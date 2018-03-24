Ã‡in'den ABD'ye 'ticaret savaÅŸÄ±' uyarÄ±sÄ±

Ã‡in BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Liu HÄ±,Â ABD'nin gÃ¼mrÃ¼k vergisi genelgesinin ne Ã‡in'e ne ABD'ye ne de dÃ¼nyaya yararÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Åžinhua ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Ã‡in BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Liu, ABD Hazine BakanÄ± StevenÂ Mnuchin ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Liu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Ã‡in-ABD ticari iliÅŸkilerinin istikrarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi konusunda Ã§abalarÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaparak, 1974 tarihli Ticaret YasasÄ±â€™nÄ±n 301 numaralÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼ baÄŸlamÄ±nda soruÅŸturma raporunun dÃ¼nya ticaret kurallarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini sÃ¶yledi.Â
Raporun ne Ã‡in ne ABD ne de dÃ¼nyanÄ±n Ã§Ä±karÄ±na olduÄŸunu ifade eden Liu, Ã‡in'in kendi ulusal Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumaya hazÄ±r olduÄŸunu ve bunu yapacak kapasite de olduÄŸunu vurguladÄ±.
Liu ayrÄ±ca iki Ã¼lkenin makul hareket etmesini beklediklerini belirterek, ticari ve ekonomik iliÅŸkilerdeki tÃ¼m istikrarÄ± sÃ¼rdÃ¼rme konusunda birlikte Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± umduÄŸunu dile getirdi.Â
ABD Hazine BakanÄ± Mnuchin de sÃ¶z konusu rapor baÄŸlamÄ±nda yaÅŸanan son geliÅŸmeler hakkÄ±nda Ã‡in BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Liu'ya bilgi verdi.Â
ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ticaret TemsilciliÄŸi (USTR) Beyaz Saray'Ä±n talebi Ã¼zerine geÃ§en yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nda 1974 tarihli Ticaret YasasÄ±'nÄ±n 301 numaralÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kapsamÄ±nda yapÄ±lan soruÅŸturma sonucunda, Ã‡in'in ABD'de Ã¼retilen teknolojilere eriÅŸim iÃ§in uygun olmayan yollara baÅŸvurduÄŸu hÃ¼kmÃ¼ne varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸ, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump da Ã‡in'e yaklaÅŸÄ±k 60 milyar dolar tutarÄ±nda ek vergi ve yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamasÄ± getiren genelge imzalamÄ±ÅŸtÄ±.
Genelgeye gÃ¶re, USTR'nin belirlediÄŸi Ã‡in menÅŸeli bazÄ± Ã¼rÃ¼nlere yÃ¼zde 25 ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi getirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor ve bu gÃ¼mrÃ¼k vergisinin savunma, havacÄ±lÄ±k, bilgi teknolojileri ve imalat sektÃ¶rÃ¼ne yÃ¶nelik olmasÄ± planlanÄ±yor.Â
Ã‡in Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan genelgeye yÃ¶nelik dÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise Trump yÃ¶netiminin imzaladÄ±ÄŸÄ± ve Ã‡in'e yaklaÅŸÄ±k 60 milyar dolar tutarÄ±nda ek vergi ve yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamasÄ± getiren genelgeye kesinlikle karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, Pekin yÃ¶netiminin oturup Ã§Ä±karlarÄ±na zarar verilmesini izlemeyeceÄŸi ve meÅŸru haklarÄ±nÄ± kararlÄ±lÄ±kla savunacaÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.
"Ã‡in bir ticaret savaÅŸÄ± yapmak istemiyor ama bÃ¶yle bir savaÅŸtan da korkmuyor." ifadesine yer verilen aÃ§Ä±klamada, her tÃ¼rlÃ¼ savaÅŸa cevap verebilecek kabiliyette olduklarÄ± konusunda gÃ¼venlerinin tam olduÄŸuna dikkat Ã§ekilmiÅŸti.
BakanlÄ±k aÃ§Ä±klamasÄ±nda, ABD'den ithal edilen 3 milyar dolar deÄŸerinde 128 Ã¼rÃ¼ne yÃ¶nelik vergilerin iki aÅŸamalÄ± olarak yÃ¼zde 15 ve yÃ¼zde 25 oranlarÄ±nda artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n planladÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da dÃ¼n, ABD'nin imzaladÄ±ÄŸÄ± genelgeye yÃ¶nelik misilleme yapÄ±p yapmamalarÄ± konusunda kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n hafife alÄ±nmamasÄ± yÃ¶nÃ¼nde Washington yÃ¶netimine uyarÄ±da bulunmuÅŸtu.
Kamerun'da ilkokulun tiyatro salonunda iki gÃ¼n Ã¶nce Ã§Ä±kan izdihamda 4 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti, 9 Ã¶ÄŸrenci de yaralandÄ±
Ã‡in BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Liu, ABD Hazine BakanÄ± Mnuchin ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, soruÅŸturma raporunun dÃ¼nya ticaret kurallarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini sÃ¶yledi. Raporun ne Ã‡in ne ABD ne de dÃ¼nyanÄ±n Ã§Ä±karÄ±na olduÄŸunu ifade eden Liu, Ã‡in'in kendi ulusal Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumaya hazÄ±r olduÄŸunu ve bunu yapacak kapasite de olduÄŸunu vurguladÄ±.
Ä°spanya'nÄ±n Barselona kentinde, ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Katalan siyasetÃ§ilerin tutuklanma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± gÃ¶stericiler ile polis karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi
Afrika Ä°stihbarat ve GÃ¼venlik Hizmetleri Komitesi Genel Sekreteri Shimels Semayat, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri DEAÅž ve El-Kaide'nin DoÄŸu Afrika'daki eylemlerini Kuzey Afrika Ã¼lkelerindeki istikrarsÄ±zlÄ±ktan nemalanarak gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini sÃ¶yledi.
Ä°srail askerlerinin DoÄŸu KudÃ¼s'te eylem yapan Filistinlilere mÃ¼dahalesinde biri gerÃ§ek mermiyle olmak Ã¼zere 21 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BM DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ± DirektÃ¶rÃ¼ David Beasley, dÃ¼nya genelinde Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n neden olduÄŸu aÃ§lÄ±k yÃ¼zÃ¼nden Ã¶lme riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n son iki yÄ±lda yÃ¼zde 55 artarak 124 milyona ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Hollanda'da geÃ§en hafta seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Somalili baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ aday meclis Ã¼yeliÄŸine seÃ§ildi.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, eski Rus ajanÄ± Sergey Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia'nÄ±n zehirlenmesiyle ilgili, "TÃ¼m liderler, bu saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±nda Rusya'nÄ±n sorumluluÄŸunun olduÄŸunu teyit ettiler. Biz bu saldÄ±rÄ±yÄ± gÃ¼venliÄŸimize karÅŸÄ± ciddi bir tehdit ve Avrupa'nÄ±n egemenliÄŸine yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Kongre'de kabul edilen 1,3 trilyon dolarlÄ±k bÃ¼tÃ§e paketini onayladÄ±.
ABD'nin petrol endÃ¼strisinin gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ ve kÄ±sa dÃ¶nem ham petrol Ã¼retimi hakkÄ±nda gÃ¶sterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± bu hafta da artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi ve toplam sayÄ±sÄ± 804'e yÃ¼kseldi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Cenevre Ofisi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, kÃ¶tÃ¼leÅŸen Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve maaÅŸ kesintilerini protesto iÃ§in baÅŸlattÄ±klarÄ± grev devam ediyor.
Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan iki Yunan askere iliÅŸkin, "Bundan sonra, TÃ¼rkiye ile ikili iletiÅŸim kanallarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶z ardÄ± etmeden, ortaklarÄ±mÄ±z ve mÃ¼ttefiklerimizden destek alacaÄŸÄ±z." dedi.
Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, AB Zirvesi Ã§erÃ§evesinde Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile birlikte dÃ¼zenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, TÃ¼rkiye ile iyi iliÅŸkilere sahip olmak istediklerini, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larla ilgili anlaÅŸmaya baÄŸlÄ± kalacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Afganistan'daki ABD gÃ¼Ã§lerinin komutanÄ± John Nicholson, Rusya'nÄ±n DEAÅž militanlarÄ±nÄ±n Ã¼lkedeki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bahane ederek Taliban'Ä± destekleyip silahlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Suriye sorununun Ä±sÄ±nmasÄ±yla baÄŸlantÄ± kuran Nicholson, zamanlamanÄ±n manidar olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Boyko Borissov, AB ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸini, 26 Mart'ta Varna'da AB liderleri ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan arasÄ±nda yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin, iki taraf arasÄ±nda diyalogun sÃ¼rmesi iÃ§in son fÄ±rsatlardan biri olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°srail askerleri, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere mÃ¼dahalesinde, 18 yaÅŸÄ±ndaki bir genci gerÃ§ek mermiyle yaraladÄ±.