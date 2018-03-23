Ä°klimi bozanlar Ä±ÅŸÄ±klarÄ± sÃ¶ndÃ¼rmesin

YaÅŸar SÃ¼ngÃ¼
DÃ¼nya BankasÄ± iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin yol aÃ§acaÄŸÄ± gÃ¶Ã§ hareketlerinin analiz edildiÄŸi raporu aÃ§Ä±kladÄ±. Ã–nlem alÄ±nmazsa 2050 yÄ±lÄ±na kadar 140 milyon insan iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi nedeniyle gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalacak.
Ä°ÅŸte bu tehlikeye dikkat Ã§ekmek iÃ§in Avustralya'da 2007'de baÅŸlatÄ±lan "DÃ¼nya Saati" etkinliÄŸi kapsamÄ±nda, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi sorununa dikkati Ã§ekmek iÃ§in her yÄ±l mart ayÄ±nda 170'ten fazla Ã¼lkede Ä±ÅŸÄ±klar bir saat boyunca kapatÄ±lÄ±yor.
Bu yÄ±l 12'ncisi gerÃ§ekleÅŸtirilecek etkinlik Ã§erÃ§evesinde kentleri ve Ã¼lkeleri temsil eden anÄ±tsal yapÄ±lar baÅŸta olmak Ã¼zere binlerce binada Ä±ÅŸÄ±klar sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lecek. Kampanya, 2008'den bu yana TÃ¼rkiye'den de destek gÃ¶rÃ¼yor.
EtkinliÄŸe geÃ§en yÄ±l 187 Ã¼lke ve bÃ¶lgeden milyonlarca insan katÄ±ldÄ±.
350â€™den fazla Ã¼nlÃ¼ kiÅŸi ve kanaat Ã¶nderi de etkinliÄŸi destekledi. DÃ¼nya Ã§apÄ±nda 3.000â€™den fazla anÄ±tsal yapÄ±nÄ±n Ä±ÅŸÄ±klarÄ± sÃ¶ndÃ¼.
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Ancak Ä±ÅŸÄ±klarÄ± her yÄ±l bir saat kapatmak bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada dostlar alÄ±ÅŸveriÅŸte gÃ¶rsÃ¼n etkinliÄŸinden fazla bir anlam ifade etmiyor.
Gelecek nesillerin havasÄ±nÄ± suyunu, topraÄŸÄ±nÄ±, madenlerini Ã§alan hÄ±rsÄ±zlar yÃ¼zÃ¼nden bugÃ¼n dÃ¼nya yaÅŸanamaz hale geldi.
Ekonomiyi Ã§arpÄ±k ve dengesiz biÃ§imde kÃ¼reselleÅŸtiren zihniyet, insanlÄ±ÄŸa hizmet etmek ve Ã¼retimi paylaÅŸmak olsaydÄ± bugÃ¼n daha yaÅŸanabilir bir dÃ¼nyada olacaktÄ±k.
Ancak bu Ã§arpÄ±k ekonomik sistemin arkasÄ±nda insanoÄŸlunun doymak bilmeyen hÄ±rsÄ± vardÄ±.
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ÃœstÃ¼ aÃ§Ä±k fabrika olan tarÄ±m iÃ§in iklim hayati Ã¶nemde.
Ã‡Ã¼nkÃ¼ en ufak iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi, ozon tabakasÄ±nÄ±n incelmesi, sÄ±caklÄ±k, yaÄŸÄ±ÅŸ, dolu, fÄ±rtÄ±na, hortum her tÃ¼rlÃ¼ meteorolojik olay ilkin tarÄ±mÄ± etkiliyor.
Bu yÃ¼zden de meteoroloji, baÅŸta tarÄ±m olmak Ã¼zere, ulaÅŸÄ±m, Ã§evre, ÅŸehircilik gibi pek Ã§ok faaliyet alanÄ±nÄ± yakÄ±ndan ilgilendiriyor.
Planlamalar yapÄ±lÄ±rken meteorolojik olaylarÄ±n olasÄ± etkileri Ã¼zerinde titizlikle durulmasÄ± gerekiyor.
Gerekli tÃ¼m tedbirler alÄ±nÄ±p en son teknoloji kullanÄ±lsa bile tarÄ±mda Ã¼retim, verimlilik ve kalite iklimden baÄŸÄ±msÄ±z deÄŸil.
Son yÄ±llarda iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin etkileri sonucu meteorolojik afetler artarken, artan afetlerden en fazla etkilenen sektÃ¶r tarÄ±m oldu.
Tamamen Ã¶nlenmesi mÃ¼mkÃ¼n olmayan afetlerin son yÄ±llarda sÄ±k sÄ±k gÃ¶rÃ¼lmesiyle
En fazla maÄŸduriyeti Ã§iftÃ§iler yaÅŸadÄ±.
Ãœretimde meydana gelebilecek miktar kayÄ±plarÄ± ve kalitenin dÃ¼ÅŸmesi, Ã¼retici gelirlerini azalttÄ±ÄŸÄ± gibi ulusal ekonomiyi de olumsuz etkiledi.
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Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ verilerine gÃ¶re, 1963 yÄ±lÄ±ndaki 329 zarar oluÅŸturan meteorolojik olaÄŸanÃ¼stÃ¼ olay dÄ±ÅŸÄ±nda 1940-2008 dÃ¶neminde hiÃ§bir zaman yÄ±llÄ±k 300â€™Ã¼ geÃ§meyen zarar oluÅŸturan meteorolojik olaÄŸanÃ¼stÃ¼ olay sayÄ±sÄ±,
2009â€™da 461â€™e, 2010â€™da 555â€™e, 2011â€™de 324â€™e, 2012â€™de 538â€™e, 2013â€™de 461â€™e, 2014â€™te 500â€™e, 2015â€™de 781â€™e, 2016â€™da 654â€™e, 2017â€™de 598â€™e Ã§Ä±ktÄ±.
2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana yÄ±llÄ±k zarar oluÅŸturan meteorolojik olaÄŸanÃ¼stÃ¼ olay sayÄ±sÄ± 500â€™Ã¼n altÄ±na inmedi.
2017â€™de zarar oluÅŸturan meteorolojik olaÄŸanÃ¼stÃ¼ olaylarÄ±n yÃ¼zde 36â€™sÄ±nÄ± fÄ±rtÄ±na ve hortum, yÃ¼zde 31â€™ini ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve sel, yÃ¼zde 16â€™sÄ±nÄ± dolu, yÃ¼zde 7â€™sini kuvvetli kar, yÃ¼zde 4â€™Ã¼nÃ¼ yÄ±ldÄ±rÄ±m, yÃ¼zde 1,5â€™ini Ã§Ä±ÄŸdan, kalan yÃ¼zde 1â€™i ise diÄŸer afetlerden oluÅŸtu.
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Ä°klimlerdeki deÄŸiÅŸimden en fazla etkilenen unsurlardan biri de su oldu.
Biliyorsunuz, yÄ±lda kiÅŸi baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen kullanÄ±labilir su miktarÄ± 1000 metrekÃ¼pten daha az olan Ã¼lkeler su fakiri olarak kabul ediliyor.
Ve Ã¼lkemizde kullanÄ±labilir su miktarÄ± 112 milyar metrekÃ¼p dÃ¼zeyinde bulunuyor.
Halen 81 milyon olan Ã¼lke nÃ¼fusumuza gÃ¶re kullanÄ±labilir su miktarÄ± 1382 metrekÃ¼pe kadar inmiÅŸ durumda.
Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki 30-40 yÄ±l iÃ§inde kiÅŸi baÅŸÄ±na kullanÄ±labilir su miktarÄ± 1000 metrekÃ¼pler dÃ¼zeyine inecek.
Yani su fakiri olmamÄ±za Ã§ok az zaman kaldÄ±.
O yÃ¼zden suyun damlasÄ±nÄ± bile ziyan etmememiz gerekiyor.
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DÃ¼nya BankasÄ±, EylÃ¼l 2016'da yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± raporunda, su gÃ¼venliÄŸinin geliÅŸmede en Ã¶nemli kÃ¼resel risklerden biri olduÄŸunu belirtiyor.
BankanÄ±n verilerinde, bir an Ã¶nce Ã¶nlem alÄ±nmazsa Orta Afrika ve DoÄŸu Asya gibi suyun bol olduÄŸu yerlerde kÄ±tlÄ±k yaÅŸanmaya baÅŸlanacaÄŸÄ±, kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu OrtadoÄŸu ile Afrika'nÄ±n tropikal bÃ¶lgesi ile sahra arasÄ±nda kalan Sahel bÃ¶lgesinde ise durumun kÃ¶tÃ¼leÅŸeceÄŸini vurgulanÄ±yor.
Su kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kÃ¼resel iklim kriziyle arttÄ±ÄŸÄ±na, bu bÃ¶lgelerde 2050'ye kadar gayri safi yurtiÃ§i hasÄ±lalarÄ±n yÃ¼zde 6 azalabileceÄŸine dikkat Ã§ekiliyor.
Su kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶zlenen artÄ±ÅŸÄ±n gÃ¶Ã§e yol aÃ§acaÄŸÄ±, dÃ¼nyada yaklaÅŸÄ±k 2,4 milyar insanÄ±n gerekli hijyen koÅŸullarÄ±na sahip olamayacaÄŸÄ±, 663 milyon insanÄ±n ise temiz iÃ§me suyuna eriÅŸemeyeceÄŸi, hijyen eksikliÄŸi nedeniyle yÄ±lda 675 bin insanÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybedeceÄŸi ifade ediyor.
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Su aÃ§Ä±sÄ±ndan gelecek parlak gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor.
SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir su politikasÄ± izlememiz, akÄ±lcÄ± ve kalÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retmemiz ÅŸart. TarÄ±msal Ã¼retimi artÄ±ramazsak gÄ±da gÃ¼vencesini saÄŸlayamayacaÄŸÄ±mÄ±z gibi, sanayinin hammadde ihtiyacÄ±nÄ± da karÅŸÄ±layamayÄ±z.
DÃ¼nyada tarÄ±m alanlarÄ±nÄ±n hemen hemen tamamÄ±nÄ± kullanÄ±yoruz.
Yeni bir kÄ±ta bulmamÄ±z da sÃ¶z konusu deÄŸil.
Ãœretimi artÄ±rmanÄ±n tek yolu var o da verimliliÄŸi artÄ±rmak.
Verim artÄ±ÅŸÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in kullanacaÄŸÄ±mÄ±z en Ã¶nemli unsur da sudan baÅŸka bir ÅŸey deÄŸil.
TarÄ±msal sulamayÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak, yÃ¼zde 60â€™a varan su tasarrufu saÄŸlayan basÄ±nÃ§lÄ± sulama sistemlerini kurmak, su kayÄ±plarÄ±nÄ± azaltmak, aÅŸÄ±rÄ± ve yanlÄ±ÅŸ sulamanÄ±n topraklarÄ±mÄ±za ve Ã§evreye verdiÄŸi zararlÄ± etkileri en aza indirmek zorundayÄ±z.
Acil Ã¶nlem almazsak, yer altÄ± sularÄ±nÄ±n seviyeleri dÃ¼ÅŸmeye, gÃ¶ller kÃ¼Ã§Ã¼lmeye, sulak alanlar yok olmaya devam edecek.
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Teknik ve ekonomik olarak sulanabilir arazi olan 8,5 milyon hektarlÄ±k arazinin hala 2,15 milyon hektarÄ±nÄ± sulama altyapÄ±sÄ± tamamlanamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sulayamÄ±yoruz.
2,15 milyon hektar tarÄ±m arazisinin suya kavuÅŸturulmasÄ±, gÄ±da talebinin karÅŸÄ±lanmasÄ± tarÄ±mda Ã§alÄ±ÅŸan nÃ¼fusun iÅŸsizlik sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi ve Ã¼reticilerimizin hayat standartlarÄ±nÄ±n yÃ¼kseltilmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan oldukÃ§a Ã¶nemlidir.
Bu aÃ§Ä±dan, bÃ¼yÃ¼k sulama projeleri iÃ§eren GAP, KOP ve DAP gibi projelerinin de bir an Ã¶nce bitirilmesi gerekiyor.
KullanÄ±lan suyun bÃ¼yÃ¼k bir Ã§oÄŸunluÄŸu tarÄ±msal sulamada kullanÄ±lmasÄ±na raÄŸmen Devlet Su Ä°ÅŸleri (DSÄ°) sulamalarÄ±nda sulama oranÄ± yÃ¼zde 62, sulama randÄ±manÄ± ise yÃ¼zde 42 seviyelerinde.
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Ä°klim ve su rejimini dÃ¼zenleyen, erozyonu ve Ã§evre kirliliÄŸini Ã¶nleyen, ekolojik dengeyi koruyan ormanlar, yaÅŸam iÃ§in vazgeÃ§ilmez.
Orman iÃ§i ve orman kenarÄ±nda bulunan 22 bin 661 kÃ¶yde yaÅŸayan ve ormandan geÃ§inen 7,1 milyon kÃ¶ylÃ¼mÃ¼z var.
KÃ¶ylÃ¼mÃ¼z ormandan geÃ§imini saÄŸlayabileceÄŸi bir geliri elde ederse, hem ormanÄ± korur, geliÅŸtirir hem de yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recek Ã¼retimi yapar.
Ãœlke topraklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 28,6â€™sÄ±, 22,3 milyon hektarÄ± orman arazisinden oluÅŸuyor.
Bu alanÄ±n 19,6 milyon hektarÄ± koru, 2,7 milyon hektarÄ± ise baltalÄ±k orman niteliÄŸi taÅŸÄ±yor.
Toplam orman alanÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te birine yakÄ±nÄ± Antalya, Kastamonu, Mersin, MuÄŸla, BalÄ±kesir, KÃ¼tahya, Denizli, Adana, Manisa ve Bolu illerinde yer alÄ±yor.
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Ormanlar, sahip olduklarÄ± biyolojik Ã§eÅŸitlilik dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼nyadaki en deÄŸerli ekosistem.
Ãœlkemiz topraklarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± erozyon tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.
AyrÄ±ca tarÄ±m arazilerimiz ile Ã§ayÄ±r mera alanlarÄ±mÄ±z sellerden bÃ¼yÃ¼k zarar gÃ¶rmekte. Ormanlar toprak erozyonunu Ã¶nlediÄŸi gibi tarÄ±m arazilerinin, Ã§ayÄ±r ve meralarÄ±n sellerden zarar gÃ¶rmesine mani oluyor.
Orman varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±, orman tahribatlarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi ÅŸÃ¼phesiz Ã§ok Ã¶nem arz etmekte.
Erozyonla biriken toprak da baraj rezervuar hacminde Ã¶nemli kayÄ±plara neden olmakta, barajlarÄ±n ekonomik Ã¶mrÃ¼nÃ¼ kÄ±saltmakta.
BarajlarÄ±n Ã¶mÃ¼rlerinin uzamasÄ± da havza iÃ§indeki orman, Ã§ayÄ±r ve meralarÄ±n geliÅŸmesiyle mÃ¼mkÃ¼n.
Yani hepsi birbiriyle baÄŸlantÄ±lÄ±. TopraÄŸÄ±, suyu ve havayÄ± temiz tutarsak saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸama ÅŸansÄ±mÄ±z artacak, aksi halde kapitalist zihniyetin ilaÃ§larÄ±na mahkum yaÅŸamak zorunda kalacaÄŸÄ±z.
SeÃ§im senin, yaÅŸam da senin!
1944 yÄ±lÄ±nda sÃ¼rÃ¼lmeden Ã¶nce bÃ¶lgede ikamet eden Ã‡eÃ§enler yeni oluÅŸturulacak Auhov ilÃ§esinin Ã‡eÃ§enistan sÄ±nÄ±rlarÄ±na verilmesini talep ediyor. Uzmanlar bu sorunun bir anda Kuzey Kafkasyaâ€™nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sorununa dÃ¶nÃ¼ÅŸebileceÄŸine dair uyarÄ±larÄ±nÄ± yeniliyor.
DÃ¼nyadaki iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi sorununa dikkati Ã§ekmek iÃ§in her yÄ±l mart ayÄ±nda 170'ten fazla Ã¼lkede Ä±ÅŸÄ±klarÄ±n bir saat boyunca kapatÄ±lmasÄ±, dostlar alÄ±ÅŸveriÅŸte gÃ¶rsÃ¼n etkinliÄŸinden fazla bir anlam ifade etmiyor.
Kosova-KaradaÄŸ sÄ±nÄ±r belirlemesini Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸma geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde tÃ¼m tepkilere raÄŸmen meclisten geÃ§ti. Kosova'nÄ±n 8 bin 200 hektar arazisini KaradaÄŸ'a vermesi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda NATO'ya alÄ±nma ihtimali ile meclisten geÃ§en karar sonrasÄ±nda da NATO'nun bÃ¶lgede ne kadar etkin olacaÄŸÄ± merak konusu
Ankara anlaÅŸmasÄ± vizesi olarak tanÄ±mlanan ECAA yoluyla Ä°ngiltere'ye vize almak isteyenler iÃ§in, Brexit sonrasÄ± Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± AB'den alan bu vize tÃ¼rÃ¼ ile ilgili nasÄ±l bir yol izleyeceÄŸi merak konusu
Bundan 90 yÄ±l Ã¶nce Hasan el-Benna tarafÄ±ndan 22 Mart 1928 tarihinde kurulan MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ± (Ä°hvan), Ã¶mrÃ¼nÃ¼n bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ mazlum, maÄŸdur, mahpus ve rejimlere muhalif olarak geÃ§irdi
Ä°slamcÄ± siyasetÃ§ilere gittikÃ§e artan destek, seÃ§menin tercihlerindeki bazÄ± deÄŸiÅŸikliklere iÅŸaret ediyor.
Myanmarâ€™Ä±n Bengal KÃ¶rfeziâ€™ne aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± sahil bÃ¶lgesinde bulunan Arakan'da halkÄ±n evlerinin yakÄ±larak bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± sadece dini ve etnik sebepler yÃ¼zÃ¼nden deÄŸil Ã‡inâ€™in gÃ¼neyinde bulunan ve Bengal KÃ¶rfeziâ€™ne aÃ§Ä±lan tek sÄ±nÄ±ra sahip olmasÄ±ndan kaynaklÄ± jeopolitik Ã¶nemi yÃ¼zÃ¼ndendir
Irak'Ä±n, ABD ve Ä°ngiltere Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§lerince iÅŸgalinin Ã¼zerinden 15 yÄ±l geÃ§ti.
Avrupa BirliÄŸi'ne girme ÅŸartÄ± olarak KaradaÄŸ'a sekiz bin kilometrekarelik toprak verme ÅŸartÄ± sunulan Kosova'da bu hafta meclisi hareketli saatler bekliyor
SaÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸamak, saÄŸlÄ±klÄ± beslenmek dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sorunu haline geldi. KÃ¼resel ekonomide sanayi 40 denilen robot teknolojisiyle Ã¼retime geÃ§erken diyabetle baÅŸÄ± belada.
Son 10-15 yÄ±lda, batÄ± toplumlarÄ±nÄ±n iÃ§erisine yerleÅŸtirilen Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±-dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± Ä°ngiltere'de yaklaÅŸÄ±k 2 milyon MÃ¼slÃ¼man azÄ±nlÄ±k, diken Ã¼stÃ¼nde yaÅŸamaya devam ediyor.
SSCB'nin daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan uzun zaman savrulan Rus halkÄ± Putin'in dÄ±ÅŸ politikadaki adÄ±mlarÄ± sayesinde eski ihtiÅŸamlÄ± gÃ¼nlerin Ã¶zlemiyle Putinizm'i yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Putin Ã¼lke iÃ§indeki farklÄ± halklarÄ± bir arada tutamazsa ve kendini destekleyecek aydÄ±n kesim oluÅŸturamazsa onun dÃ¼zeni Ã§ok fazla uzun sÃ¼rmeyeceÄŸe benziyor
Burkina Faso'da Fransa ve ABD'nin hegemonya Ã§ekiÅŸmesinde kullanÄ±lan kabileler oynanan oyunu farketmezse daha uzun yÄ±llar sÃ¶mÃ¼rÃ¼lmeye devam edecek
Suudi Arabistanâ€™Ä±n mÃ¼stakbel kralÄ± Muhammed bin Selman, veliaht prens olduktan sonraki ilk yurtdÄ±ÅŸÄ± ziyaretini MÄ±sÄ±râ€™a dÃ¼zenledi.
Brexit referandumunun Ã¼zerinden neredeyse iki yÄ±l geÃ§ti. Bu iki yÄ±l iÃ§erisinde Ã¼lkede birÃ§ok alanda birÃ§ok deÄŸiÅŸiklik meydana geldi. Sosyal hayatÄ± da kÄ±smen doÄŸrudan etkileyen bu deÄŸiÅŸiklikler Ã¼lkenin geleceÄŸine de kalÄ±cÄ± sonuÃ§lar hediye edecek gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.
TÃ¼rkiyeâ€™de ve dÃ¼nyada kadÄ±nlarÄ±n sorununun ve sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼n dÄ±ÅŸarÄ±da Ã§alÄ±ÅŸmak deÄŸil, yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸle gÃ¼vence sahibi olmakla saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± da bilir.