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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
10:43, 24 Mart 2018 Cumartesi
Afrika
09:58, 24 Mart 2018 Cumartesi

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Kamerun'da ilkokulda Ã§Ä±kan izdiham nedeniyle 4 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼
Kamerun'da ilkokulda Ã§Ä±kan izdiham nedeniyle 4 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼
Foto: ArÅŸiv

Kamerun'da ilkokulun tiyatro salonunda iki gÃ¼n Ã¶nce Ã§Ä±kan izdihamda 4 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti, 9 Ã¶ÄŸrenci de yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Orta AfrikaÂ Ã¼lkesiÂ Kamerun'da ilkokulun tiyatro salonunda iki gÃ¼n Ã¶nce Ã§Ä±kanÂ izdihamdaÂ 4 Ã§ocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

Yerel yetkililer, Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ baÅŸkent Yaounde'de bulunan Ekoudou Ä°lkokulundaki tiyatro gÃ¶sterisi sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan izdihamda 4 Ã¶ÄŸrencinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 9 Ã¶ÄŸrencinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Kamerun Milli EÄŸitim BakanÄ± Youssouf Hadidja, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, olayÄ±n soruÅŸturulmasÄ± iÃ§in kriz komitesi oluÅŸturulduÄŸunu sÃ¶yledi.

Hadidja, okulun kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve geÃ§ici sÃ¼re kapalÄ± kalacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ã–te yandan, okulun mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ndi Foe Arlette, tiyatro salonunun Ã§ok kalabalÄ±k olduÄŸunu, izdihamÄ±n birkaÃ§ Ã¶ÄŸrencinin bayÄ±lmasÄ± Ã¼zerine diÄŸer Ã§ocuklarÄ±n paniÄŸe kapÄ±lmasÄ±yla meydana geldiÄŸini anlattÄ±.

Arlette, 6 aydÄ±r hizmet veren okulda Ã§ocuklarÄ±n sÄ±klÄ±kla bayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, son 3 gÃ¼nde 10 Ã¶ÄŸrencinin daha bayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



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