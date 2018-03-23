Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:59, 23 Mart 2018 Cuma
Eğitim
14:43, 23 Mart 2018 Cuma

  • Paylaş
Etiyopyalı öğrencilerden Türkçe derslerine yoğun ilgi
Etiyopyalı öğrencilerden Türkçe derslerine yoğun ilgi

Üç üniversitede 900 öğrencinin Türkçe dersi almaya başladığı Etiyopya'da, öğrenciler için yeterli sınıf bulunamıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Türkoloji Projesi kapsamında Etiyopya'nın üç büyük üniversitesinde başlattığı Türkçe dersleri gençlerden büyük ilgi görüyor.

Mart ayında Addis Ababa, Wollo ve Mekelle üniversitelerinde başlayan derslerde 900 öğrenci Türkçe öğreniyor. Öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine ders sayısının gelecek yıl artırılması planlanıyor.

Wollo Üniversitesinde okutman olarak görev yapan Emine Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 470 kişiye Türkçe eğitimi verdiğini belirterek, "Sınıflara sığamıyoruz. Yeterli alan olmadığı için bu dönem öğrenci alımlarını durdurduk." ifadelerini kullandı.

Etiyopyalı öğrencilerin derslere yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Çiftçi, "Öğrencilerimin hepsi mühendislik okuyor. Etiyopya'daki Türk şirketlerinde çalışmayı hayal ettikleri için Türkçe öğrenme konusunda çok istekliler. Türkçe bilmelerinin işe girmeleri konusunda kendilerine yardımcı olacağını düşünüyorlar." dedi.

Çiftçi, daha önce Cezayir'de de görev yaptığını ancak Etiyopyalıların misafirperverliği ve ilgisinin kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi.

"YÜKSEK LİSANS İÇİN TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTİYORUM"

Addis Ababa Üniversitesi okutmanı Kubilay Han Kalkan da yeterli sayıda sınıf açılmaması sebebiyle bu yıl 110 öğrenci kabul ettiklerini anlattı.

Kalkan, "Öğrencilerin ilgisi harika. Hemen hemen tüm bölümlerden öğrenci katılıyor." ifadelerini kullandı.

YEE olarak amaçlarının Türk dili ve kültürünü binlerce kilometre uzaktaki Etiyopyalı genç nesillere aktarmak olduğunu dile getiren Kalkan, gelecek sene öğrenci sayısını artırmak istediklerini vurguladı.

Addis Ababa Üniversitesi Sosyoloji Bölümü son sınıfı öğrencisi Hüseyin İdris, Türkçe dersleri başladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans için Türkiye'ye gitmek istediğini kaydetti.

Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiği ve her zaman yakından takip ettiği değerlendirmesinde bulunan İdris, "Allah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun ömürler versin, hep onun için dua ediyorum. Türkiye'nin Doğu Afrika'da Etiyopya, Cibuti ve Eritre gibi ülkelerle daha sıkı bağ kurmasını istiyorum." dedi.

"TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ"

Mekelle Üniversitesi okutmanı Yıldız Çetin, bu dönem 320 öğrenciyle eğitime başladıkları bilgisini paylaşarak, "Dersler çok verimli geçiyor. Hukuk, muhasebe ve sosyal bilimler gibi çok fazla alandan öğrenci var." dedi.

Öğrencilerin Türk kültürünü, dizilerden öğrendiğini ifade eden Çetin, üniversitede Türk günleri yapmak istediğini ve bunun için desteğe ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Çetin, "İnanılmaz bir ilgi var ve taleplere yetişemiyoruz. Öğrenciler, Türkiye'yi görmek ve yaz okuluna katılmak için yarışıyorlar." diye konuştu.

YEE'nin 46 ülkede 85 üniversite ile Türkoloji Projesi protokolü bulunuyor. Proje kapsamında 85 Türk akademisyen çeşitli üniversitelerde görev yapıyor. Enstitünün yürüttüğü Türkoloji projesi kapsamında sadece geçen yıl 4 bin 785 kişi Türkçe öğrendi.

Programlarda başarılı olan öğrencilerin YEE'nin düzenleyeceği Türkçe Yaz Okulu'na götürülmesi planlanıyor.

 



İlgili Konular Yunus Emre Enstitüsü Etiyopyalı öğrenciler
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Eğitim Haberleri
2018-YDS'ye giriş belgeleri erişime açıldı
2018-YDS'ye giriş belgeleri erişime açıldı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ilkbahar dönemi için başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime sunuldu.
Etiyopyalı öğrencilerden Türkçe derslerine yoğun ilgi
Etiyopyalı öğrencilerden Türkçe derslerine yoğun ilgi

Üç üniversitede 900 öğrencinin Türkçe dersi almaya başladığı Etiyopya'da, öğrenciler için yeterli sınıf bulunamıyor
İlk kez uygulanacak YKS başvuruları yarın sona erecek
İlk kez uygulanacak YKS başvuruları yarın sona erecek

Üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapılacak 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvuruların yarın sona ereceği bildirildi
Türkiye'ye gelen yabancı öğrenci sayısı yedi yılda 5 kat arttı
Türkiye'ye gelen yabancı öğrenci sayısı yedi yılda 5 kat arttı

IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Akar, "Yılda 100 bin öğrenci Türkiye'den yurt dışına eğitim için çıkarken, şu an 125 bin uluslararası öğrenci Türkiye'deki üniversitelerde eğitim görüyor. Bu rakam, 7 yıl önce yaklaşık 25 bin civarındaydı" ifadelerini kullandı
Kök hücre nakli MS hastalığında 'ezber bozan' tedavi olabilir
Kök hücre nakli, MS hastalığında 'ezber bozan' tedavi olabilir

ABD, İngiltere, İsveç ve Brezilya'da 100'ün üstünde MS hastasıyla yapılan araştırmada, kök hücre naklinin, birçok hasta için "ezber bozan" bir tedavi yöntemi olabileceği belirtildi
ÖSYM TUS sonuçlarını açıkladı
ÖSYM, TUS sonuçlarını açıkladı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilecek
Şişelenmiş sularda plastik kalıntılarına rastlandı
Şişelenmiş sularda plastik kalıntılarına rastlandı

Dünyanın önde gelen markalarına ait şişelenmiş sularda yapılan testlerde, ürünlerin hemen hemen hepsinde plastik içeriğine rastlandığı bildirildi
Bağışıklık sistemine arı zehri dopingi
Bağışıklık sistemine arı zehri dopingi!

Endonezyalılar, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için arı zehriyle yapılan akupunktur tedavisine başvuruyor, tedavinin, felç, hepatit, baş dönmesi ve kolesterol gibi bir çok hastalığa iyi geldiğine inanılıyor.
MSÜ sınav giriş belgeleri erişime açıldı
MSÜ sınav giriş belgeleri erişime açıldı

2018-MSÜ'nün giriş belgelerinin internetten erişime açıldığı bildirildi
ALES başvuruları başladı
ALES başvuruları başladı

ÖSYM tarafından 6 Mayıs'ta düzenlenecek sınava başvurular 15 Mart'a kadar sürecek
Aile içinde en fazla sorun yaşanan konu belli oldu
Aile içinde en fazla sorun yaşanan konu belli oldu

Türkiye'de aile yapısı araştırması 2016 sonuçlarına göre, eşler arasında en fazla sorun yaşanan konunun yüzde 5,9 ile ev ile ilgili sorumluluklar olduğu görüldü. Eşinin gelirinin yeterli olmaması konusunda kadınlar yüzde 7,3, erkekler yüzde 3, ev ile ilgili sorumluluklarda kadınlar yüzde 7,1, erkekler ise yüzde 4,6 oranında sorun yaşadı.
ÖSYM'den e-ALES açıklaması
ÖSYM'den e-ALES açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yılda iki defa yapılan ALES ilaveten yılda iki defa da e-ALES yapılma kararı alındığını belirtti
Beyin - Bağırsak ve Otizm
Beyin - Bağırsak ve Otizm

Dr. David Perlmutter, Beyin ve Bağırsak’ta mikrobiyomunuzun (vücudunuzdaki bakteri topluluğunun) beyninizin sağlık durumunu ciddi anlamda etkilediğini ortaya koyuyor.
Türkiye Maarif Vakfı Sudan Okulları ilk mezunlarını verdi
Türkiye Maarif Vakfı Sudan Okulları ilk mezunlarını verdi

Türkiye Maarif Vakfı Sudan Okullarının ilk mezunlarını verdiği bildirildi
Ders kitapları milli yazılım quot intihal net quot ile incelenecek
Ders kitapları, milli yazılım "intihal.net" ile incelenecek

Talim Terbiye Kurulu Başkanı Durmuş, "Bu yazılım sayesinde ders kitaplarını incelerken FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı kaynakların kullanılıp kullanılmadığını tespit edeceğiz. Birtakım argo, kaba dil, ırkçı ve cinsiyetçi söylemleri fark edebileceğiz" dedi
İslami STK'ların son 20 yılı masaya yatırılıyor
İslami STK'ların son 20 yılı masaya yatırılıyor

3 Mart 2018 Cumartesi günü İLKE Derneği tarafından düzenlenecek toplantıda “Türkiye’de İslami STK’ların Kurumsal Yapı ve Faaliyetlerinin Değişimi” başlıklı raporda belirtilen hususlar STK yöneticileri, akademisyenler ve gazetecilerin katılımıyla masaya yatırılacak

Haberler

Lübnan’da Türk Okçuluk Kursu 'Diriliş'le başladı
Lübnan da Türk Okçuluk Kursu 'Diriliş'le başladı

Yunus Emre Enstitüsü'nden Bakü'de resim sergisi
Yunus Emre Enstitüsü'nden Bakü'de resim sergisi

Sudan’da Türk Okçuluk Kursu başladı
Sudan da Türk Okçuluk Kursu başladı

YEE'den Makedonya'nın önde gelen şahsiyetlerine saygı gecesi
YEE'den Makedonya'nın önde gelen şahsiyetlerine saygı gecesi

"Matematik Müzesi Tırı" yollarda
quot Matematik Müzesi Tırı quot yollarda

2018 yılının ilk TYS sonuçları açıklandı
2018 yılının ilk TYS sonuçları açıklandı

Türkiye'den Sudan'ı tanıtım filmi
Türkiye'den Sudan'ı tanıtım filmi

Lübnan'da "Osmanlı Döneminde Filistin" etkinliği
Lübnan'da quot Osmanlı Döneminde Filistin quot etkinliği






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 