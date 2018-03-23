ABD'de petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± artmaya devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Petrol sahasÄ± hizmet ÅŸirketlerinden Baker Hughes'un yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± haftalÄ±k verilere gÃ¶re, 19-23 Mart dÃ¶neminde ABD'de 4 petrol sondaj kulesi hizmete alÄ±nÄ±rken, geÃ§en hafta 800 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± bu hafta 804'e yÃ¼kseldi.
BÃ¶ylece, Ã¼lkede petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± son 9 haftada 8 kez artÄ±ÅŸ gÃ¶stermiÅŸ oldu. AyrÄ±ca, ABD'nin petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± son bir yÄ±llÄ±k dÃ¶nemde yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 23 arttÄ±. GeÃ§en senenin aynÄ± dÃ¶neminde Ã¼lkedeki toplam petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± 652'ydi.
Petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ±ndaki haftalÄ±k artÄ±ÅŸa raÄŸmen kÃ¼resel piyasalarda petrol fiyatlarÄ± gÃ¼nlÃ¼k kazanÃ§larÄ±nÄ± korudu. TSÄ° 20.50'de Londra Brent tÃ¼rÃ¼ ham petrol yÃ¼zde 1,7 artÄ±ÅŸla 70,08 dolardan, BatÄ± Teksas (WTI) tipi ham petrol ise yÃ¼zde 1,9 yÃ¼kseliÅŸle 65,52 dolardan iÅŸlem gÃ¶rdÃ¼.
SON 10 HAFTADA 9 KEZ YÃœKSELDÄ°
Ãœlkenin ham petrol Ã¼retimindeki artÄ±ÅŸ devam etti. ABD Enerji Enformasyon Ä°daresinin (EIA) Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klanan verilerine gÃ¶re, Ã¼lkenin ham petrol Ã¼retimi 10-16 Mart tarihlerinde, bir Ã¶nceki haftaya gÃ¶re gÃ¼nlÃ¼k ortalama 26 bin varil artÄ±ÅŸla 10,41 milyon varile ulaÅŸtÄ±.
Bu sonuÃ§la Ã¼lkenin ham petrol Ã¼retimi son 10 haftada 9 kez yÃ¼kselmiÅŸ oldu.
EIA'nÄ±n mart ayÄ± "KÄ±sa DÃ¶nem Enerji GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ Raporu"na gÃ¶re, ABD'nin gÃ¼nlÃ¼k ham petrol Ã¼retiminin bu yÄ±l 10,7 milyon varile yÃ¼kselmesi tahmin edilirken, gelecek sene de 11,3 milyon varile ulaÅŸarak dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ham petrol Ã¼reticisi Rusya'yÄ± geÃ§mesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Hollanda'da geÃ§en hafta seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Somalili baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ aday meclis Ã¼yeliÄŸine seÃ§ildi.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, eski Rus ajanÄ± Sergey Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia'nÄ±n zehirlenmesiyle ilgili, "TÃ¼m liderler, bu saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±nda Rusya'nÄ±n sorumluluÄŸunun olduÄŸunu teyit ettiler. Biz bu saldÄ±rÄ±yÄ± gÃ¼venliÄŸimize karÅŸÄ± ciddi bir tehdit ve Avrupa'nÄ±n egemenliÄŸine yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Kongre'de kabul edilen 1,3 trilyon dolarlÄ±k bÃ¼tÃ§e paketini onayladÄ±.
ABD'nin petrol endÃ¼strisinin gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ ve kÄ±sa dÃ¶nem ham petrol Ã¼retimi hakkÄ±nda gÃ¶sterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± bu hafta da artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi ve toplam sayÄ±sÄ± 804'e yÃ¼kseldi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Cenevre Ofisi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, kÃ¶tÃ¼leÅŸen Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve maaÅŸ kesintilerini protesto iÃ§in baÅŸlattÄ±klarÄ± grev devam ediyor.
Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan iki Yunan askere iliÅŸkin, "Bundan sonra, TÃ¼rkiye ile ikili iletiÅŸim kanallarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶z ardÄ± etmeden, ortaklarÄ±mÄ±z ve mÃ¼ttefiklerimizden destek alacaÄŸÄ±z." dedi.
Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, AB Zirvesi Ã§erÃ§evesinde Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile birlikte dÃ¼zenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, TÃ¼rkiye ile iyi iliÅŸkilere sahip olmak istediklerini, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larla ilgili anlaÅŸmaya baÄŸlÄ± kalacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Afganistan'daki ABD gÃ¼Ã§lerinin komutanÄ± John Nicholson, Rusya'nÄ±n DEAÅž militanlarÄ±nÄ±n Ã¼lkedeki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bahane ederek Taliban'Ä± destekleyip silahlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Suriye sorununun Ä±sÄ±nmasÄ±yla baÄŸlantÄ± kuran Nicholson, zamanlamanÄ±n manidar olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Boyko Borissov, AB ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸini, 26 Mart'ta Varna'da AB liderleri ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan arasÄ±nda yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin, iki taraf arasÄ±nda diyalogun sÃ¼rmesi iÃ§in son fÄ±rsatlardan biri olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°srail askerleri, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere mÃ¼dahalesinde, 18 yaÅŸÄ±ndaki bir genci gerÃ§ek mermiyle yaraladÄ±.
Ã–zbekistan ve Tacikistan arasÄ±nda 1 Nisan'dan itibaren otobÃ¼s seferleri baÅŸlÄ±yor.
Fransa'da hakkÄ±ndaki yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan eski cumhurbaÅŸkanÄ± Nicolas Sarkozy'nin gidiÅŸinin yasaklandÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkeler; Libya, MÄ±sÄ±r, Tunus ve GÃ¼ney Afrika
Avustralyaâ€™da, dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± Ã¼lkelerinden bahÃ§e ve tasarÄ±m uzmanÄ± kuruluÅŸlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla 23'Ã¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenen "Melbourne UluslararasÄ± Ã‡iÃ§ek ve BahÃ§e Åžovu" yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼
Rusya, ABDâ€™nin ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma ek gÃ¼mrÃ¼k tarifesi uygulamasÄ± nedeniyle bir dizi Ã¶nlemler alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Arjantin ve TÃ¼rkiye'den Ã¼niversitelerin dÃ¼zenleyeceÄŸi konferansÄ±n, bu Ã¼lkedeki Ermeni diasporasÄ±nÄ±n tehditleri sonucu oluÅŸan gÃ¼venlik endiÅŸeleri nedeniyle iptal edildiÄŸi bildirildi
BirleÅŸmiÅŸ Milletlerden (BM), Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin baÅŸkent Åžam'da abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'nÄ±n Arbin beldesinde bir sÄ±ÄŸÄ±naÄŸa dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 37 sivilin yanarak hayatÄ±nÄ± kaybetmesine iliÅŸkin, "DoÄŸu Guta'da bazÄ± korkunÃ§ ÅŸeyler oluyor." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.