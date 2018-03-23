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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
00:38, 24 Mart 2018 Cumartesi
Amerika
21:50, 23 Mart 2018 Cuma

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ABD'de petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± artmaya devam ediyor
ABD'de petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± artmaya devam ediyor

ABD'nin petrol endÃ¼strisinin gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ ve kÄ±sa dÃ¶nem ham petrol Ã¼retimi hakkÄ±nda gÃ¶sterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± bu hafta da artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi ve toplam sayÄ±sÄ± 804'e yÃ¼kseldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Petrol sahasÄ± hizmet ÅŸirketlerinden Baker Hughes'un yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± haftalÄ±k verilere gÃ¶re, 19-23 Mart dÃ¶neminde ABD'de 4 petrol sondaj kulesi hizmete alÄ±nÄ±rken, geÃ§en hafta 800 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± bu hafta 804'e yÃ¼kseldi.

BÃ¶ylece, Ã¼lkede petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± son 9 haftada 8 kez artÄ±ÅŸ gÃ¶stermiÅŸ oldu. AyrÄ±ca, ABD'nin petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± son bir yÄ±llÄ±k dÃ¶nemde yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 23 arttÄ±. GeÃ§en senenin aynÄ± dÃ¶neminde Ã¼lkedeki toplam petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± 652'ydi.

Petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ±ndaki haftalÄ±k artÄ±ÅŸa raÄŸmen kÃ¼resel piyasalarda petrol fiyatlarÄ± gÃ¼nlÃ¼k kazanÃ§larÄ±nÄ± korudu. TSÄ° 20.50'de Londra Brent tÃ¼rÃ¼ ham petrol yÃ¼zde 1,7 artÄ±ÅŸla 70,08 dolardan, BatÄ± Teksas (WTI) tipi ham petrol ise yÃ¼zde 1,9 yÃ¼kseliÅŸle 65,52 dolardan iÅŸlem gÃ¶rdÃ¼.

SON 10 HAFTADA 9 KEZ YÃœKSELDÄ°

Ãœlkenin ham petrol Ã¼retimindeki artÄ±ÅŸ devam etti. ABD Enerji Enformasyon Ä°daresinin (EIA) Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klanan verilerine gÃ¶re, Ã¼lkenin ham petrol Ã¼retimi 10-16 Mart tarihlerinde, bir Ã¶nceki haftaya gÃ¶re gÃ¼nlÃ¼k ortalama 26 bin varil artÄ±ÅŸla 10,41 milyon varile ulaÅŸtÄ±.

Bu sonuÃ§la Ã¼lkenin ham petrol Ã¼retimi son 10 haftada 9 kez yÃ¼kselmiÅŸ oldu.

EIA'nÄ±n mart ayÄ± "KÄ±sa DÃ¶nem Enerji GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ Raporu"na gÃ¶re, ABD'nin gÃ¼nlÃ¼k ham petrol Ã¼retiminin bu yÄ±l 10,7 milyon varile yÃ¼kselmesi tahmin edilirken, gelecek sene de 11,3 milyon varile ulaÅŸarak dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ham petrol Ã¼reticisi Rusya'yÄ± geÃ§mesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.



Ä°lgili Konular petrol Amerika ekonomi
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