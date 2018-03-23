ErdoÄŸan: Trump ve Putin'e dedik ki, biz buralardan geri adÄ±m atamayÄ±z

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°stanbul BaÄŸcÄ±lar'da vatandaÅŸlara yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin, "Åžu an itibarÄ±yla terÃ¶ristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayÄ±sÄ± 3 bin 700'Ã¼ aÅŸtÄ± ve devam ediyoruz, devam edeceÄŸiz." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, dÃ¼n akÅŸam ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile de bu iÅŸleri, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± konuÅŸtuklarÄ±nÄ± belirterek, "Ä°ki gÃ¼n Ã¶nce SayÄ±n Putin ile de bunlarÄ± konuÅŸtuk. Dedik ki; 'Biz buralardan artÄ±k geri adÄ±m atamayÄ±z. Biz mazlumlarÄ±n, maÄŸdurlarÄ±n yanÄ±ndayÄ±z' dedik. 'Bu millet tarihte mazlumlarÄ±n, maÄŸdurlarÄ±n yanÄ±nda olmanÄ±n adÄ±mÄ±nÄ± atmÄ±ÅŸtÄ±r' dedik. HiÃ§bir zaman zalimlerin yanÄ±nda olmadÄ±k. " diye konuÅŸtu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Afrinle bitmeyecek iÅŸ, arkada Ä°dlib var, MÃ¼nbiÃ§ var. Ä°nÅŸallah buralarda da hak orada tecelli edene kadar yola devam." dedi.
TBMM KadÄ±n Erkek FÄ±rsat EÅŸitliÄŸi Komisyonu bÃ¼nyesinde kurulan Alt Komisyonunun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda "Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk genÃ§lerinin evlilik ve aile kurma konusunda bilinÃ§lendirilmesi gerektiÄŸi" Ã¶nerisinde bulundu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin, "Dedik ki, biz buralardan artÄ±k geri adÄ±m atamayÄ±z" ifadelerini kullandÄ±
BM'de DÃ¼nya Down Sendromu KonferansÄ±â€™na katÄ±lan down sendromlu TÃ¼rk genci Robert Cem Osborn, "BaÄŸÄ±msÄ±zÄ±m Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã‡alÄ±ÅŸÄ±yorum: Ä°ÅŸ KoÃ§u Destekli Ä°stihdam ProgramÄ±"nda anlattÄ±klarÄ±yla katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n beÄŸenisini kazandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, ABD ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda MÃ¼nbiÃ§ konusundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler iÃ§in DÄ±ÅŸiÅŸleri MÃ¼steÅŸarÄ±â€™nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta ABDâ€™ye gidebileceÄŸini sÃ¶yledi
AB liderleri, BrÃ¼ksel'deki zirvenin ilk gÃ¼nÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan yayÄ±mladÄ±klarÄ± sonuÃ§ bildirgesinde, TÃ¼rkiye'nin DoÄŸu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak nitelendirip kÄ±nadÄ±. Liderler, "aralarÄ±nda iki Yunan askerinin de bulunduÄŸu AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'de devam eden tutukluluklarÄ± konusunda derin kaygÄ±larÄ± olduÄŸunu" belirterek, bu konularÄ±n AB ile diyalog yoluyla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸini iddia etti
Ä°nternete RTÃœK denetimi getiren tasarÄ±nÄ±n Meclis'te kabul edilerek yasalaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ayrÄ±ntÄ±lar belli oldu
IÅŸÄ±k YayÄ±ncÄ±lÄ±k'a yÃ¶nelik, Ä°stanbul merkezli 13 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 55 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi
AydÄ±n DoÄŸan, aralarÄ±nda HÃ¼rriyet Gazetesi ve CNN TÃ¼rk'Ã¼n de olduÄŸu ÅŸirketleri DemirÃ¶ren Grubu'na sattÄ±. Bu satÄ±ÅŸtan sonra DoÄŸanâ€™dan beklenen aÃ§Ä±klama geldi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Afrin'de el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesiyle 3 askerin ÅŸehit olduÄŸunu sÃ¶yledi
YÃ¼ksekova ilÃ§esine baÄŸlÄ± AdaklÄ± kÃ¶yÃ¼nde bir grubun, elektrik sayaÃ§larÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesine tepki gÃ¶stermesi Ã¼zerine gergin anlar yaÅŸandÄ±
NijeryalÄ± akademisyen Dr. Muhammed, TÃ¼rkiye'nin Nijerya ile iliÅŸkilerinin OsmanlÄ± Devleti'ne dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) bazÄ± seferleri olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal oldu.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde, 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, sanÄ±k yakÄ±nÄ±yla 15 Temmuz gazisi arasÄ±nda gerginlik Ã§Ä±ktÄ±
Orgeneral Akar, Kilis'te sÄ±nÄ±r birliklerinde incelemelerde bulundu
PYD/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde terÃ¶ristlerin zarar verdiÄŸi okullar, TÃ¼rkiye'nin desteÄŸiyle onarÄ±larak eÄŸitim-Ã¶ÄŸretime hazÄ±r hale getiriliyor