IrkÃ§Ä± saldÄ±rÄ± meclise girmesine engel olmadÄ±

'TÃ¼m liderler Rusya'nÄ±n sorumluluÄŸunu teyit etti'

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, eski Rus ajanÄ± Sergey Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia'nÄ±n zehirlenmesiyle ilgili, "TÃ¼m liderler, bu saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±nda Rusya'nÄ±n sorumluluÄŸunun olduÄŸunu teyit ettiler. Biz bu saldÄ±rÄ±yÄ± gÃ¼venliÄŸimize karÅŸÄ± ciddi bir tehdit ve Avrupa'nÄ±n egemenliÄŸine yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.