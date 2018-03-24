10:34, 24 Mart 2018 Cumartesi

AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ davasÄ±ndaki gerginlikte 4 gÃ¶zaltÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Darbe giriÅŸimiÂ sÄ±rasÄ±ndaÂ AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin 473 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± duruÅŸma salonunun Ã¶nÃ¼ndeÂ gazi ve ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±Â ile bazÄ± sanÄ±k yakÄ±nlarÄ± arasÄ±ndaÂ gerginlikÂ yaÅŸandÄ±. BirÂ gazinin darbedildiÄŸi Ã¶ÄŸrenilen olaya karÄ±ÅŸan 4 kiÅŸiÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Sincan Ceza ve Ä°nfaz KurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼'ndeki salonda yapÄ±lan duruÅŸmaya, akÅŸam saatlerinde ara kararÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ± iÃ§in yaklaÅŸÄ±k bir saat ara verildi.

SanÄ±k yakÄ±nlarÄ±, ara kararÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan Ã¶nce salona gazi ve ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±nÄ±n giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± kapÄ±dan girmek istedi. Bu sÄ±rada bir grup sanÄ±k yakÄ±nÄ± ile gazi ve ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±. Arbedede 15 Temmuz gazisi Muhammet Ali Yarar, bazÄ± sanÄ±k yakÄ±nlarÄ±nca darbedildi.

Yarar, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yaka kartlarÄ±ndan sanÄ±k yakÄ±nÄ± olduÄŸu belli olan iki kiÅŸiye, duruÅŸma salonuna gazi ve ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± kapÄ±dan girmemelerini sÃ¶ylediklerini anlattÄ±.

Daha sonra bu iki kiÅŸiyi uygun bir dille uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Yarar, kÄ±sa sÃ¼re sonra yanlarÄ±na baÅŸkalarÄ±yla geldiklerini ifade etti.

Tekrar uyarmalarÄ±na raÄŸmen sÃ¶z konusu iki kiÅŸiden birinin kendisine yumruk attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Yarar, "15 Temmuz'da bizi Ã¶ldÃ¼rmek isteyen sanÄ±klarÄ±n yakÄ±nlarÄ± da 15 Temmuzâ€™dan 1,5 yÄ±l sonra, duruÅŸma salonunun Ã¶nÃ¼nde, davasÄ±nÄ± takip etmek isteyen gazi ve ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±nÄ± darbetme cesaretinde bulunuyor. Biz 15 Temmuz'un maÄŸduruyduk, halen maÄŸduruz. Burada dayak yiyen Muhammet Ali Yarar deÄŸil, gaziler ve ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±dÄ±r." diye konuÅŸtu.

YaÅŸanan darp olayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 4 sanÄ±k yakÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.