃ§lerin iÅŸ hayatÄ±na katÄ±lÄ±mÄ±na olanak saÄŸlayan programÄ±n nasÄ±l geliÅŸtirildiÄŸini ve iÅŸleyiÅŸini sunumla aktardÄ±.
Bilgin, "BaÄŸÄ±msÄ±zÄ±m Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã‡alÄ±ÅŸÄ±yorum" programÄ± kapsamÄ±nda 2012-2017'de 14 ÅŸehirde, 51 down sendromlu bireyin, 16 farklÄ± firmada istihdam edildiÄŸini ve istihdamÄ±n sÃ¼rekliliÄŸi oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 88 olduÄŸunu belirtti.
Bu yÄ±l hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yerleÅŸtirmelere devam edildiÄŸini kaydeden Bilgin, "Marmara, Karadeniz, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu, Ä°Ã§ Anadolu ve Akdeniz olmak Ã¼zere TÃ¼rkiyeâ€™nin deÄŸiÅŸik bÃ¶lgelerinde uygulanan Anadolu Ãœniversitesi ile iÅŸ birliÄŸi yapÄ±larak bir eÄŸitim programÄ± haline getirildi. Åžu anda Ã§abamÄ±z hem down sendromlu hem de diÄŸer zihinsel engelli popÃ¼lasyonunun baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde istihdamÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸacak destekli istihdam iÅŸ koÃ§larÄ± yetiÅŸtirerek programÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve bunun bir devlet politikasÄ± haline getirilmesi." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
TBMM KadÄ±n Erkek FÄ±rsat EÅŸitliÄŸi Komisyonu bÃ¼nyesinde kurulan Alt Komisyonunun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda "Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk genÃ§lerinin evlilik ve aile kurma konusunda bilinÃ§lendirilmesi gerektiÄŸi" Ã¶nerisinde bulundu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin, "Dedik ki, biz buralardan artÄ±k geri adÄ±m atamayÄ±z" ifadelerini kullandÄ±
BM'de DÃ¼nya Down Sendromu KonferansÄ±â€™na katÄ±lan down sendromlu TÃ¼rk genci Robert Cem Osborn, "BaÄŸÄ±msÄ±zÄ±m Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã‡alÄ±ÅŸÄ±yorum: Ä°ÅŸ KoÃ§u Destekli Ä°stihdam ProgramÄ±"nda anlattÄ±klarÄ±yla katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n beÄŸenisini kazandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, ABD ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda MÃ¼nbiÃ§ konusundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler iÃ§in DÄ±ÅŸiÅŸleri MÃ¼steÅŸarÄ±â€™nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta ABDâ€™ye gidebileceÄŸini sÃ¶yledi
AB liderleri, BrÃ¼ksel'deki zirvenin ilk gÃ¼nÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan yayÄ±mladÄ±klarÄ± sonuÃ§ bildirgesinde, TÃ¼rkiye'nin DoÄŸu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak nitelendirip kÄ±nadÄ±. Liderler, "aralarÄ±nda iki Yunan askerinin de bulunduÄŸu AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'de devam eden tutukluluklarÄ± konusunda derin kaygÄ±larÄ± olduÄŸunu" belirterek, bu konularÄ±n AB ile diyalog yoluyla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸini iddia etti
Ä°nternete RTÃœK denetimi getiren tasarÄ±nÄ±n Meclis'te kabul edilerek yasalaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ayrÄ±ntÄ±lar belli oldu
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