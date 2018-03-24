Ermeni tehdidiyle iptal edilen sempozyum, İslam Merkezi desteğiyle yapıldı

Arjantin’de yapılması planlanan “1915-Osmanlı İmparatorluğu’nun En Uzun Yılı” başlıklı sempozyumu Ankara Üniversitesi ile düzenleyen Arjantin üniversiteleri, Ermeni grupların tehditleri nedeniyle organizasyondan çekildi ve iptal kararı aldı. Ancak sempozyum, Arjantin İslam Merkezinin desteği ve iş birliğiyle gerçekleştirildi.
Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER), 1915 olaylarının 100. yılı dolayısıyla 2015’ten itibaren Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, Şili, Bolivya, Paraguay ve Panama’da yedi sempozyum gerçekleştirdi. Çok sayıda ülkeden bilim insanları, bu etkinliklerde Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu ve 1915 olayları gibi konuları ele aldı.
Bunların sekizincisini Ermeni diasporasının en güçlü olduğu ülkelerden Arjantin’de "1915-Osmanlı İmparatorluğu’nun En Uzun Yılı: Modern Türkiye’nin Latin Amerika ve Dünya ile Uluslararası Bütünleşme ve Kalkınma Modelleri” adıyla düzenlemeyi planlayan LAMER, Belgrano Üniversitesi ve Ulusal Batı Üniversitesi ile aylar önce çalışmalara başladı.
LAMER Başkanı Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, 20-22 Mart tarihlerinde düzenlenmesi planlanan sempozyumdan birkaç gün önce hazırlıklar için Arjantin’e gitti. Bu ülkedeki Ermeni gruplar ise sempozyumdan 3 gün önce özellikle sosyal medya üzerinden tehditlere başladı. LAMER Başkanı Kutlu, bundan sonra yaşananları anlattı. Kutlu, şunları söyledi:
"Ermeniler sempozyumumuza 3 gün kala sosyal medya üzerinden hem bize hem Arjantin üniversitelerine küfürlere, tehditlere başladılar. Daha ziyade Arjantinlileri tehdit ettiler. Arjantin üniversiteleri üzerinde büyük bir baskı oluşturdular. Biz açılıştan iki gün önce her iki üniversitenin rektörünü Buenos Aires Büyükelçimizle ziyaret ettik ve bu sırada her konuda mutabıktık. Fakat ‘Tehdit de olsa biz devam ediyoruz’ diyen insanlar 19 Mart’ta vazgeçtiler ve bize bildirdiler."
Bunun üzerine hemen Türkiye’nin Buenos Aires Büyükelçisi Meral Barlas’ın da girişimleriyle Arjantin İslam Merkezi ile temasa geçtiklerini aktaran Kutlu, çoğu 19’uncu yüzyılda Osmanlı topraklarından göçenlerin torunlarının oluşturduğu merkezin yönetiminin Türkiye’ye destek kararı aldığını söyledi.
Kutlu, bir gün içinde tüm hazırlıkların yapılarak ABD, Kanada ve birçok Latin Amerika ülkesinden gelen bilim insanlarına da durumun aktarıldığını belirtti.
Arjantin üniversitelerinin iptal ettiği bilimsel etkinliğin aynı şekilde Arjantin İslam Merkezinin iş birliği ve desteğiyle gerçekleştirildiğini dile getiren Kutlu, tüm programın planlandığı gibi tamamlandığını aktardı.
Kutlu, sempozyum sırasında Ermenilerin günlerce sürdürdüğü tehdit ve şiddet içeren mesajları nedeniyle Arjantin polisinin çok ciddi güvenlik önlemleri almak zorunda kaldığını ifade etti.
Ermenilerin tehditlerinin işe yaramadığını vurgulayan Kutlu, “Polisler kapılarda güvenliği sağladı. Özel eğitimli köpekler bomba araması yaptı. Sonuç olarak, üniversiteler iptal etse dahi biz İslam Merkezinin desteğiyle bu etkinliği yaptık. Gayet güzel geçti. Arjantin üniversiteleri bu sempozyumdan çekildikleriyle kaldılar. Ermenilerin tehditleri de boşa çıkmış oldu.” dedi.
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Arjantin ve Türkiye'den üniversiteler tarafından yapılması planlanan ancak Ermeni tehdidi nedeniyle iptal edilen "1915-Osmanlı İmparatorluğu’nun En Uzun Yılı” başlıklı sempozyum, Arjantin İslam Merkezinin desteği ve iş birliğiyle gerçekleşti
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