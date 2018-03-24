09:01, 24 Mart 2018 Cumartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 24 Mart 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin Samsun ve Ordu 6. OlaÄŸan Ä°l kongrelerine katÄ±lacak.

(Samsun/12.00/Ordu/15.00)Â

2- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸma yapacak.

- Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± DanÄ±ÅŸma ToplantÄ±sÄ±'na iÅŸtirak edecek olan Kahraman, ikili temaslarda bulunacak.

(Cenevre)Â

3-Â AK Parti Genel BaÅŸkanvekili veÂ BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Hasan Kalyoncu Ãœniversitesi Doktora Tevcih TÃ¶reni ile partisinin Gaziantep GenÃ§lik KollarÄ± 5. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'ne iÅŸtirak edecek.

- BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ile valiliÄŸe ziyarette bulunacak olan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Gaziantep Sanayi OdasÄ± Mart AyÄ± Meclis ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.

(Gaziantep/12.30/14.00/15.45/19.00/17.30)Â

4- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, TaÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±'na katÄ±lacak.

(Zonguldak/11.00)Â

5- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â

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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1-Â BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bekir BozdaÄŸ, AK Parti Mart AyÄ± Ä°l DanÄ±ÅŸma Meclisi ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.

(Yozgat/11.00)Â

2-Â Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu, Sincan Belediyesi ve AK Parti Sincan Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ziyarette bulunacak, AK Parti Haymana KadÄ±n KollarÄ± Kongresi'ne iÅŸtirak edecek.

(Ankara/11.00-14.00)

3-Â GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, valiliÄŸi ziyaret edecek, AK Parti Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± Kongresi'ne katÄ±lacak, ÅŸehir stadyumu ve sporcu fabrikasÄ±nda incelemelerde bulunacak.

(Zonguldak/12.30-16.30)Â

4- GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba ile Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu,Â 3. TÄ±bbi ve Aromatik Bitkiler Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±'na iÅŸtirak edecek, sektÃ¶r temsilcileriyle toplantÄ±da bir araya gelecek.

(Afyonkarahisar/09.30/11.00)Â

5- MHP Merkez YÃ¶netim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK), Genel BaÅŸkan Devlet BahÃ§eli baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda parti genel merkezinde toplanacak.

- MYK ve MDK Ã¼yeleri, toplantÄ± Ã¶ncesi AnÄ±tkabir ve Alparslan TÃ¼rkeÅŸ'in anÄ±t mezarÄ±nÄ± ziyaret edecek.

(Ankara/14.00/11.00/12.00)Â

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EKONOMÄ°

1-Â Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Meyra Palace Hotel'de Organize Sanayi BÃ¶lgeleri Ãœst KuruluÅŸu (OSBÃœK) Genel Kurul ToplantÄ±sÄ±'na iÅŸtirak edecek.

(Ankara/10.00)Â

2- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, "YeraltÄ± KaynaklarÄ±: TÃ¼rkiye'nin Serveti SektÃ¶r ToplantÄ±sÄ±" ile AK Parti AcÄ±payam ve Tavas Ä°lÃ§e KadÄ±n KollarÄ± kongrelerine katÄ±lacak, Tavas halÄ± dokuma atÃ¶lyelerini ve YaÅŸlÄ±lar HaftasÄ± dolayÄ±sÄ±yla Fatma Ä°mal'Ä± ziyaret edecek.Â

(Denizli/10.30-17.30)Â

3-Â GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, BahÃ§eÅŸehir Ãœniversitesi Siyaset Okulu ProgramÄ±'na iÅŸtirak edecek, Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± (Ä°TO), Kuyumcular OdasÄ± temsilcileri ile bir araya gelecek.

(Ä°stanbul/10.00-19.00)Â

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GÃœNCEL

1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ, Ä°lahiyat ve Ä°slami Ä°limler FakÃ¼lteleri Dekanlar ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.

(Malatya/11.45)Â

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SPOR

1- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 22. haftasÄ±nda PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka-Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, Banvit-Muratbey UÅŸak ve Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan maÃ§larÄ± oynanacak.

(Ä°zmir/13.00/BalÄ±kesir/15.15/Ä°stanbul/17.00)Â

2- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'nde 22. haftada Ã‡ukurova Basketbol-FenerbahÃ§e, BOTAÅž-OGM Ormanspor, Abdullah GÃ¼l Ãœniversitesi-Adana ASKÄ°, BeÅŸiktaÅŸ-Ä°stanbul Ãœniversitesi ve Canik Belediyespor-Galatasaray maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

(Mersin/Ankara/14.00/Kayseri/16.00/Ä°stanbul/17.00/Samsun/18.00)Â

3- Voleybol Efeler Ligi play-off yarÄ± final ikinci maÃ§Ä±nda Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yÄ± konuk edecek.

(Ä°zmir/16.30)Â

4- Voleybol KadÄ±nlar 1. Ligi final etabÄ±nda Pursaklar Voleybol Ä°htisas-BalÄ±kesir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ve KarayollarÄ±-THY maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

(AydÄ±n/16.00/18.00)Â

5- Hentbol Erkekler SÃ¼per Lig'de 22. haftanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda AdÄ±yaman Belediyespor ile BeÅŸiktaÅŸ Mogaz karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(AdÄ±yaman/16.00)Â

6- TFF 2 ve 3. Lig'de 28. hafta maÃ§larÄ± baÅŸlayacak.Â