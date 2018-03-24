Kamerun'da ilkokulda Ã§Ä±kan izdiham nedeniyle 4 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼

Orta AfrikaÂ Ã¼lkesiÂ Kamerun'da ilkokulun tiyatro salonunda iki gÃ¼n Ã¶nce Ã§Ä±kanÂ izdihamdaÂ 4 Ã§ocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Yerel yetkililer, Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ baÅŸkent Yaounde'de bulunan Ekoudou Ä°lkokulundaki tiyatro gÃ¶sterisi sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan izdihamda 4 Ã¶ÄŸrencinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 9 Ã¶ÄŸrencinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Kamerun Milli EÄŸitim BakanÄ± Youssouf Hadidja, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, olayÄ±n soruÅŸturulmasÄ± iÃ§in kriz komitesi oluÅŸturulduÄŸunu sÃ¶yledi.
Hadidja, okulun kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve geÃ§ici sÃ¼re kapalÄ± kalacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ã–te yandan, okulun mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ndi Foe Arlette, tiyatro salonunun Ã§ok kalabalÄ±k olduÄŸunu, izdihamÄ±n birkaÃ§ Ã¶ÄŸrencinin bayÄ±lmasÄ± Ã¼zerine diÄŸer Ã§ocuklarÄ±n paniÄŸe kapÄ±lmasÄ±yla meydana geldiÄŸini anlattÄ±.
Arlette, 6 aydÄ±r hizmet veren okulda Ã§ocuklarÄ±n sÄ±klÄ±kla bayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, son 3 gÃ¼nde 10 Ã¶ÄŸrencinin daha bayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Kamerun'da ilkokulun tiyatro salonunda iki gÃ¼n Ã¶nce Ã§Ä±kan izdihamda 4 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti, 9 Ã¶ÄŸrenci de yaralandÄ±
Ã‡in BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Liu, ABD Hazine BakanÄ± Mnuchin ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, soruÅŸturma raporunun dÃ¼nya ticaret kurallarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini sÃ¶yledi. Raporun ne Ã‡in ne ABD ne de dÃ¼nyanÄ±n Ã§Ä±karÄ±na olduÄŸunu ifade eden Liu, Ã‡in'in kendi ulusal Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumaya hazÄ±r olduÄŸunu ve bunu yapacak kapasite de olduÄŸunu vurguladÄ±.
Ä°spanya'nÄ±n Barselona kentinde, ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Katalan siyasetÃ§ilerin tutuklanma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± gÃ¶stericiler ile polis karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi
Afrika Ä°stihbarat ve GÃ¼venlik Hizmetleri Komitesi Genel Sekreteri Shimels Semayat, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri DEAÅž ve El-Kaide'nin DoÄŸu Afrika'daki eylemlerini Kuzey Afrika Ã¼lkelerindeki istikrarsÄ±zlÄ±ktan nemalanarak gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini sÃ¶yledi.
Ä°srail askerlerinin DoÄŸu KudÃ¼s'te eylem yapan Filistinlilere mÃ¼dahalesinde biri gerÃ§ek mermiyle olmak Ã¼zere 21 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BM DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ± DirektÃ¶rÃ¼ David Beasley, dÃ¼nya genelinde Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n neden olduÄŸu aÃ§lÄ±k yÃ¼zÃ¼nden Ã¶lme riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n son iki yÄ±lda yÃ¼zde 55 artarak 124 milyona ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Hollanda'da geÃ§en hafta seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Somalili baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ aday meclis Ã¼yeliÄŸine seÃ§ildi.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, eski Rus ajanÄ± Sergey Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia'nÄ±n zehirlenmesiyle ilgili, "TÃ¼m liderler, bu saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±nda Rusya'nÄ±n sorumluluÄŸunun olduÄŸunu teyit ettiler. Biz bu saldÄ±rÄ±yÄ± gÃ¼venliÄŸimize karÅŸÄ± ciddi bir tehdit ve Avrupa'nÄ±n egemenliÄŸine yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Kongre'de kabul edilen 1,3 trilyon dolarlÄ±k bÃ¼tÃ§e paketini onayladÄ±.
ABD'nin petrol endÃ¼strisinin gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ ve kÄ±sa dÃ¶nem ham petrol Ã¼retimi hakkÄ±nda gÃ¶sterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± bu hafta da artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi ve toplam sayÄ±sÄ± 804'e yÃ¼kseldi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Cenevre Ofisi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, kÃ¶tÃ¼leÅŸen Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve maaÅŸ kesintilerini protesto iÃ§in baÅŸlattÄ±klarÄ± grev devam ediyor.
Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan iki Yunan askere iliÅŸkin, "Bundan sonra, TÃ¼rkiye ile ikili iletiÅŸim kanallarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶z ardÄ± etmeden, ortaklarÄ±mÄ±z ve mÃ¼ttefiklerimizden destek alacaÄŸÄ±z." dedi.
Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, AB Zirvesi Ã§erÃ§evesinde Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile birlikte dÃ¼zenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, TÃ¼rkiye ile iyi iliÅŸkilere sahip olmak istediklerini, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larla ilgili anlaÅŸmaya baÄŸlÄ± kalacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Afganistan'daki ABD gÃ¼Ã§lerinin komutanÄ± John Nicholson, Rusya'nÄ±n DEAÅž militanlarÄ±nÄ±n Ã¼lkedeki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bahane ederek Taliban'Ä± destekleyip silahlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Suriye sorununun Ä±sÄ±nmasÄ±yla baÄŸlantÄ± kuran Nicholson, zamanlamanÄ±n manidar olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Boyko Borissov, AB ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸini, 26 Mart'ta Varna'da AB liderleri ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan arasÄ±nda yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin, iki taraf arasÄ±nda diyalogun sÃ¼rmesi iÃ§in son fÄ±rsatlardan biri olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°srail askerleri, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere mÃ¼dahalesinde, 18 yaÅŸÄ±ndaki bir genci gerÃ§ek mermiyle yaraladÄ±.