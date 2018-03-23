18:16, 23 Mart 2018 Cuma

Özbekistan ve Tacikistan arasında otobüs seferleri başlıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özbekistan ve Tacikistan arasında 1 Nisan'dan itibaren Asian Express adlı taşımacılık şirketinin yapacağı seferler başlıyor.

Asian Express şirketi başkanı Sulton Kamolov "Otobüslerimiz Duşanbe'den Denav ve Tirmiz'e, Panjakent'ten Semerkand'a, Hucend'den Taşkent ve Ferğana'ya hareket edecekler." ifadelerinde bulundu. Kamolov bu seferlere oldukça talep olduğunu belirtti. Özbekistan hükümetine gereken başvuruları yaptıklarını belirten Kamolov, fiyatların ise gelecek raporlara göre düzenleneceğini duyurdu.

QHA'da yer alan habere göre Özbek şirketlerinin de bu sektöre dahil olmasının gerektiğini söyleyen Kamolov, bu şekilde sabit bir vergilendirme sistemine geçilebileceğini belirtti. Kamolov "Yakın bir gelecekte şirketimizden bir delegasyon Taşkent'i ziyaret ederek nihai fiyatlandırmayı sonuçlandıracak" dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev, 9 Mart'ta Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın daveti üzerine Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye yaptığı ziyaret sırasında iki ülke arasında vize şartı kaldırılmıştı.

Sınır problemleri, vize rejimi, ekonomideki ve ticaretteki işbirliğinin güçlendirilmesi gibi alanlarda toplam 27 anlaşmanın imzalandığı ziyaretin en önemli anlaşması ise Özbekistan-Tacikistan arasındaki 30 günlük vize serbestisi olmuştu. İki ülke parlamentolarının da onayı ile iki ülke vatandaşları komşu ülkelerde 30 güne kadar vizesiz kalabilecekler.