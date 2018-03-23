16:14, 23 Mart 2018 Cuma

İngiltere'den Filistinli cesur kız Temimi tepkisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere’nin Ortadoğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, Filistinli genç aktivist Ahed et-Temimi hakkındaki mahkumiyet kararına ilişkin olarak “İsrail’de tutuklu Filistinli çocuklara yönelik muamele, İngiltere için bir insan hakları önceliği niteliğini koruyor.” ifadelerini kullandı.

Burt, yaptığı yazılı açıklamada, Temimi hakkındaki hükmün, barış içinde bir arada yaşaması gerekirken İsrail ile Filistin arasındaki ihtilaf nedeniyle bölünmüşlük içinde yaşayan yeni neslin hayatının nasıl tahrip edildiğini simgelediğini vurguladı.

“İsrail’de tutuklu Filistinli çocuklara yönelik muamele, İngiltere için bir insan hakları önceliği niteliğini koruyor.” ifadelerini kullanan Burt, İsrail’e bu alandaki uygulamalarını uluslararası hukuka ve yükümlülüklerine uygun hale getirmesi çağrısı yaptı.

İsrail’e bu konuda yardım önerisinde bulunduklarını anımsatan Burt, “Teklifimiz hala geçerli. İsrail’in teklifimizi kabul etmesini umuyoruz. İsrail bu konuda bazı olumlu adımlar attıysa da kendi bakımındaki zayıf insanları koruma konusunda yapması gereken daha çok şey var.” değerlendirmesinde bulundu.

TEMİMİ OLAYI

17 yaşındaki Ahed et-Temimi, 15 Aralık 2017'de Nebi Salih’teki köyünde iki İsrail askerine tokat attığını ve askerleri ittiğini gösteren video görüntülerinin Facebook’ta paylaşılmasının ardından mahkeme karşısına çıkarılmıştı.

Temimi, tahrik etmek, ağır cezayı gerektiren müessir fiil ve İsrail askerlerini iki kez görevlerini yapmaktan alıkoymak dahil olmak üzere kendisine yöneltilen 12 suçlamanın 4'ünden mahkum edilmişti.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Temimi, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Temimi, başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de buluşmuştu.

Her yıl yüzlerce Filistinli çocuk, İsrail askeri mahkemelerinin çocuklarla ilgili bölümünde yargılanıyor. Tutuklanan çocuklar sistematik olarak haklarından mahrum bırakılıyor ve bazı durumlarda fiziksel şiddet dahil olmak üzere kötü muameleye maruz kalıyor.

Halihazırda yaklaşık 350 Filistinli çocuk, İsrail tarafından cezaevinde tutuluyor.