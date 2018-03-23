CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Macron telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, bu akÅŸam gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili ve bÃ¶lgesel konular ele alÄ±ndÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, gÃ¶rÃ¼ÅŸme vesilesiyle FransÄ±z mevkidaÅŸÄ± Macronâ€™a, Fransaâ€™nÄ±n gÃ¼neyinde meydana gelen ve can kayÄ±plarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± rehin alma eylemiyle ilgili olarak taziye dileÄŸinde bulundu.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±â€™yla ilgili bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunan ErdoÄŸan, Afrin konusunda yapÄ±lan temelsiz aÃ§Ä±klamalardan duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± da dile getirdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Suriyeâ€™deki son geliÅŸmeler hakkÄ±nda fikir teatisi sÄ±rasÄ±nda, TÃ¼rkiyeâ€™nin ulusal gÃ¼venliÄŸine yÃ¶nelik tehditleri bertaraf etme Ã§erÃ§evesinde Afrinâ€™i terÃ¶r unsurlarÄ±ndan arÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve oradaki sivil halka huzur ortamÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
ErdoÄŸan, KÄ±brÄ±s konusunda ise DoÄŸu Akdenizâ€™deki hidrokarbon kaynaklarÄ±yla ilgili olarak TÃ¼rkiyeâ€™nin ve KKTCâ€™nin meÅŸru haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, pazartesi gÃ¼nÃ¼ Varnaâ€™da gerÃ§ekleÅŸecek olan TÃ¼rkiye-AB liderleri zirvesine de deÄŸinildi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n, TÃ¼rkiye olarak AB ile iliÅŸkilere ivme kazandÄ±rmaya, Ã¼yelik sÃ¼recinin yeniden canlandÄ±rÄ±lmasÄ±na Ã¶nem verdiklerini belirttiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Afrin konusunda yapÄ±lan temelsiz aÃ§Ä±klamalardan duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± da dile getirdi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda 23 Ocak'ta ÅŸehit olan Piyade ÃœsteÄŸmen OÄŸuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Mehmet MuratdaÄŸÄ±'nÄ±n naaÅŸlarÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO), Afrin'de Fafretin, Bercke, KebaÅŸin kÃ¶ylerini terÃ¶ristlerden kurtardÄ±.
TBMM KadÄ±n Erkek FÄ±rsat EÅŸitliÄŸi Komisyonu bÃ¼nyesinde kurulan Alt Komisyonunun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda "Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk genÃ§lerinin evlilik ve aile kurma konusunda bilinÃ§lendirilmesi gerektiÄŸi" Ã¶nerisinde bulundu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin, "Dedik ki, biz buralardan artÄ±k geri adÄ±m atamayÄ±z" ifadelerini kullandÄ±
BM'de DÃ¼nya Down Sendromu KonferansÄ±â€™na katÄ±lan down sendromlu TÃ¼rk genci Robert Cem Osborn, "BaÄŸÄ±msÄ±zÄ±m Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã‡alÄ±ÅŸÄ±yorum: Ä°ÅŸ KoÃ§u Destekli Ä°stihdam ProgramÄ±"nda anlattÄ±klarÄ±yla katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n beÄŸenisini kazandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, ABD ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda MÃ¼nbiÃ§ konusundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler iÃ§in DÄ±ÅŸiÅŸleri MÃ¼steÅŸarÄ±â€™nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta ABDâ€™ye gidebileceÄŸini sÃ¶yledi
AB liderleri, BrÃ¼ksel'deki zirvenin ilk gÃ¼nÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan yayÄ±mladÄ±klarÄ± sonuÃ§ bildirgesinde, TÃ¼rkiye'nin DoÄŸu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak nitelendirip kÄ±nadÄ±. Liderler, "aralarÄ±nda iki Yunan askerinin de bulunduÄŸu AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'de devam eden tutukluluklarÄ± konusunda derin kaygÄ±larÄ± olduÄŸunu" belirterek, bu konularÄ±n AB ile diyalog yoluyla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸini iddia etti
Ä°nternete RTÃœK denetimi getiren tasarÄ±nÄ±n Meclis'te kabul edilerek yasalaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ayrÄ±ntÄ±lar belli oldu
IÅŸÄ±k YayÄ±ncÄ±lÄ±k'a yÃ¶nelik, Ä°stanbul merkezli 13 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 55 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi
AydÄ±n DoÄŸan, aralarÄ±nda HÃ¼rriyet Gazetesi ve CNN TÃ¼rk'Ã¼n de olduÄŸu ÅŸirketleri DemirÃ¶ren Grubu'na sattÄ±. Bu satÄ±ÅŸtan sonra DoÄŸanâ€™dan beklenen aÃ§Ä±klama geldi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Afrin'de el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesiyle 3 askerin ÅŸehit olduÄŸunu sÃ¶yledi
YÃ¼ksekova ilÃ§esine baÄŸlÄ± AdaklÄ± kÃ¶yÃ¼nde bir grubun, elektrik sayaÃ§larÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesine tepki gÃ¶stermesi Ã¼zerine gergin anlar yaÅŸandÄ±
NijeryalÄ± akademisyen Dr. Muhammed, TÃ¼rkiye'nin Nijerya ile iliÅŸkilerinin OsmanlÄ± Devleti'ne dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) bazÄ± seferleri olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal oldu.