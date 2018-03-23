22:29, 23 Mart 2018 Cuma

'TÃ¼m liderler Rusya'nÄ±n sorumluluÄŸunu teyit etti'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Macron, BrÃ¼ksel'deki AB Liderler Zirvesi sonunda, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Zirvede, AB modeli ve Avrupa'nÄ±n egemenliÄŸi konularÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Emmanuel Macron, dÃ¼n Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Teresa May ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ile bir araya geldiÄŸini anlattÄ±.

"TÃœM LÄ°DERLER RUSYA'NIN SORUMLULUÄžUNU KABUL ETTÄ°"

May'in, Ã¼ye Ã¼lkelerin liderlerine Salisbury saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n arkasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ihtimalle Rusya'nÄ±n olduÄŸu ÅŸeklinde bilgi verdiÄŸini kaydeden Macron, "TÃ¼m Ã¼ye Ã¼lkeler, mÃ¼ttefikleri Ä°ngiltere'ye tam desteklerini bildirdiler. TÃ¼m liderler, baÅŸka bir aÃ§Ä±klamasÄ± olamayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri bu saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±nda Rusya'nÄ±n sorumluluÄŸunun olduÄŸunu teyit ettiler. Biz bu saldÄ±rÄ±yÄ± gÃ¼venliÄŸimize karÅŸÄ± ciddi bir tehdit ve Avrupa'nÄ±n egemenliÄŸine yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yoruz." diye konuÅŸtu.

Bu saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± AB'den ortak bir tepki verilmesi gerektiÄŸini vurgulayan Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, aksi taktirde AB'nin egemen bir birlik olamayacaÄŸÄ±nÄ± savundu.

Macron, Fransa'nÄ±n internet ve biliÅŸim devlerine vergi uygulanmasÄ±yla ilgili AB Komisyonunun teklifini desteklediÄŸini de aktardÄ±.

"BÄ°RLÄ°ÄžÄ°N KORUNMASI BÄ°ZÄ°M PUSULAMIZDIR"

Gelecek haftalarda Berlin'e gideceÄŸini ve Avro BÃ¶lgesi'nin reformu ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ilerleteceklerini sÃ¶yleyen Emmanuel Macron, "BirliÄŸin korunmasÄ± bizim pusulamÄ±zdÄ±r" ifadeleriyle, Ä°ngiltere ile sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len mÃ¼zakerelere devam edileceÄŸini ve Brexit MÃ¼zakerecisi Michel Barnier'e olan gÃ¼veninin tam olduÄŸunu kaydetti.

Fransa'da terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± ve tehdidinin biÃ§im deÄŸiÅŸtirdiÄŸini sÃ¶yleyen Macron, "Daha Ã¶nce dÄ±ÅŸarÄ±dan yÃ¶netilen saldÄ±rÄ± tehditleriyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yaydÄ±k. Åžimdi ise Fransa iÃ§inde takip edilen, harekete geÃ§mesi engellenen bireysel bir tehdit sÃ¶z konusu." ifadelerini kullandÄ±.

Emmanuel Macron, bu kiÅŸilerin Ã§ok farklÄ± psikolojik ve patolojik rahatsÄ±zlÄ±klar taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± bilgisini de paylaÅŸtÄ±.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ±, zirvede ayrÄ±ca TÃ¼rkiye konusuna da deÄŸinildiÄŸini belirterek, 26 Mart'ta AB kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileri ile CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Varna'da yapacaklarÄ± toplantÄ±da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek KÄ±brÄ±s ve Suriye gibi konularÄ±n da ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.