15:08, 23 Mart 2018 Cuma

ErdoÄŸan: Trump ve Putin'e dedik ki, biz buralardan geri adÄ±m atamayÄ±z

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°stanbul BaÄŸcÄ±lar'da vatandaÅŸlara yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin, "Åžu an itibarÄ±yla terÃ¶ristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayÄ±sÄ± 3 bin 700'Ã¼ aÅŸtÄ± ve devam ediyoruz, devam edeceÄŸiz." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, dÃ¼n akÅŸam ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile de bu iÅŸleri, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± konuÅŸtuklarÄ±nÄ± belirterek, "Ä°ki gÃ¼n Ã¶nce SayÄ±n Putin ile de bunlarÄ± konuÅŸtuk. Dedik ki; 'Biz buralardan artÄ±k geri adÄ±m atamayÄ±z. Biz mazlumlarÄ±n, maÄŸdurlarÄ±n yanÄ±ndayÄ±z' dedik. 'Bu millet tarihte mazlumlarÄ±n, maÄŸdurlarÄ±n yanÄ±nda olmanÄ±n adÄ±mÄ±nÄ± atmÄ±ÅŸtÄ±r' dedik. HiÃ§bir zaman zalimlerin yanÄ±nda olmadÄ±k. " diye konuÅŸtu.

'AFRÄ°NLE BÄ°TMEYECEK Ä°Åž, ARKADA Ä°DLÄ°B VAR, MÃœNBÄ°Ã‡ VAR'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Afrinle bitmeyecek iÅŸ, arkada Ä°dlib var, MÃ¼nbiÃ§ var. Ä°nÅŸallah buralarda da hak orada tecelli edene kadar yola devam." dedi.