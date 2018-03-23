17:50, 23 Mart 2018 Cuma

Avustralya’da '23'üncü Uluslararası Çiçek ve Bahçe Şovu'





Avustralya’da, dünyanın farklı ülkelerinden bahçe ve tasarım uzmanı kuruluşların katılımıyla 23'üncüsü düzenlenen "Melbourne Uluslararası Çiçek ve Bahçe Şovu" yoğun ilgi gördü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Avustralya’da, "Melbourne Uluslararası Çiçek ve Bahçe Şovu" renkli görüntülere sahne oldu. Kraliyet Fuar Binası ile çevresindeki Carlton Bahçelerinde gerçekleştirilen etkinliğe, Avustralyalılar yoğun ilgi gösterdi. Avustralya ve dünyanın birçok ülkesinden gelen tasarım ve bahçe alanında uzman kurumların katıldığı etkinlikte, canlı ve kuru çiçeklerin yanı sıra bitkisel malzemelerden yararlanılarak dizayn edilen özel tasarımlar da sergilendi. Etkinlikte ayrıca ev dizaynlarından bahçe düzenlemesine, bitki türlerinden heykellere, bahçe düzenleme aletlerinden tohumlara, çocuk parklarından mini havuz tasarımlarına kadar her türlü malzeme yer aldı. Etkinlik, her yıl on binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

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