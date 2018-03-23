14:17, 23 Mart 2018 Cuma

BM'de konuÅŸan down sendromlu TÃ¼rk'e bÃ¼yÃ¼k ilgi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Down SendromuÂ DerneÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶reÂ Robert Cem Osborn, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerâ€™de 21 Mart'ta dÃ¼zenlenen DÃ¼nya Down Sendromu KonferansÄ±â€™nda, Ã§alÄ±ÅŸanÂ down sendromluÂ bireyleri temsilen konuÅŸtu.

Osborn buradaki konuÅŸmasÄ±nda iÅŸ hayatÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§ok mutlu olduÄŸunu, kendisinin de herkes gibi baÄŸÄ±msÄ±z bir hayat sÃ¼rmek ve kendi parasÄ±nÄ± harcamak istediÄŸini anlattÄ±.

Ã‡alÄ±ÅŸÄ±p kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisiyle gurur duyduÄŸunu dile getiren Osborn, "Hareketli, renkli bir iÅŸim var. Hilton Ä°stanbul Bomontiâ€™de misafir karÅŸÄ±lama gÃ¶revlisi olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m iÅŸimde pek Ã§ok TÃ¼rk ve yabancÄ± misafir ile tanÄ±ÅŸÄ±yorum. Bazen beni iÅŸ yerimde Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken gÃ¶renler, Ã¶zellikle Ä°ngilizce konuÅŸtuÄŸumu duyunca ÅŸaÅŸÄ±rabiliyorlar. Ama ben ve benim gibi pek Ã§ok arkadaÅŸÄ±m baÅŸarÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Yeter ki fÄ±rsat verilsin. Destekleri iÃ§in hem Down TÃ¼rkiyeâ€™ye hem de ÅŸirketim Hilton Bomontiâ€™ye teÅŸekkÃ¼r ederim." ifadelerini kullandÄ±.

"BaÄŸÄ±msÄ±zÄ±m Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã‡alÄ±ÅŸÄ±yorum" programÄ±, Down sendromlu ve zihinsel engelli bireylerin istihdamÄ± konusunda dÃ¼nyadaki Ã¶ncÃ¼ programlarÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor.

BM'deki sÃ¶z konusu konferansta Ã§ok sayÄ±da Ã¼lkeden gelen engelli derneklerinin ve engelli istihdamÄ± yapmayÄ± planlayan ÅŸirketlerin temsilcileriyle bir araya gelen Down Sendromu DerneÄŸi yetkilileri, program ve deneyimlerini aktardÄ±.

"BAÄžIMSIZIM Ã‡ÃœNKÃœ Ã‡ALIÅžIYORUM"

ProgramÄ± TÃ¼rkiyeâ€™de geliÅŸtiren ve uygulayan derneÄŸin baÅŸkanÄ± GÃ¼n Bilgin, down sendromlu genÃ§lerin iÅŸ hayatÄ±na katÄ±lÄ±mÄ±na olanak saÄŸlayan programÄ±n nasÄ±l geliÅŸtirildiÄŸini ve iÅŸleyiÅŸini sunumla aktardÄ±.

Bilgin, "BaÄŸÄ±msÄ±zÄ±m Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã‡alÄ±ÅŸÄ±yorum" programÄ± kapsamÄ±nda 2012-2017'de 14 ÅŸehirde, 51 down sendromlu bireyin, 16 farklÄ± firmada istihdam edildiÄŸini ve istihdamÄ±n sÃ¼rekliliÄŸi oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 88 olduÄŸunu belirtti.

Bu yÄ±l hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yerleÅŸtirmelere devam edildiÄŸini kaydeden Bilgin, "Marmara, Karadeniz, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu, Ä°Ã§ Anadolu ve Akdeniz olmak Ã¼zere TÃ¼rkiyeâ€™nin deÄŸiÅŸik bÃ¶lgelerinde uygulanan Anadolu Ãœniversitesi ile iÅŸ birliÄŸi yapÄ±larak bir eÄŸitim programÄ± haline getirildi. Åžu anda Ã§abamÄ±z hem down sendromlu hem de diÄŸer zihinsel engelli popÃ¼lasyonunun baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde istihdamÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸacak destekli istihdam iÅŸ koÃ§larÄ± yetiÅŸtirerek programÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve bunun bir devlet politikasÄ± haline getirilmesi." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.