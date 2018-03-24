01:13, 24 Mart 2018 Cumartesi

'124 milyon kiÅŸi aÃ§lÄ±k yÃ¼zÃ¼nden Ã¶lme riski taÅŸÄ±yor'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BM GÃ¼venlik Konseyini Ã§atÄ±ÅŸmalar ve savaÅŸlarÄ±n neden olduÄŸu aÃ§lÄ±k konusunda video konferans yoluyla bilgilendiren DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ± (WFP) DirektÃ¶rÃ¼ David Beasley, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n gÄ±da gÃ¼vensizliÄŸine neden olduÄŸuna, bunun yarattÄ±ÄŸÄ± istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ise ÅŸiddeti tetiklediÄŸine dikkati Ã§ekti.

Bir sonraki Ã¶ÄŸÃ¼nlerinin nereden geleceÄŸini bilmeyen kronik aÃ§lÄ±k Ã§eken 815 milyon kiÅŸinin yÃ¼zde 60'Ä±nÄ±n savaÅŸ bÃ¶lgelerinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Beasley, ''DÃ¼nya genelinde Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n neden olduÄŸu aÃ§lÄ±k yÃ¼zÃ¼nden Ã¶lme riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± son iki yÄ±lda yÃ¼zde 55 artarak 124 milyona ulaÅŸtÄ±.'' dedi.

Beasley, aÅŸÄ±rÄ± derecede yetersiz beslenmeye maruz kalmÄ±ÅŸ 124 milyon kiÅŸiden yaklaÅŸÄ±k 32 milyonunun Somali, Yemen, GÃ¼ney Sudan ve geÃ§en yÄ±l kÄ±tlÄ±k yaÅŸanan Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Afrika'da Sahel bÃ¶lgesi iÃ§in de gÄ±da gÃ¼vensizliÄŸi konusunda uyarÄ±da bulunan Beasley, Burkina Faso, Ã‡ad, Nijer, Mali and Moritanya'da aÅŸÄ±rÄ± derecede yetersiz beslenmeyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olanlarÄ±n oranÄ±nÄ±n son beÅŸ yÄ±lda yÃ¼zde 30 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YETERSÄ°Z BESLENEN 490 MÄ°LYON KÄ°ÅžÄ°NÄ°N YÃœZDE 80'Ä° Ã‡OCUK

BM Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Mark Lowcock de kÄ±tlÄ±k ve aÃ§lÄ±ÄŸÄ±n daha Ã§ok uzun sÃ¼reli Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkelerde yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bunun Ã¶nlenebilir olduÄŸunu sÃ¶yledi.

SavaÅŸÄ±n taraflarÄ±nÄ±n genelde ''acÄ±masÄ±zca'' su sistemleri, Ã§iftlikler, pazar yerlerine zarar verdiÄŸini ve kitlesel yerinden edilmelere neden olduÄŸunu belirten Lowcock, dÃ¼nyada aÃ§lÄ±k Ã§eken insanlarÄ±n Ã¼Ã§te ikisinin Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yetersiz beslenen 490 milyon kiÅŸinin yÃ¼zde 80'ini Ã§ocuklarÄ±n oluÅŸturduÄŸunu kaydetti.

ÃœÃ‡ ÃœLKE Ä°Ã‡Ä°N KITLIK RÄ°SKÄ° DEVAM EDÄ°YOR

Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusu ile Yemen ve GÃ¼ney Sudan'Ä±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 6 ay boyunca hala kÄ±tlÄ±k riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu belirten Lowcock, Etiyopya, Somali ve Kongo'da gÄ±da gÃ¼vensizliÄŸinin endiÅŸe verici boyutta olduÄŸunu ifade etti.