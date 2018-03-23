14:33, 23 Mart 2018 Cuma

Azez Emniyet Müdürlüğü yağmacılara göz açtırmıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye-Türkiye sınırında askeri muhaliflerin kontrol ettiği Halep'e bağlı Azez ilçesinin emniyet müdürlüğü, Afrin'deki hırsızlık ve yağma olaylarına karşı operasyonlar düzenliyor.

Operasyonlarla ilgili konuşan Azez Emniyet Müdürü Ahmet Zeydan, Zeytin Dalı Harekatı süresince Afrin’de savaşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin güvenliğini sağlamak için bölgede bulunan polis kontrol noktalarında denetimlerin sıkılaştırıldığını ifade etti.

Afrin ilçe merkezinin özgürleştirilmesinin ardından bölgede bazı hırsızlık ve yağma olaylarının yaşandığı yönünde bilgiler alındığını dile getiren Zeydan, durumu kontrol altına almak için operasyon kararı aldıklarını söyledi.

Afrin ilçe merkezine giren ÖSO güçleri ile kapsamlı bir koordinasyon süreci başlattıklarını söyleyen Zeydan, çalınan eşyaların bulunması ve hırsızların yakalanması için çalışmaların yoğunlaştırıldığını dile getirdi.

Zeydan, kontrol noktaları ve bölgedeki yerleşim yerlerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu çalınan mal ve eşyaların büyük kısmının ele geçirilerek polis kontrolüne alındığını belirtti.

Aralarında otomobiller, elektronik ve gıda maddelerinin de bulunduğu sivillere ait mallardan oluşan bazı çalıntı malzemelerin sahiplerine iade edilmesi için gerekli inceleme ve çalışmaların sürdüğünü belirten Zeydan, “Eşyaların kime ait olduğunu ispat etmek için gerekli mekanizmaları kuruyoruz” dedi.

Zeydan, "TSK ve ÖSO'ya ortak çalışmalar sonrası hırsızlık ve yağma çetelerinin pek çoğu çökertildi." dedi.

Azez ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2016 yılından bu yana Türkiye tarafından eğitilen yerel polis güçleri görev yapıyor.

Afrin'de güvenliğin sağlanmasının ardından yağma ve hırsızlık olaylarıyla ilgili tedbirler alan TSK ve ÖSO, şehrin tüm giriş çıkışlarında kontrol noktaları kurarak ilçe merkezinde güvenlik devriyesine başlamıştı.

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezi ile kuzeyi, doğusu ve batısındaki noktaların tümünü ele geçirmişti.