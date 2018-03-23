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Avrupa Birliği
20:18, 23 Mart 2018 Cuma

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Merkel: Sığınmacılarla ilgili anlaşmaya bağlı kalacağız
Merkel: Sığınmacılarla ilgili anlaşmaya bağlı kalacağız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Zirvesi çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmak istediklerini, sığınmacılarla ilgili anlaşmaya bağlı kalacaklarını söyledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Merkel, Brüksel'deki AB Zirvesi çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, zirvede Türkiye ile mevcut olan sığınmacılarla ilgili anlaşmayı da görüştüklerini belirterek, "Afrin ile ilgili endişemizi dile getirdik. Akdeniz'de Kıbrıs'ın etrafındaki durum ve şu an Türkiye'de gözaltında tutulan 2 Yunan askeri ile ilgili olarak da." dedi.

"İKİNCİ 3 MİLYAR AVROLUK DİLİM HAZIR TUTULMALI"

AB kuruluşlarının temsilcileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Varna'da yapacakları görüşmeden de memnuniyet duyduklarını ifade eden Merkel, "Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz, ancak büyük endişelerimiz var. Yine de Türkiye-AB sığınmacı anlaşmasına bağlıyız. Bu konuda ikinci 3 milyar avroluk dilimin hazır tutulması gerektiğini biliyoruz. Bu konuda da konuştuk ve buna bağlı olduğumuzu ifade ettik." diye konuştu.

"SIĞINMACILARLA İLGİLİ ANLAŞMAYA BAĞLI KALACAĞIZ"

Merkel ayrıca AB Zirvesi'nde Türkiye ile AB arasında mevcut olan sığınmacılarla ilgili anlaşmaya bağlı kalacaklarını vurguladı.



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