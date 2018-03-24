AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ davasÄ±ndaki gerginlikte 4 gÃ¶zaltÄ±

Darbe giriÅŸimiÂ sÄ±rasÄ±ndaÂ AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin 473 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± duruÅŸma salonunun Ã¶nÃ¼ndeÂ gazi ve ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±Â ile bazÄ± sanÄ±k yakÄ±nlarÄ± arasÄ±ndaÂ gerginlikÂ yaÅŸandÄ±. BirÂ gazinin darbedildiÄŸi Ã¶ÄŸrenilen olaya karÄ±ÅŸan 4 kiÅŸiÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Sincan Ceza ve Ä°nfaz KurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼'ndeki salonda yapÄ±lan duruÅŸmaya, akÅŸam saatlerinde ara kararÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ± iÃ§in yaklaÅŸÄ±k bir saat ara verildi.
SanÄ±k yakÄ±nlarÄ±, ara kararÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan Ã¶nce salona gazi ve ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±nÄ±n giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± kapÄ±dan girmek istedi. Bu sÄ±rada bir grup sanÄ±k yakÄ±nÄ± ile gazi ve ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±. Arbedede 15 Temmuz gazisi Muhammet Ali Yarar, bazÄ± sanÄ±k yakÄ±nlarÄ±nca darbedildi.
Yarar, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yaka kartlarÄ±ndan sanÄ±k yakÄ±nÄ± olduÄŸu belli olan iki kiÅŸiye, duruÅŸma salonuna gazi ve ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± kapÄ±dan girmemelerini sÃ¶ylediklerini anlattÄ±.
Daha sonra bu iki kiÅŸiyi uygun bir dille uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Yarar, kÄ±sa sÃ¼re sonra yanlarÄ±na baÅŸkalarÄ±yla geldiklerini ifade etti.
Tekrar uyarmalarÄ±na raÄŸmen sÃ¶z konusu iki kiÅŸiden birinin kendisine yumruk attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Yarar, "15 Temmuz'da bizi Ã¶ldÃ¼rmek isteyen sanÄ±klarÄ±n yakÄ±nlarÄ± da 15 Temmuzâ€™dan 1,5 yÄ±l sonra, duruÅŸma salonunun Ã¶nÃ¼nde, davasÄ±nÄ± takip etmek isteyen gazi ve ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±nÄ± darbetme cesaretinde bulunuyor. Biz 15 Temmuz'un maÄŸduruyduk, halen maÄŸduruz. Burada dayak yiyen Muhammet Ali Yarar deÄŸil, gaziler ve ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±dÄ±r." diye konuÅŸtu.
YaÅŸanan darp olayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 4 sanÄ±k yakÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin 473 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± duruÅŸma salonunun Ã¶nÃ¼nde gazi ve ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± ile bazÄ± sanÄ±k yakÄ±nlarÄ± arasÄ±nda gerginlik yaÅŸandÄ±. Bir gazinin darbedildiÄŸi Ã¶ÄŸrenilen olaya karÄ±ÅŸan 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Aksaray'da bir yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n ÅŸarampole devrilmesi sonucu 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 37 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Afrin konusunda yapÄ±lan temelsiz aÃ§Ä±klamalardan duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± da dile getirdi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda 23 Ocak'ta ÅŸehit olan Piyade ÃœsteÄŸmen OÄŸuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Mehmet MuratdaÄŸÄ±'nÄ±n naaÅŸlarÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO), Afrin'de Fafretin, Bercke, KebaÅŸin kÃ¶ylerini terÃ¶ristlerden kurtardÄ±.
TBMM KadÄ±n Erkek FÄ±rsat EÅŸitliÄŸi Komisyonu bÃ¼nyesinde kurulan Alt Komisyonunun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda "Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk genÃ§lerinin evlilik ve aile kurma konusunda bilinÃ§lendirilmesi gerektiÄŸi" Ã¶nerisinde bulundu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin, "Dedik ki, biz buralardan artÄ±k geri adÄ±m atamayÄ±z" ifadelerini kullandÄ±
BM'de DÃ¼nya Down Sendromu KonferansÄ±â€™na katÄ±lan down sendromlu TÃ¼rk genci Robert Cem Osborn, "BaÄŸÄ±msÄ±zÄ±m Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã‡alÄ±ÅŸÄ±yorum: Ä°ÅŸ KoÃ§u Destekli Ä°stihdam ProgramÄ±"nda anlattÄ±klarÄ±yla katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n beÄŸenisini kazandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, ABD ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda MÃ¼nbiÃ§ konusundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler iÃ§in DÄ±ÅŸiÅŸleri MÃ¼steÅŸarÄ±â€™nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta ABDâ€™ye gidebileceÄŸini sÃ¶yledi
AB liderleri, BrÃ¼ksel'deki zirvenin ilk gÃ¼nÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan yayÄ±mladÄ±klarÄ± sonuÃ§ bildirgesinde, TÃ¼rkiye'nin DoÄŸu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak nitelendirip kÄ±nadÄ±. Liderler, "aralarÄ±nda iki Yunan askerinin de bulunduÄŸu AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'de devam eden tutukluluklarÄ± konusunda derin kaygÄ±larÄ± olduÄŸunu" belirterek, bu konularÄ±n AB ile diyalog yoluyla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸini iddia etti
Ä°nternete RTÃœK denetimi getiren tasarÄ±nÄ±n Meclis'te kabul edilerek yasalaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ayrÄ±ntÄ±lar belli oldu
IÅŸÄ±k YayÄ±ncÄ±lÄ±k'a yÃ¶nelik, Ä°stanbul merkezli 13 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 55 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi
AydÄ±n DoÄŸan, aralarÄ±nda HÃ¼rriyet Gazetesi ve CNN TÃ¼rk'Ã¼n de olduÄŸu ÅŸirketleri DemirÃ¶ren Grubu'na sattÄ±. Bu satÄ±ÅŸtan sonra DoÄŸanâ€™dan beklenen aÃ§Ä±klama geldi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Afrin'de el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesiyle 3 askerin ÅŸehit olduÄŸunu sÃ¶yledi
YÃ¼ksekova ilÃ§esine baÄŸlÄ± AdaklÄ± kÃ¶yÃ¼nde bir grubun, elektrik sayaÃ§larÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesine tepki gÃ¶stermesi Ã¼zerine gergin anlar yaÅŸandÄ±