Avrupa'daki gÃ¶Ã§men aileler giderek kÃ¼Ã§Ã¼lÃ¼yor

TBMM KadÄ±n Erkek FÄ±rsat EÅŸitliÄŸi KomisyonuÂ bÃ¼nyesinde kurulan Alt Komisyon raporunu tamamladÄ±.
Avrupa'daki gÃ¶Ã§men ailelerin giderek kÃ¼Ã§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve doÄŸum oranlarÄ±nÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ± vurgulanan raporda, en fazla TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Almanyaâ€™da, 1991 yÄ±lÄ±nda 43 bin 971 olan doÄŸum sayÄ±sÄ±nÄ±n 2013'te 12 bin 607â€™ye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
Bu konuda Ã¶nerilerde bulunulan raporda, ÅŸunlar kaydedildi:
"GenÃ§ler,Â evlilikÂ veÂ aile kurmaÂ konusunda bilinÃ§lendirilmelidir. Ã‡ocuk eÄŸitimi konusunda problem yaÅŸayan ebeveynlere danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti verecek profesyonel ve daimi eÄŸitim merkezlerinin aÃ§Ä±lmasÄ± saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. Anne babalarÄ±nÄ±n vatandaÅŸlÄ±ktan Ã§Ä±kmasÄ± nedeniyle Ã§ocuÄŸun da TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaybetmesi ve dolayÄ±sÄ±yla Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± kaybetme sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in ilgili kanun hÃ¼kÃ¼mleri gÃ¶zden geÃ§irilmelidir. Avrupaâ€™ya Ã¶zel yayÄ±n yapan kanallarÄ±n program kalitesi artÄ±rÄ±lmalÄ±, kÃ¼ltÃ¼rel yozlaÅŸmaya neden olacak iÃ§eriklerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmalÄ±, bilinÃ§lendirici, eÄŸitici, ana vatanla baÄŸlarÄ± kuvvetlendirmeye yÃ¶nelik programlar yayÄ±nlanmalÄ±dÄ±r."
Raporda, ÅŸu Ã¶nerilerde de bulunuldu:
"Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk STK'ler gÃ¼Ã§lendirilmeli ve kapasiteleri geliÅŸtirilerek kurumsallaÅŸmalarÄ± saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. Ä°lgili Ã¼lkelerde STKâ€™ler nezdinde yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± bir Ã¼st Ã§atÄ±da birleÅŸtirecek Sosyal YardÄ±m VakÄ±flarÄ± kurulmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve bu STKâ€™ler, kadÄ±nlarÄ±n toplumsal katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± arttÄ±ran 'kadÄ±n teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n' kurulmasÄ±nÄ± teÅŸvik etmelidir.
GenÃ§lerin, sosyal Ã§alÄ±ÅŸan, aile hukuku uzmanÄ±, avukat, din ve TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretmeni, terapist, kÃ¼ltÃ¼r tercÃ¼manÄ±, pedagog ve psikolog olmasÄ± teÅŸvik edilmelidir. 'UluslararasÄ± Ä°lahiyat ProgramÄ±' gibi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n kapsamÄ± geniÅŸletilmelidir. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki temsilciliklerimizde aile, eÄŸitim ve Ã§alÄ±ÅŸma konusundaki ataÅŸelikler yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. Ãœlkemiz tarafÄ±ndan yurt dÄ±ÅŸÄ±na geÃ§ici gÃ¶revle gÃ¶nderilen kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, ilgili alana uygun, liyakat sahibi, nitelikli ve gÃ¶rev yapacaÄŸÄ± Ã¼lkenin kÃ¼ltÃ¼rel ve sosyal yapÄ±sÄ±nÄ± bilen kiÅŸilerden seÃ§ilmelidir. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± iyileÅŸtirilmeli, liyakat sahibi kiÅŸilerin bu gÃ¶revlere talip olma motivasyonu artÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r."
TBMM KadÄ±n Erkek FÄ±rsat EÅŸitliÄŸi Komisyonu bÃ¼nyesinde kurulan Alt Komisyonunun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda "Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk genÃ§lerinin evlilik ve aile kurma konusunda bilinÃ§lendirilmesi gerektiÄŸi" Ã¶nerisinde bulundu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin, "Dedik ki, biz buralardan artÄ±k geri adÄ±m atamayÄ±z" ifadelerini kullandÄ±
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DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, ABD ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda MÃ¼nbiÃ§ konusundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler iÃ§in DÄ±ÅŸiÅŸleri MÃ¼steÅŸarÄ±â€™nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta ABDâ€™ye gidebileceÄŸini sÃ¶yledi
AB liderleri, BrÃ¼ksel'deki zirvenin ilk gÃ¼nÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan yayÄ±mladÄ±klarÄ± sonuÃ§ bildirgesinde, TÃ¼rkiye'nin DoÄŸu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak nitelendirip kÄ±nadÄ±. Liderler, "aralarÄ±nda iki Yunan askerinin de bulunduÄŸu AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'de devam eden tutukluluklarÄ± konusunda derin kaygÄ±larÄ± olduÄŸunu" belirterek, bu konularÄ±n AB ile diyalog yoluyla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸini iddia etti
Ä°nternete RTÃœK denetimi getiren tasarÄ±nÄ±n Meclis'te kabul edilerek yasalaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ayrÄ±ntÄ±lar belli oldu
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