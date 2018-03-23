22:53, 23 Mart 2018 Cuma

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Macron ile Afrin'i gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, bu akÅŸam gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili ve bÃ¶lgesel konular ele alÄ±ndÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, gÃ¶rÃ¼ÅŸme vesilesiyle FransÄ±z mevkidaÅŸÄ± Macronâ€™a, Fransaâ€™nÄ±n gÃ¼neyinde meydana gelen ve can kayÄ±plarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± rehin alma eylemiyle ilgili olarak taziye dileÄŸinde bulundu.

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±â€™yla ilgili bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunan ErdoÄŸan, Afrin konusunda yapÄ±lan temelsiz aÃ§Ä±klamalardan duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± da dile getirdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Suriyeâ€™deki son geliÅŸmeler hakkÄ±nda fikir teatisi sÄ±rasÄ±nda, TÃ¼rkiyeâ€™nin ulusal gÃ¼venliÄŸine yÃ¶nelik tehditleri bertaraf etme Ã§erÃ§evesinde Afrinâ€™i terÃ¶r unsurlarÄ±ndan arÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve oradaki sivil halka huzur ortamÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

ErdoÄŸan, KÄ±brÄ±s konusunda ise DoÄŸu Akdenizâ€™deki hidrokarbon kaynaklarÄ±yla ilgili olarak TÃ¼rkiyeâ€™nin ve KKTCâ€™nin meÅŸru haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, pazartesi gÃ¼nÃ¼ Varnaâ€™da gerÃ§ekleÅŸecek olan TÃ¼rkiye-AB liderleri zirvesine de deÄŸinildi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n, TÃ¼rkiye olarak AB ile iliÅŸkilere ivme kazandÄ±rmaya, Ã¼yelik sÃ¼recinin yeniden canlandÄ±rÄ±lmasÄ±na Ã¶nem verdiklerini belirttiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.