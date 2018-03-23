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Avrupa Birliği
15:00, 23 Mart 2018 Cuma

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AB'den Brexit'te yeni aşamaya geçme kararı
AB'den Brexit'te yeni aşamaya geçme kararı

AB'ye üye ülkelerin liderlerinden, İngiltere ve AB arasında Brexit sonrasında inşa edilecek ilişkileri müzakere etmek için yeni aşamaya geçilmesi için onay çıktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üyesi, İngiltere'nin birlikten ayrılmasının ardından (Brexit) taraflar arasında gelecekteki ilişkileri belirleyecek müzakerelerin başlatılması için yeni aşamaya geçilmesine onay verdi.

Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nde bir araya gelen 27 ülkenin liderlerinden, Brexit müzakereleri çerçevesinde yeni aşamaya geçilmesi için onay çıktı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, zirve devam ederken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, liderlerin İngiltere ve AB'nin gelecekte inşa edeceği ilişkiler için yeni aşamaya geçilmesi kararı aldığını duyurdu.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada da yeni aşamada müzakerelerin gidişatını belirleyecek temel yol haritasının detaylarına yer verildi.

İNGİLTERE'YE UYARI

Yeni aşamada tarafların gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele gibi savunma ve güvenlik konularında iş birliğine yönelik görüşmeler yürütmesi bekleniyor.

AB'nin Brexit sonrasında da İngiltere'yle yakın ilişkiler yürütme isteği vurgulanan yol haritasında, İngiltere'nin Gümrük Birliği ve Tek Pazar dışında kalma kararının hem ikili ilişkileri hem de ekonomik gelişmeleri olumsuz etkileyeceği uyarısı yapıldı.

İngiltere'nin AB'den ayrıldıktan sonra birlik üyeleriyle aynı haklara sahip olamayacağı hatırlatılan yol haritasında, AB'nin karar verme mekanizmalarında bağımsızlığını muhafaza edeceği ifade edildi.

"KAPSAMLI SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

AB'nin, İngiltere birlikten ayrıldıktan sonra Londra yönetimiyle "kapsamlı ve dengeli" bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istediğine işaret edilen yol haritasında, bu anlaşmanın üye ülkelere sağlanan hak ve avantajların aynısını sağlayamayacağının altı çizildi.

Hafta başında AB ve İngiltere, Brexit'in ardından 2 yıl kadar sürecek bir geçiş süreci konusunda anlaşma sağladığını açıklamıştı. AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, geçiş sürecinin büyük olasılıkla 31 Aralık 2020'de sona ereceğini, bu geçiş döneminde vatandaşlar ve işletmelerin karşılıklı mevcut haklardan faydalanmaya devam edeceğini, İngiltere'nin bir süreliğine AB’nin Gümrük Birliği, Tek Pazar ve diğer politikalarından faydalanabileceğini duyurmuştu.



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