17:13, 23 Mart 2018 Cuma

Ermeni tehditleri nedeniyle Arjantin'deki konferans iptal

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ankara Üniversitesi ile Buenos Aires'te bulunan Belgrano ve Ulusal Batı Üniversiteleri, aylar öncesinden 20-22 Mart tarihlerinde Arjantin'de tarih konferansı düzenlemeyi planladı.

"1915 Osmanlı'nın En Uzun Yılı" başlıklı konferansta, Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı'nın son dönemi, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye'nin kuruluşu gibi konuların tarihçiler tarafından ele alınması öngörülüyordu.

Ancak Ermeni diasporasının Arjantin Ulusal Ermeni Konseyi, konferansa birkaç gün kala sosyal medya üzerinden tehdit, şiddet ve hakaret içerikli linç kampanyası başlatarak Arjantin üniversiteleri üzerinde yoğun baskı kurdu.

Bunun üzerine güvenlik endişeleri artınca üniversiteler, konferansın başlamasına saatler kala etkinliği iptal etme kararı aldı.

ARJANTİN'DEKİ ERMENİ GRUPLAR

Türkiye'ye karşı nefret söylemleri ve radikal eylemleriyle bilinen Arjantin'deki bazı Ermeni gruplar, Arjantin'deki siyasi çevreler üzerinde kurduğu baskılarla Türkiye ile bu ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine daha önce de engel olmuştu.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir parkta 2010 yılında açılması planlanan Atatürk Anıtı için verilen yazılı izin, Ermeni çevrelerin girişimleriyle yerel yönetim tarafından iptal edilince dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Latin Amerika seyahatinde Arjantin ziyaretini programından çıkarmıştı.

Türkiye-Arjantin ilişkilerini gölgeleyen provokatif girişimlere karşı ilk adımlar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Ocak 2017’de Buenos Aires’i ziyaret etmesi sonrasında atıldı. Arjantin’e 18 yıl aradan sonra dışişleri bakanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret, siyasi, ekonomik, kültürel alanlar başta olmak üzere ortak ilgi ve iş birliği alanlarının değerlendirilmesi konusunda mutabakat sağlanmasıyla sonuçlandı. Ayrıca, Türkiye’nin tarihi ve bugünüyle Arjantin'de daha iyi tanıtılmasına yönelik çalışmalara da hız verildi.