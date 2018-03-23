16:22, 23 Mart 2018 Cuma

'PKK Sincar'dan çekiliyor' iddiası





PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesinden çekileceği iddia edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi PKK'nın Sincar'dan çekildiği iddia edildi. Yerel kaynaklara göre, çekilme sabah saatlerinde başladı. Kuzey Irak'ta bulunan Sincar, PKK'nın Suriye'deki faaliyetleri için geçiş noktası olarak nitelendiriliyordu.

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