GÃ¼ncelleme: 15:26, 23 Mart 2018 Cuma

Avrupa'daki gÃ¶Ã§men aileler giderek kÃ¼Ã§Ã¼lÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM KadÄ±n Erkek FÄ±rsat EÅŸitliÄŸi KomisyonuÂ bÃ¼nyesinde kurulan Alt Komisyon raporunu tamamladÄ±.

Avrupa'daki gÃ¶Ã§men ailelerin giderek kÃ¼Ã§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve doÄŸum oranlarÄ±nÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ± vurgulanan raporda, en fazla TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Almanyaâ€™da, 1991 yÄ±lÄ±nda 43 bin 971 olan doÄŸum sayÄ±sÄ±nÄ±n 2013'te 12 bin 607â€™ye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Bu konuda Ã¶nerilerde bulunulan raporda, ÅŸunlar kaydedildi:

"GenÃ§ler,Â evlilikÂ veÂ aile kurmaÂ konusunda bilinÃ§lendirilmelidir. Ã‡ocuk eÄŸitimi konusunda problem yaÅŸayan ebeveynlere danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti verecek profesyonel ve daimi eÄŸitim merkezlerinin aÃ§Ä±lmasÄ± saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. Anne babalarÄ±nÄ±n vatandaÅŸlÄ±ktan Ã§Ä±kmasÄ± nedeniyle Ã§ocuÄŸun da TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaybetmesi ve dolayÄ±sÄ±yla Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± kaybetme sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in ilgili kanun hÃ¼kÃ¼mleri gÃ¶zden geÃ§irilmelidir. Avrupaâ€™ya Ã¶zel yayÄ±n yapan kanallarÄ±n program kalitesi artÄ±rÄ±lmalÄ±, kÃ¼ltÃ¼rel yozlaÅŸmaya neden olacak iÃ§eriklerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmalÄ±, bilinÃ§lendirici, eÄŸitici, ana vatanla baÄŸlarÄ± kuvvetlendirmeye yÃ¶nelik programlar yayÄ±nlanmalÄ±dÄ±r."

"KADIN TEÅžKÄ°LATLARI KURULSUN"

Raporda, ÅŸu Ã¶nerilerde de bulunuldu:

"Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk STK'ler gÃ¼Ã§lendirilmeli ve kapasiteleri geliÅŸtirilerek kurumsallaÅŸmalarÄ± saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. Ä°lgili Ã¼lkelerde STKâ€™ler nezdinde yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± bir Ã¼st Ã§atÄ±da birleÅŸtirecek Sosyal YardÄ±m VakÄ±flarÄ± kurulmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve bu STKâ€™ler, kadÄ±nlarÄ±n toplumsal katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± arttÄ±ran 'kadÄ±n teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n' kurulmasÄ±nÄ± teÅŸvik etmelidir.

GenÃ§lerin, sosyal Ã§alÄ±ÅŸan, aile hukuku uzmanÄ±, avukat, din ve TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretmeni, terapist, kÃ¼ltÃ¼r tercÃ¼manÄ±, pedagog ve psikolog olmasÄ± teÅŸvik edilmelidir. 'UluslararasÄ± Ä°lahiyat ProgramÄ±' gibi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n kapsamÄ± geniÅŸletilmelidir. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki temsilciliklerimizde aile, eÄŸitim ve Ã§alÄ±ÅŸma konusundaki ataÅŸelikler yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. Ãœlkemiz tarafÄ±ndan yurt dÄ±ÅŸÄ±na geÃ§ici gÃ¶revle gÃ¶nderilen kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, ilgili alana uygun, liyakat sahibi, nitelikli ve gÃ¶rev yapacaÄŸÄ± Ã¼lkenin kÃ¼ltÃ¼rel ve sosyal yapÄ±sÄ±nÄ± bilen kiÅŸilerden seÃ§ilmelidir. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± iyileÅŸtirilmeli, liyakat sahibi kiÅŸilerin bu gÃ¶revlere talip olma motivasyonu artÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r."