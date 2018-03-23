Afrin'de 3 kÃ¶y daha terÃ¶ristlerden temizlendi

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, TSK ve Ã–SO, Afrin ilÃ§e merkezinin gÃ¼neyinde terÃ¶ristlere yÃ¶nelik sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonlar kapsamÄ±nda Fafretin, Bercke ile KebaÅŸin kÃ¶ylerini YPG/PKK-DEAÅž'tan arÄ±ndÄ±rdÄ±.
TSK ve Ã–SO, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda 18 Mart'ta Afrin ilÃ§e merkezi ile ilÃ§enin kuzeyi, doÄŸusu ve batÄ±sÄ±ndaki noktalarÄ±n tÃ¼mÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irmiÅŸti.
Afrin bÃ¶lgesi, ilÃ§e merkezi ile Racu, BÃ¼lbÃ¼l, Åžeyh Hadid, Cinderes, Åžeran ve MabatlÄ± olmak Ã¼zere 6 beldeden oluÅŸuyor.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO), Afrin'de Fafretin, Bercke, KebaÅŸin kÃ¶ylerini terÃ¶ristlerden kurtardÄ±.
TBMM KadÄ±n Erkek FÄ±rsat EÅŸitliÄŸi Komisyonu bÃ¼nyesinde kurulan Alt Komisyonunun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda "Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk genÃ§lerinin evlilik ve aile kurma konusunda bilinÃ§lendirilmesi gerektiÄŸi" Ã¶nerisinde bulundu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin, "Dedik ki, biz buralardan artÄ±k geri adÄ±m atamayÄ±z" ifadelerini kullandÄ±
BM'de DÃ¼nya Down Sendromu KonferansÄ±â€™na katÄ±lan down sendromlu TÃ¼rk genci Robert Cem Osborn, "BaÄŸÄ±msÄ±zÄ±m Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã‡alÄ±ÅŸÄ±yorum: Ä°ÅŸ KoÃ§u Destekli Ä°stihdam ProgramÄ±"nda anlattÄ±klarÄ±yla katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n beÄŸenisini kazandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, ABD ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda MÃ¼nbiÃ§ konusundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler iÃ§in DÄ±ÅŸiÅŸleri MÃ¼steÅŸarÄ±â€™nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta ABDâ€™ye gidebileceÄŸini sÃ¶yledi
AB liderleri, BrÃ¼ksel'deki zirvenin ilk gÃ¼nÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan yayÄ±mladÄ±klarÄ± sonuÃ§ bildirgesinde, TÃ¼rkiye'nin DoÄŸu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak nitelendirip kÄ±nadÄ±. Liderler, "aralarÄ±nda iki Yunan askerinin de bulunduÄŸu AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'de devam eden tutukluluklarÄ± konusunda derin kaygÄ±larÄ± olduÄŸunu" belirterek, bu konularÄ±n AB ile diyalog yoluyla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸini iddia etti
Ä°nternete RTÃœK denetimi getiren tasarÄ±nÄ±n Meclis'te kabul edilerek yasalaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ayrÄ±ntÄ±lar belli oldu
IÅŸÄ±k YayÄ±ncÄ±lÄ±k'a yÃ¶nelik, Ä°stanbul merkezli 13 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 55 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi
AydÄ±n DoÄŸan, aralarÄ±nda HÃ¼rriyet Gazetesi ve CNN TÃ¼rk'Ã¼n de olduÄŸu ÅŸirketleri DemirÃ¶ren Grubu'na sattÄ±. Bu satÄ±ÅŸtan sonra DoÄŸanâ€™dan beklenen aÃ§Ä±klama geldi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Afrin'de el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesiyle 3 askerin ÅŸehit olduÄŸunu sÃ¶yledi
YÃ¼ksekova ilÃ§esine baÄŸlÄ± AdaklÄ± kÃ¶yÃ¼nde bir grubun, elektrik sayaÃ§larÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesine tepki gÃ¶stermesi Ã¼zerine gergin anlar yaÅŸandÄ±
NijeryalÄ± akademisyen Dr. Muhammed, TÃ¼rkiye'nin Nijerya ile iliÅŸkilerinin OsmanlÄ± Devleti'ne dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) bazÄ± seferleri olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal oldu.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde, 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, sanÄ±k yakÄ±nÄ±yla 15 Temmuz gazisi arasÄ±nda gerginlik Ã§Ä±ktÄ±
Orgeneral Akar, Kilis'te sÄ±nÄ±r birliklerinde incelemelerde bulundu