20:13, 23 Mart 2018 Cuma

Afrin'de 3 kÃ¶y daha terÃ¶ristlerden temizlendi





TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO), Afrin'de Fafretin, Bercke, KebaÅŸin kÃ¶ylerini terÃ¶ristlerden kurtardÄ±.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, TSK ve Ã–SO, Afrin ilÃ§e merkezinin gÃ¼neyinde terÃ¶ristlere yÃ¶nelik sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonlar kapsamÄ±nda Fafretin, Bercke ile KebaÅŸin kÃ¶ylerini YPG/PKK-DEAÅž'tan arÄ±ndÄ±rdÄ±. TSK ve Ã–SO, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda 18 Mart'ta Afrin ilÃ§e merkezi ile ilÃ§enin kuzeyi, doÄŸusu ve batÄ±sÄ±ndaki noktalarÄ±n tÃ¼mÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irmiÅŸti. Afrin bÃ¶lgesi, ilÃ§e merkezi ile Racu, BÃ¼lbÃ¼l, Åžeyh Hadid, Cinderes, Åžeran ve MabatlÄ± olmak Ã¼zere 6 beldeden oluÅŸuyor.

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