09:28, 24 Mart 2018 Cumartesi

Barselona'da, ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± KatalanlarÄ±n tutuklanmasÄ±na tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°spanya'nÄ±nÂ BarselonaÂ kentinde, aralarÄ±ndaÂ Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimiÂ BaÅŸkan AdayÄ±Â Jordi Turull'un da olduÄŸu 5 ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±Â Katalan siyasetÃ§ininÂ daha tutuklanma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± gÃ¶stericilerÂ ileÂ polisÂ arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±.

Ä°spanya YÃ¼ksek Mahkemesinin tutuklama kararÄ± sonrasÄ± Barselona'da gÃ¶steriler baÅŸladÄ±. YÃ¼zlerce baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ±, merkezi hÃ¼kÃ¼metin kontrolÃ¼ altÄ±ndaki yerel yÃ¶netim binalarÄ±na doÄŸru yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe geÃ§ti.

BazÄ± gÃ¶stericilerin polis barikatÄ±nÄ± geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± Ã¼zerine arbede yaÅŸanÄ±rken, polisler gÃ¶stericilere coplarla mÃ¼dahale etti.

GÃ¶sterilerde Ä°spanya KralÄ±'nÄ±n fotoÄŸraflarÄ± yakÄ±lÄ±rken, "Siyasi mahkumlara Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k," ve "Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri dÄ±ÅŸarÄ±" sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.

AyrÄ±lÄ±kÃ§Ä± partilerden Katalonya CumhuriyetÃ§i Solu (ERC), taraftarlarÄ±nÄ±, "baskÄ± ve siyasi haklar ile Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lar" karÅŸÄ±sÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri yapmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Katalonya polisinin sosyal medya hesaplarÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, gÃ¶stericilerden polisin yÃ¶nlendirmelerine uymalarÄ± ve gÃ¼venlik barikatlarÄ±nÄ± geÃ§memeleri istendi.

TUTUKLAMA KARARI

Ä°spanya YÃ¼ksek Mahkemesi, yasa dÄ±ÅŸÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilanÄ± nedeniyle aralarÄ±nda Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkan AdayÄ± Jordi Turull'un da olduÄŸu 5 ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Katalan siyasetÃ§inin daha tutuklanmasÄ±na karar verdi. Madrid'de gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada karara gerekÃ§e olarak, "suÃ§un tekrarlanma tehlikesi" gÃ¶sterildi.

PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan ilk turda seÃ§ilebilmek iÃ§in yeterli Ã§oÄŸunluÄŸa ulaÅŸamayan Turull, tutuklanmasÄ±yla birlikte baÅŸkan seÃ§ilme ÅŸansÄ±nÄ± da kaybetti. Bu durumda, 2 ay iÃ§inde baÅŸka bir isim Ã¼zerinde anlaÅŸÄ±lamazsa erken seÃ§ime gidilmek zorunda kalÄ±nacak.

25 KÄ°ÅžÄ° YARGILANIYOR

BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k giriÅŸimi nedeniyle haklarÄ±nda soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 28 Katalan'dan 9'u tutuklandÄ±, 9'u kefaletle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±, 7'si kaÃ§tÄ±, kalan 3 kiÅŸiye ise herhangi bir suÃ§lama yÃ¶neltilmedi.

AyrÄ±ca firarilerden 6'sÄ± hakkÄ±nda da uluslararasÄ± veya Avrupa Ã§apÄ±nda tutuklama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. SuÃ§lu bulunmalarÄ± durumunda ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Katalanlara 30 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± verilebileceÄŸi belirtiliyor.