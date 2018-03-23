15:38, 23 Mart 2018 Cuma

Ä°klimi bozanlar Ä±ÅŸÄ±klarÄ± sÃ¶ndÃ¼rmesin

YaÅŸar SÃ¼ngÃ¼

DÃ¼nya BankasÄ± iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin yol aÃ§acaÄŸÄ± gÃ¶Ã§ hareketlerinin analiz edildiÄŸi raporu aÃ§Ä±kladÄ±. Ã–nlem alÄ±nmazsa 2050 yÄ±lÄ±na kadar 140 milyon insan iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi nedeniyle gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalacak.

Ä°ÅŸte bu tehlikeye dikkat Ã§ekmek iÃ§in Avustralya'da 2007'de baÅŸlatÄ±lan "DÃ¼nya Saati" etkinliÄŸi kapsamÄ±nda, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi sorununa dikkati Ã§ekmek iÃ§in her yÄ±l mart ayÄ±nda 170'ten fazla Ã¼lkede Ä±ÅŸÄ±klar bir saat boyunca kapatÄ±lÄ±yor.

Bu yÄ±l 12'ncisi gerÃ§ekleÅŸtirilecek etkinlik Ã§erÃ§evesinde kentleri ve Ã¼lkeleri temsil eden anÄ±tsal yapÄ±lar baÅŸta olmak Ã¼zere binlerce binada Ä±ÅŸÄ±klar sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lecek. Kampanya, 2008'den bu yana TÃ¼rkiye'den de destek gÃ¶rÃ¼yor.

EtkinliÄŸe geÃ§en yÄ±l 187 Ã¼lke ve bÃ¶lgeden milyonlarca insan katÄ±ldÄ±.

350â€™den fazla Ã¼nlÃ¼ kiÅŸi ve kanaat Ã¶nderi de etkinliÄŸi destekledi. DÃ¼nya Ã§apÄ±nda 3.000â€™den fazla anÄ±tsal yapÄ±nÄ±n Ä±ÅŸÄ±klarÄ± sÃ¶ndÃ¼.

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Ancak Ä±ÅŸÄ±klarÄ± her yÄ±l bir saat kapatmak bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada dostlar alÄ±ÅŸveriÅŸte gÃ¶rsÃ¼n etkinliÄŸinden fazla bir anlam ifade etmiyor.

Gelecek nesillerin havasÄ±nÄ± suyunu, topraÄŸÄ±nÄ±, madenlerini Ã§alan hÄ±rsÄ±zlar yÃ¼zÃ¼nden bugÃ¼n dÃ¼nya yaÅŸanamaz hale geldi.

Ekonomiyi Ã§arpÄ±k ve dengesiz biÃ§imde kÃ¼reselleÅŸtiren zihniyet, insanlÄ±ÄŸa hizmet etmek ve Ã¼retimi paylaÅŸmak olsaydÄ± bugÃ¼n daha yaÅŸanabilir bir dÃ¼nyada olacaktÄ±k.

Ancak bu Ã§arpÄ±k ekonomik sistemin arkasÄ±nda insanoÄŸlunun doymak bilmeyen hÄ±rsÄ± vardÄ±.

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ÃœstÃ¼ aÃ§Ä±k fabrika olan tarÄ±m iÃ§in iklim hayati Ã¶nemde.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ en ufak iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi, ozon tabakasÄ±nÄ±n incelmesi, sÄ±caklÄ±k, yaÄŸÄ±ÅŸ, dolu, fÄ±rtÄ±na, hortum her tÃ¼rlÃ¼ meteorolojik olay ilkin tarÄ±mÄ± etkiliyor.

Bu yÃ¼zden de meteoroloji, baÅŸta tarÄ±m olmak Ã¼zere, ulaÅŸÄ±m, Ã§evre, ÅŸehircilik gibi pek Ã§ok faaliyet alanÄ±nÄ± yakÄ±ndan ilgilendiriyor.

Planlamalar yapÄ±lÄ±rken meteorolojik olaylarÄ±n olasÄ± etkileri Ã¼zerinde titizlikle durulmasÄ± gerekiyor.

Gerekli tÃ¼m tedbirler alÄ±nÄ±p en son teknoloji kullanÄ±lsa bile tarÄ±mda Ã¼retim, verimlilik ve kalite iklimden baÄŸÄ±msÄ±z deÄŸil.

Son yÄ±llarda iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin etkileri sonucu meteorolojik afetler artarken, artan afetlerden en fazla etkilenen sektÃ¶r tarÄ±m oldu.

Tamamen Ã¶nlenmesi mÃ¼mkÃ¼n olmayan afetlerin son yÄ±llarda sÄ±k sÄ±k gÃ¶rÃ¼lmesiyle

En fazla maÄŸduriyeti Ã§iftÃ§iler yaÅŸadÄ±.

Ãœretimde meydana gelebilecek miktar kayÄ±plarÄ± ve kalitenin dÃ¼ÅŸmesi, Ã¼retici gelirlerini azalttÄ±ÄŸÄ± gibi ulusal ekonomiyi de olumsuz etkiledi.

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Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ verilerine gÃ¶re, 1963 yÄ±lÄ±ndaki 329 zarar oluÅŸturan meteorolojik olaÄŸanÃ¼stÃ¼ olay dÄ±ÅŸÄ±nda 1940-2008 dÃ¶neminde hiÃ§bir zaman yÄ±llÄ±k 300â€™Ã¼ geÃ§meyen zarar oluÅŸturan meteorolojik olaÄŸanÃ¼stÃ¼ olay sayÄ±sÄ±,

2009â€™da 461â€™e, 2010â€™da 555â€™e, 2011â€™de 324â€™e, 2012â€™de 538â€™e, 2013â€™de 461â€™e, 2014â€™te 500â€™e, 2015â€™de 781â€™e, 2016â€™da 654â€™e, 2017â€™de 598â€™e Ã§Ä±ktÄ±.

2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana yÄ±llÄ±k zarar oluÅŸturan meteorolojik olaÄŸanÃ¼stÃ¼ olay sayÄ±sÄ± 500â€™Ã¼n altÄ±na inmedi.

2017â€™de zarar oluÅŸturan meteorolojik olaÄŸanÃ¼stÃ¼ olaylarÄ±n yÃ¼zde 36â€™sÄ±nÄ± fÄ±rtÄ±na ve hortum, yÃ¼zde 31â€™ini ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve sel, yÃ¼zde 16â€™sÄ±nÄ± dolu, yÃ¼zde 7â€™sini kuvvetli kar, yÃ¼zde 4â€™Ã¼nÃ¼ yÄ±ldÄ±rÄ±m, yÃ¼zde 1,5â€™ini Ã§Ä±ÄŸdan, kalan yÃ¼zde 1â€™i ise diÄŸer afetlerden oluÅŸtu.

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Ä°klimlerdeki deÄŸiÅŸimden en fazla etkilenen unsurlardan biri de su oldu.

Biliyorsunuz, yÄ±lda kiÅŸi baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen kullanÄ±labilir su miktarÄ± 1000 metrekÃ¼pten daha az olan Ã¼lkeler su fakiri olarak kabul ediliyor.

Ve Ã¼lkemizde kullanÄ±labilir su miktarÄ± 112 milyar metrekÃ¼p dÃ¼zeyinde bulunuyor.

Halen 81 milyon olan Ã¼lke nÃ¼fusumuza gÃ¶re kullanÄ±labilir su miktarÄ± 1382 metrekÃ¼pe kadar inmiÅŸ durumda.

Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki 30-40 yÄ±l iÃ§inde kiÅŸi baÅŸÄ±na kullanÄ±labilir su miktarÄ± 1000 metrekÃ¼pler dÃ¼zeyine inecek.

Yani su fakiri olmamÄ±za Ã§ok az zaman kaldÄ±.

O yÃ¼zden suyun damlasÄ±nÄ± bile ziyan etmememiz gerekiyor.

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DÃ¼nya BankasÄ±, EylÃ¼l 2016'da yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± raporunda, su gÃ¼venliÄŸinin geliÅŸmede en Ã¶nemli kÃ¼resel risklerden biri olduÄŸunu belirtiyor.

BankanÄ±n verilerinde, bir an Ã¶nce Ã¶nlem alÄ±nmazsa Orta Afrika ve DoÄŸu Asya gibi suyun bol olduÄŸu yerlerde kÄ±tlÄ±k yaÅŸanmaya baÅŸlanacaÄŸÄ±, kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu OrtadoÄŸu ile Afrika'nÄ±n tropikal bÃ¶lgesi ile sahra arasÄ±nda kalan Sahel bÃ¶lgesinde ise durumun kÃ¶tÃ¼leÅŸeceÄŸini vurgulanÄ±yor.

Su kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kÃ¼resel iklim kriziyle arttÄ±ÄŸÄ±na, bu bÃ¶lgelerde 2050'ye kadar gayri safi yurtiÃ§i hasÄ±lalarÄ±n yÃ¼zde 6 azalabileceÄŸine dikkat Ã§ekiliyor.

Su kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶zlenen artÄ±ÅŸÄ±n gÃ¶Ã§e yol aÃ§acaÄŸÄ±, dÃ¼nyada yaklaÅŸÄ±k 2,4 milyar insanÄ±n gerekli hijyen koÅŸullarÄ±na sahip olamayacaÄŸÄ±, 663 milyon insanÄ±n ise temiz iÃ§me suyuna eriÅŸemeyeceÄŸi, hijyen eksikliÄŸi nedeniyle yÄ±lda 675 bin insanÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybedeceÄŸi ifade ediyor.

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Su aÃ§Ä±sÄ±ndan gelecek parlak gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor.

SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir su politikasÄ± izlememiz, akÄ±lcÄ± ve kalÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retmemiz ÅŸart. TarÄ±msal Ã¼retimi artÄ±ramazsak gÄ±da gÃ¼vencesini saÄŸlayamayacaÄŸÄ±mÄ±z gibi, sanayinin hammadde ihtiyacÄ±nÄ± da karÅŸÄ±layamayÄ±z.

DÃ¼nyada tarÄ±m alanlarÄ±nÄ±n hemen hemen tamamÄ±nÄ± kullanÄ±yoruz.

Yeni bir kÄ±ta bulmamÄ±z da sÃ¶z konusu deÄŸil.

Ãœretimi artÄ±rmanÄ±n tek yolu var o da verimliliÄŸi artÄ±rmak.

Verim artÄ±ÅŸÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in kullanacaÄŸÄ±mÄ±z en Ã¶nemli unsur da sudan baÅŸka bir ÅŸey deÄŸil.

TarÄ±msal sulamayÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak, yÃ¼zde 60â€™a varan su tasarrufu saÄŸlayan basÄ±nÃ§lÄ± sulama sistemlerini kurmak, su kayÄ±plarÄ±nÄ± azaltmak, aÅŸÄ±rÄ± ve yanlÄ±ÅŸ sulamanÄ±n topraklarÄ±mÄ±za ve Ã§evreye verdiÄŸi zararlÄ± etkileri en aza indirmek zorundayÄ±z.

Acil Ã¶nlem almazsak, yer altÄ± sularÄ±nÄ±n seviyeleri dÃ¼ÅŸmeye, gÃ¶ller kÃ¼Ã§Ã¼lmeye, sulak alanlar yok olmaya devam edecek.

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Teknik ve ekonomik olarak sulanabilir arazi olan 8,5 milyon hektarlÄ±k arazinin hala 2,15 milyon hektarÄ±nÄ± sulama altyapÄ±sÄ± tamamlanamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sulayamÄ±yoruz.

2,15 milyon hektar tarÄ±m arazisinin suya kavuÅŸturulmasÄ±, gÄ±da talebinin karÅŸÄ±lanmasÄ± tarÄ±mda Ã§alÄ±ÅŸan nÃ¼fusun iÅŸsizlik sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi ve Ã¼reticilerimizin hayat standartlarÄ±nÄ±n yÃ¼kseltilmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan oldukÃ§a Ã¶nemlidir.

Bu aÃ§Ä±dan, bÃ¼yÃ¼k sulama projeleri iÃ§eren GAP, KOP ve DAP gibi projelerinin de bir an Ã¶nce bitirilmesi gerekiyor.

KullanÄ±lan suyun bÃ¼yÃ¼k bir Ã§oÄŸunluÄŸu tarÄ±msal sulamada kullanÄ±lmasÄ±na raÄŸmen Devlet Su Ä°ÅŸleri (DSÄ°) sulamalarÄ±nda sulama oranÄ± yÃ¼zde 62, sulama randÄ±manÄ± ise yÃ¼zde 42 seviyelerinde.

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Ä°klim ve su rejimini dÃ¼zenleyen, erozyonu ve Ã§evre kirliliÄŸini Ã¶nleyen, ekolojik dengeyi koruyan ormanlar, yaÅŸam iÃ§in vazgeÃ§ilmez.

Orman iÃ§i ve orman kenarÄ±nda bulunan 22 bin 661 kÃ¶yde yaÅŸayan ve ormandan geÃ§inen 7,1 milyon kÃ¶ylÃ¼mÃ¼z var.

KÃ¶ylÃ¼mÃ¼z ormandan geÃ§imini saÄŸlayabileceÄŸi bir geliri elde ederse, hem ormanÄ± korur, geliÅŸtirir hem de yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recek Ã¼retimi yapar.

Ãœlke topraklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 28,6â€™sÄ±, 22,3 milyon hektarÄ± orman arazisinden oluÅŸuyor.

Bu alanÄ±n 19,6 milyon hektarÄ± koru, 2,7 milyon hektarÄ± ise baltalÄ±k orman niteliÄŸi taÅŸÄ±yor.

Toplam orman alanÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te birine yakÄ±nÄ± Antalya, Kastamonu, Mersin, MuÄŸla, BalÄ±kesir, KÃ¼tahya, Denizli, Adana, Manisa ve Bolu illerinde yer alÄ±yor.

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Ormanlar, sahip olduklarÄ± biyolojik Ã§eÅŸitlilik dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼nyadaki en deÄŸerli ekosistem.

Ãœlkemiz topraklarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± erozyon tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.

AyrÄ±ca tarÄ±m arazilerimiz ile Ã§ayÄ±r mera alanlarÄ±mÄ±z sellerden bÃ¼yÃ¼k zarar gÃ¶rmekte. Ormanlar toprak erozyonunu Ã¶nlediÄŸi gibi tarÄ±m arazilerinin, Ã§ayÄ±r ve meralarÄ±n sellerden zarar gÃ¶rmesine mani oluyor.

Orman varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±, orman tahribatlarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi ÅŸÃ¼phesiz Ã§ok Ã¶nem arz etmekte.

Erozyonla biriken toprak da baraj rezervuar hacminde Ã¶nemli kayÄ±plara neden olmakta, barajlarÄ±n ekonomik Ã¶mrÃ¼nÃ¼ kÄ±saltmakta.

BarajlarÄ±n Ã¶mÃ¼rlerinin uzamasÄ± da havza iÃ§indeki orman, Ã§ayÄ±r ve meralarÄ±n geliÅŸmesiyle mÃ¼mkÃ¼n.

Yani hepsi birbiriyle baÄŸlantÄ±lÄ±. TopraÄŸÄ±, suyu ve havayÄ± temiz tutarsak saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸama ÅŸansÄ±mÄ±z artacak, aksi halde kapitalist zihniyetin ilaÃ§larÄ±na mahkum yaÅŸamak zorunda kalacaÄŸÄ±z.

SeÃ§im senin, yaÅŸam da senin!