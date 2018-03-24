Kamerun'da ilkokulda Ã§Ä±kan izdiham nedeniyle 4 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼

Ã‡in'den ABD'ye 'ticaret savaÅŸÄ±' uyarÄ±sÄ±

Ã‡in BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Liu, ABD Hazine BakanÄ± Mnuchin ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, soruÅŸturma raporunun dÃ¼nya ticaret kurallarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini sÃ¶yledi. Raporun ne Ã‡in ne ABD ne de dÃ¼nyanÄ±n Ã§Ä±karÄ±na olduÄŸunu ifade eden Liu, Ã‡in'in kendi ulusal Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumaya hazÄ±r olduÄŸunu ve bunu yapacak kapasite de olduÄŸunu vurguladÄ±.