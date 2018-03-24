Ä°srail askerleri DoÄŸu KudÃ¼s'te 21 Filistinliyi yaraladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Filistin KÄ±zÄ±layÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DoÄŸu KudÃ¼s'te yer alan Ebu Dis beldesinde biri gerÃ§ek, 6'sÄ± plastik mermiyle olmak Ã¼zere farklÄ± nedenlerle 21 kiÅŸi yaralandÄ±.
Gazze, DoÄŸu KudÃ¼s ve BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde her hafta cuma namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AyrÄ±m DuvarÄ± ve Yahudi yerleÅŸim birimleri karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler dÃ¼zenleniyor.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n AralÄ±k 2017'de KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak kabul edeceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgedeki gerginlik daha da arttÄ±.
Ä°srail askerlerinin DoÄŸu KudÃ¼s'te eylem yapan Filistinlilere mÃ¼dahalesinde biri gerÃ§ek mermiyle olmak Ã¼zere 21 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BM DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ± DirektÃ¶rÃ¼ David Beasley, dÃ¼nya genelinde Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n neden olduÄŸu aÃ§lÄ±k yÃ¼zÃ¼nden Ã¶lme riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n son iki yÄ±lda yÃ¼zde 55 artarak 124 milyona ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Hollanda'da geÃ§en hafta seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Somalili baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ aday meclis Ã¼yeliÄŸine seÃ§ildi.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, eski Rus ajanÄ± Sergey Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia'nÄ±n zehirlenmesiyle ilgili, "TÃ¼m liderler, bu saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±nda Rusya'nÄ±n sorumluluÄŸunun olduÄŸunu teyit ettiler. Biz bu saldÄ±rÄ±yÄ± gÃ¼venliÄŸimize karÅŸÄ± ciddi bir tehdit ve Avrupa'nÄ±n egemenliÄŸine yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Kongre'de kabul edilen 1,3 trilyon dolarlÄ±k bÃ¼tÃ§e paketini onayladÄ±.
ABD'nin petrol endÃ¼strisinin gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ ve kÄ±sa dÃ¶nem ham petrol Ã¼retimi hakkÄ±nda gÃ¶sterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± bu hafta da artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi ve toplam sayÄ±sÄ± 804'e yÃ¼kseldi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Cenevre Ofisi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, kÃ¶tÃ¼leÅŸen Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve maaÅŸ kesintilerini protesto iÃ§in baÅŸlattÄ±klarÄ± grev devam ediyor.
Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan iki Yunan askere iliÅŸkin, "Bundan sonra, TÃ¼rkiye ile ikili iletiÅŸim kanallarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶z ardÄ± etmeden, ortaklarÄ±mÄ±z ve mÃ¼ttefiklerimizden destek alacaÄŸÄ±z." dedi.
Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, AB Zirvesi Ã§erÃ§evesinde Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile birlikte dÃ¼zenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, TÃ¼rkiye ile iyi iliÅŸkilere sahip olmak istediklerini, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larla ilgili anlaÅŸmaya baÄŸlÄ± kalacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Afganistan'daki ABD gÃ¼Ã§lerinin komutanÄ± John Nicholson, Rusya'nÄ±n DEAÅž militanlarÄ±nÄ±n Ã¼lkedeki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bahane ederek Taliban'Ä± destekleyip silahlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Suriye sorununun Ä±sÄ±nmasÄ±yla baÄŸlantÄ± kuran Nicholson, zamanlamanÄ±n manidar olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Boyko Borissov, AB ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸini, 26 Mart'ta Varna'da AB liderleri ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan arasÄ±nda yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin, iki taraf arasÄ±nda diyalogun sÃ¼rmesi iÃ§in son fÄ±rsatlardan biri olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°srail askerleri, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere mÃ¼dahalesinde, 18 yaÅŸÄ±ndaki bir genci gerÃ§ek mermiyle yaraladÄ±.
Ã–zbekistan ve Tacikistan arasÄ±nda 1 Nisan'dan itibaren otobÃ¼s seferleri baÅŸlÄ±yor.
Fransa'da hakkÄ±ndaki yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan eski cumhurbaÅŸkanÄ± Nicolas Sarkozy'nin gidiÅŸinin yasaklandÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkeler; Libya, MÄ±sÄ±r, Tunus ve GÃ¼ney Afrika
Avustralyaâ€™da, dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± Ã¼lkelerinden bahÃ§e ve tasarÄ±m uzmanÄ± kuruluÅŸlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla 23'Ã¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenen "Melbourne UluslararasÄ± Ã‡iÃ§ek ve BahÃ§e Åžovu" yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼
Rusya, ABDâ€™nin ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma ek gÃ¼mrÃ¼k tarifesi uygulamasÄ± nedeniyle bir dizi Ã¶nlemler alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±