'124 milyon kiÅŸi aÃ§lÄ±k yÃ¼zÃ¼nden Ã¶lme riski taÅŸÄ±yor'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BM GÃ¼venlik Konseyini Ã§atÄ±ÅŸmalar ve savaÅŸlarÄ±n neden olduÄŸu aÃ§lÄ±k konusunda video konferans yoluyla bilgilendiren DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ± (WFP) DirektÃ¶rÃ¼ David Beasley, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n gÄ±da gÃ¼vensizliÄŸine neden olduÄŸuna, bunun yarattÄ±ÄŸÄ± istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ise ÅŸiddeti tetiklediÄŸine dikkati Ã§ekti.
Bir sonraki Ã¶ÄŸÃ¼nlerinin nereden geleceÄŸini bilmeyen kronik aÃ§lÄ±k Ã§eken 815 milyon kiÅŸinin yÃ¼zde 60'Ä±nÄ±n savaÅŸ bÃ¶lgelerinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Beasley, ''DÃ¼nya genelinde Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n neden olduÄŸu aÃ§lÄ±k yÃ¼zÃ¼nden Ã¶lme riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± son iki yÄ±lda yÃ¼zde 55 artarak 124 milyona ulaÅŸtÄ±.'' dedi.
Beasley, aÅŸÄ±rÄ± derecede yetersiz beslenmeye maruz kalmÄ±ÅŸ 124 milyon kiÅŸiden yaklaÅŸÄ±k 32 milyonunun Somali, Yemen, GÃ¼ney Sudan ve geÃ§en yÄ±l kÄ±tlÄ±k yaÅŸanan Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Afrika'da Sahel bÃ¶lgesi iÃ§in de gÄ±da gÃ¼vensizliÄŸi konusunda uyarÄ±da bulunan Beasley, Burkina Faso, Ã‡ad, Nijer, Mali and Moritanya'da aÅŸÄ±rÄ± derecede yetersiz beslenmeyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olanlarÄ±n oranÄ±nÄ±n son beÅŸ yÄ±lda yÃ¼zde 30 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
YETERSÄ°Z BESLENEN 490 MÄ°LYON KÄ°ÅžÄ°NÄ°N YÃœZDE 80'Ä° Ã‡OCUK
BM Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Mark Lowcock de kÄ±tlÄ±k ve aÃ§lÄ±ÄŸÄ±n daha Ã§ok uzun sÃ¼reli Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkelerde yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bunun Ã¶nlenebilir olduÄŸunu sÃ¶yledi.
SavaÅŸÄ±n taraflarÄ±nÄ±n genelde ''acÄ±masÄ±zca'' su sistemleri, Ã§iftlikler, pazar yerlerine zarar verdiÄŸini ve kitlesel yerinden edilmelere neden olduÄŸunu belirten Lowcock, dÃ¼nyada aÃ§lÄ±k Ã§eken insanlarÄ±n Ã¼Ã§te ikisinin Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yetersiz beslenen 490 milyon kiÅŸinin yÃ¼zde 80'ini Ã§ocuklarÄ±n oluÅŸturduÄŸunu kaydetti.
ÃœÃ‡ ÃœLKE Ä°Ã‡Ä°N KITLIK RÄ°SKÄ° DEVAM EDÄ°YOR
Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusu ile Yemen ve GÃ¼ney Sudan'Ä±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 6 ay boyunca hala kÄ±tlÄ±k riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu belirten Lowcock, Etiyopya, Somali ve Kongo'da gÄ±da gÃ¼vensizliÄŸinin endiÅŸe verici boyutta olduÄŸunu ifade etti.
BM DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ± DirektÃ¶rÃ¼ David Beasley, dÃ¼nya genelinde Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n neden olduÄŸu aÃ§lÄ±k yÃ¼zÃ¼nden Ã¶lme riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n son iki yÄ±lda yÃ¼zde 55 artarak 124 milyona ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Hollanda'da geÃ§en hafta seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Somalili baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ aday meclis Ã¼yeliÄŸine seÃ§ildi.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, eski Rus ajanÄ± Sergey Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia'nÄ±n zehirlenmesiyle ilgili, "TÃ¼m liderler, bu saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±nda Rusya'nÄ±n sorumluluÄŸunun olduÄŸunu teyit ettiler. Biz bu saldÄ±rÄ±yÄ± gÃ¼venliÄŸimize karÅŸÄ± ciddi bir tehdit ve Avrupa'nÄ±n egemenliÄŸine yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Kongre'de kabul edilen 1,3 trilyon dolarlÄ±k bÃ¼tÃ§e paketini onayladÄ±.
ABD'nin petrol endÃ¼strisinin gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ ve kÄ±sa dÃ¶nem ham petrol Ã¼retimi hakkÄ±nda gÃ¶sterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± bu hafta da artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi ve toplam sayÄ±sÄ± 804'e yÃ¼kseldi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Cenevre Ofisi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, kÃ¶tÃ¼leÅŸen Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve maaÅŸ kesintilerini protesto iÃ§in baÅŸlattÄ±klarÄ± grev devam ediyor.
Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan iki Yunan askere iliÅŸkin, "Bundan sonra, TÃ¼rkiye ile ikili iletiÅŸim kanallarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶z ardÄ± etmeden, ortaklarÄ±mÄ±z ve mÃ¼ttefiklerimizden destek alacaÄŸÄ±z." dedi.
Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, AB Zirvesi Ã§erÃ§evesinde Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile birlikte dÃ¼zenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, TÃ¼rkiye ile iyi iliÅŸkilere sahip olmak istediklerini, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larla ilgili anlaÅŸmaya baÄŸlÄ± kalacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Afganistan'daki ABD gÃ¼Ã§lerinin komutanÄ± John Nicholson, Rusya'nÄ±n DEAÅž militanlarÄ±nÄ±n Ã¼lkedeki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bahane ederek Taliban'Ä± destekleyip silahlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Suriye sorununun Ä±sÄ±nmasÄ±yla baÄŸlantÄ± kuran Nicholson, zamanlamanÄ±n manidar olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Boyko Borissov, AB ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸini, 26 Mart'ta Varna'da AB liderleri ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan arasÄ±nda yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin, iki taraf arasÄ±nda diyalogun sÃ¼rmesi iÃ§in son fÄ±rsatlardan biri olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°srail askerleri, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere mÃ¼dahalesinde, 18 yaÅŸÄ±ndaki bir genci gerÃ§ek mermiyle yaraladÄ±.
Ã–zbekistan ve Tacikistan arasÄ±nda 1 Nisan'dan itibaren otobÃ¼s seferleri baÅŸlÄ±yor.
Fransa'da hakkÄ±ndaki yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan eski cumhurbaÅŸkanÄ± Nicolas Sarkozy'nin gidiÅŸinin yasaklandÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkeler; Libya, MÄ±sÄ±r, Tunus ve GÃ¼ney Afrika
Avustralyaâ€™da, dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± Ã¼lkelerinden bahÃ§e ve tasarÄ±m uzmanÄ± kuruluÅŸlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla 23'Ã¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenen "Melbourne UluslararasÄ± Ã‡iÃ§ek ve BahÃ§e Åžovu" yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼
Rusya, ABDâ€™nin ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma ek gÃ¼mrÃ¼k tarifesi uygulamasÄ± nedeniyle bir dizi Ã¶nlemler alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Arjantin ve TÃ¼rkiye'den Ã¼niversitelerin dÃ¼zenleyeceÄŸi konferansÄ±n, bu Ã¼lkedeki Ermeni diasporasÄ±nÄ±n tehditleri sonucu oluÅŸan gÃ¼venlik endiÅŸeleri nedeniyle iptal edildiÄŸi bildirildi