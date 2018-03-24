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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
10:44, 24 Mart 2018 Cumartesi
Asya
09:36, 24 Mart 2018 Cumartesi

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Ã‡in'den ABD'ye 'ticaret savaÅŸÄ±' uyarÄ±sÄ±
Ã‡in'den ABD'ye 'ticaret savaÅŸÄ±' uyarÄ±sÄ±

Ã‡in BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Liu, ABD Hazine BakanÄ± Mnuchin ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, soruÅŸturma raporunun dÃ¼nya ticaret kurallarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini sÃ¶yledi. Raporun ne Ã‡in ne ABD ne de dÃ¼nyanÄ±n Ã§Ä±karÄ±na olduÄŸunu ifade eden Liu, Ã‡in'in kendi ulusal Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumaya hazÄ±r olduÄŸunu ve bunu yapacak kapasite de olduÄŸunu vurguladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Liu HÄ±,Â ABD'nin gÃ¼mrÃ¼k vergisi genelgesinin ne Ã‡in'e ne ABD'ye ne de dÃ¼nyaya yararÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Åžinhua ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Ã‡in BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Liu, ABD Hazine BakanÄ± StevenÂ Mnuchin ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Liu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Ã‡in-ABD ticari iliÅŸkilerinin istikrarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi konusunda Ã§abalarÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaparak, 1974 tarihli Ticaret YasasÄ±â€™nÄ±n 301 numaralÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼ baÄŸlamÄ±nda soruÅŸturma raporunun dÃ¼nya ticaret kurallarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini sÃ¶yledi.Â 

Raporun ne Ã‡in ne ABD ne de dÃ¼nyanÄ±n Ã§Ä±karÄ±na olduÄŸunu ifade eden Liu, Ã‡in'in kendi ulusal Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumaya hazÄ±r olduÄŸunu ve bunu yapacak kapasite de olduÄŸunu vurguladÄ±.

Liu ayrÄ±ca iki Ã¼lkenin makul hareket etmesini beklediklerini belirterek, ticari ve ekonomik iliÅŸkilerdeki tÃ¼m istikrarÄ± sÃ¼rdÃ¼rme konusunda birlikte Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± umduÄŸunu dile getirdi.Â 

ABD Hazine BakanÄ± Mnuchin de sÃ¶z konusu rapor baÄŸlamÄ±nda yaÅŸanan son geliÅŸmeler hakkÄ±nda Ã‡in BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Liu'ya bilgi verdi.Â 

ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ticaret TemsilciliÄŸi (USTR) Beyaz Saray'Ä±n talebi Ã¼zerine geÃ§en yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nda 1974 tarihli Ticaret YasasÄ±'nÄ±n 301 numaralÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kapsamÄ±nda yapÄ±lan soruÅŸturma sonucunda, Ã‡in'in ABD'de Ã¼retilen teknolojilere eriÅŸim iÃ§in uygun olmayan yollara baÅŸvurduÄŸu hÃ¼kmÃ¼ne varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸ, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump da Ã‡in'e yaklaÅŸÄ±k 60 milyar dolar tutarÄ±nda ek vergi ve yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamasÄ± getiren genelge imzalamÄ±ÅŸtÄ±.

Genelgeye gÃ¶re, USTR'nin belirlediÄŸi Ã‡in menÅŸeli bazÄ± Ã¼rÃ¼nlere yÃ¼zde 25 ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi getirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor ve bu gÃ¼mrÃ¼k vergisinin savunma, havacÄ±lÄ±k, bilgi teknolojileri ve imalat sektÃ¶rÃ¼ne yÃ¶nelik olmasÄ± planlanÄ±yor.Â 

Ã‡in Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan genelgeye yÃ¶nelik dÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise Trump yÃ¶netiminin imzaladÄ±ÄŸÄ± ve Ã‡in'e yaklaÅŸÄ±k 60 milyar dolar tutarÄ±nda ek vergi ve yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamasÄ± getiren genelgeye kesinlikle karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, Pekin yÃ¶netiminin oturup Ã§Ä±karlarÄ±na zarar verilmesini izlemeyeceÄŸi ve meÅŸru haklarÄ±nÄ± kararlÄ±lÄ±kla savunacaÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

"Ã‡in bir ticaret savaÅŸÄ± yapmak istemiyor ama bÃ¶yle bir savaÅŸtan da korkmuyor." ifadesine yer verilen aÃ§Ä±klamada, her tÃ¼rlÃ¼ savaÅŸa cevap verebilecek kabiliyette olduklarÄ± konusunda gÃ¼venlerinin tam olduÄŸuna dikkat Ã§ekilmiÅŸti.

BakanlÄ±k aÃ§Ä±klamasÄ±nda, ABD'den ithal edilen 3 milyar dolar deÄŸerinde 128 Ã¼rÃ¼ne yÃ¶nelik vergilerin iki aÅŸamalÄ± olarak yÃ¼zde 15 ve yÃ¼zde 25 oranlarÄ±nda artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n planladÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da dÃ¼n, ABD'nin imzaladÄ±ÄŸÄ± genelgeye yÃ¶nelik misilleme yapÄ±p yapmamalarÄ± konusunda kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n hafife alÄ±nmamasÄ± yÃ¶nÃ¼nde Washington yÃ¶netimine uyarÄ±da bulunmuÅŸtu.



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