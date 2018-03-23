21:12, 23 Mart 2018 Cuma

BM personelinin grevi devam ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İnsan Hakları Konseyi'nin 37. Oturumu'nun başladığı 26 Şubat'ta yarım gün grev yapan BM çalışanları 16 Mart'ta ve bugün tam gün greve gitti.

BM'nin kötüleşen çalışma koşulları ve maaş kesintilerini protesto için yapılan greve, Cenevre Ofisinde çalışan 9 bin 500 personelin ne kadarının katıldığı bilinmiyor. Bununla beraber BM'de grev nedeniyle pek çok toplantının iptal edildiği ve işleyişin yavaşladığı gözlemlendi.

BM Cenevre Ofisi Personel Koordinasyon Konseyi'nin öncülük ettiği grevde bugün bir araya gelen çalışanlar, mevcut haklarını savunmak için grev dahil her yolu deneyeceklerini bildirdi.

"PARA DEĞİL PRENSİPLER İÇİN GREVDEYİZ"

Konsey'in Genel Sekreteri ve grevi organize eden Prisca Chaoui, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grevin kesinlikle maaş kesintisiyle alakası olmadığını ve tamamen prensipleri için greve çıktıklarını söyledi.

Uluslararası Kamu Hizmetleri Komisyonu'nun (ICSC) BM çalışanlarının maaşlarının kesilmesi yönünde görüş bildirmesine tepki gösteren Chaoui, bundan sonraki süreçte grev dışında farklı protesto yöntemlerini deneyeceklerini ifade etti.

"SORUN BM'NİN BİZE KARŞI YAKLAŞIM TARZI"

Greve katılan ve misilleme endişesiyle adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yöneticisi ise BM yönetimine tepki göstererek, şöyle konuştu:

"'Zaten vergi ödemiyorsunuz, küçük bir maaş kesintisi için neden şikayet ediyorsunuz' şeklindeki bir yaklaşım bize göre gerçekçi değil. Mesele sadece hiç de şeffaf olmayan yollarla maaşlarımızın kesintiye uğraması değil. Burada ana sorun BM'nin bize karşı yaklaşım ve davranış tarzı. Biz değerler üzerine inşa edilmiş bir organizasyonda çalışıyoruz. Dolayısıyla bize karşı şeffaf davranılmasını istiyoruz. Gerek ICSC, gerekse BM'yi yöneten üye ülkelerden hiçbiri bize 'Kusura bakmayın tasarrufta bulunacağız, siz çalışanların da fedakarlıklarda bulunması gerekiyor' demedi. Bize dürüstçe bunu söyleyemediler. Bizler açgözlü insanlar değiliz ama hakkımızdaki kararlar bilgimiz dışında alındı."

Yetkili, şubat ayında maaşlarında yüzde 3.6 kesinti yapıldığını, haziranda da yüzde 1.5 kesinti yapılacağının kendilerine bildirildiğini aktararak, "Bu kesintinin son olup olmayacağını ve bir sonraki karşılaşacağımız durumu bilmiyoruz. Bu kesinlikle şeffaf bir durum değil ve bize bunun nedenlerini açıklamak zorundalar. Maaş kesintisinden çok bize yapılan muameleden şikayetçiyiz. Sadece BM Cenevre Ofisi çalışanları değil New York'taki çalışanlar da tepkilerini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cenevre'de yaşam şartlarının ucuzlamadığını ve dünyanın en pahalı şehirlerden birinde yaşadıklarını belirten yetkili, BM'nin aldığı kararı anlamakta zorluk çektiklerini söyledi.