2018-YDS'ye giriş belgeleri erişime açıldı

Aile içinde en fazla sorun yaşanan konu belli oldu

Türkiye'de aile yapısı araştırması 2016 sonuçlarına göre, eşler arasında en fazla sorun yaşanan konunun yüzde 5,9 ile ev ile ilgili sorumluluklar olduğu görüldü. Eşinin gelirinin yeterli olmaması konusunda kadınlar yüzde 7,3, erkekler yüzde 3, ev ile ilgili sorumluluklarda kadınlar yüzde 7,1, erkekler ise yüzde 4,6 oranında sorun yaşadı.