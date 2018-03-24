Aksaray'da yolcu otobÃ¼sÃ¼ devrildi: 4 Ã¶lÃ¼, 37 yaralÄ±

AB Liderler Zirvesi sonuÃ§ bildirgesinde TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± ifadeler

AB liderleri, BrÃ¼ksel'deki zirvenin ilk gÃ¼nÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan yayÄ±mladÄ±klarÄ± sonuÃ§ bildirgesinde, TÃ¼rkiye'nin DoÄŸu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak nitelendirip kÄ±nadÄ±. Liderler, "aralarÄ±nda iki Yunan askerinin de bulunduÄŸu AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'de devam eden tutukluluklarÄ± konusunda derin kaygÄ±larÄ± olduÄŸunu" belirterek, bu konularÄ±n AB ile diyalog yoluyla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸini iddia etti