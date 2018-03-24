Üniversiteli gönüllülerden fikir, oluş ve diriliş buluşması

“İşimiz Çok, Yolumuz Uzun, Vaktimiz Yok!” sloganıyla 68 ilden Ankara’ya gelen yükseköğrenim gönüllüleri, bu yıl ikincisi düzenlenen buluşmada bir araya geldi.
7 bin kişiyi aşan üniversite teşkilatının buluşmasında, öğrencilerin enerjisi buluşmanın ruhuna yansıdı. Açılış konuşmasında TÜGVA'nın Yükseköğrenim Koordinatörü Suat Kır, ‘İslam güzel ahlak üzeredir’ hadisi şerifi doğrultusunda, ‘Fikir ahlaksız olmaz’ başlığıyla konuşmasını gerçekleştirdi. Aktif üyelerin gayretli çalışmalarını güzel ahlak doğrultusunda yayacaklarının sözlerini TÜGVA yemini ile alarak konuşmasını tamamladı.
Buluşmaya katılan Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, “Dünyanın bir huzura, bir dengeye ihtiyacı var. Bunu vadedebilecek medeniyet ise İslam medeniyetidir. Bugün dünyaya medeniyet vaaz eden Batı, aslında 200 yıldır dünyayı baskı altında tutan; Afrika’da, Amerika kıtasında onlarca insanı katleden, onların kanları üzerine bir medeniyet kurduğunu iddia eden, sanan ve birçok medeniyeti tarihe gömen bir Batı” dedi.
Taş üstüne taş koyan herkesin destekçisi olacağını, bu noktada TÜGVA’ya büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Bilal Erdoğan, yapılan fedakârlık ve gayretlerin sonucunda “21. yüzyıl kesinlikle inanıyorum ki; Türkiye’nin, Anadolu insanının ve Müslümanların yüzyılı olacaktır inşallah” diye konuştu.
Genel Başkan İsmail Emanet, ‘Biz Ashab-ı Kehf’in adını koyduğu gençleriz!’ başlığıyla gençlik kavramının Müslümanlar için ne ifade etmesi gerektiğini vurguladı. TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi İsmail Karaosmanoğlu teşkilat mensuplarını selamladı.
Buluşma, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayıp, sinevizyon gösterimi, konuşmalar ve marş/ezgi dinletileriyle devam etti. Afrin’de Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında mukaddesatı ve vatanı için mücadele eden askerlerimize destek mesajları verildi. Vatanı korumak için şehit olan askerlere dualar edildi.
Üniversite Teşkilat Buluşması’na birbirinden değerli sanatçılarda katıldı. Ammar Acarlıoğlu ve Grup Yürüyüş’ün de yer aldığı programda Yükseköğrenim Koordinatörlüğü tarafından kurulan TÜGVA Müzik Topluluğu, ilk kez sahneye çıkarak yeni çıkan albümden marş ve ezgiler seslendirdi.
TSK, "Afrin bölgesi tamamen kontrol altında" açıklamasını yaptı
Sosyolog Dr. Esra Albayrak, çocuk ihmali ve istismarına ilişkin yaptığı açıklamada, sorunun medyanın günlük tartışmaları içerisinde çözümlenmesinin mümkün olmadığını ve konunun bilhassa uzmanlar tarafından tartışılması gerektiğini belirtti
“İşimiz Çok, Yolumuz Uzun, Vaktimiz Yok!” sloganıyla 68 ilden Ankara’ya gelen yükseköğrenim gönüllüleri, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen buluşmada bir araya geldi
Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı duruşma salonunun önünde gazi ve şehit yakınları ile bazı sanık yakınları arasında gerginlik yaşandı. Bir gazinin darbedildiği öğrenilen olaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.
Aksaray'da bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin de yaralandığı bildirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde, Afrin konusunda yapılan temelsiz açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 23 Ocak'ta şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşlarına ulaşıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de Fafretin, Bercke, Kebaşin köylerini teröristlerden kurtardı.
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan Alt Komisyonunun hazırladığı raporda "Yurt dışındaki Türk gençlerinin evlilik ve aile kurma konusunda bilinçlendirilmesi gerektiği" önerisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesine ilişkin, "Dedik ki, biz buralardan artık geri adım atamayız" ifadelerini kullandı
BM'de Dünya Down Sendromu Konferansı’na katılan down sendromlu Türk genci Robert Cem Osborn, "Bağımsızım Çünkü Çalışıyorum: İş Koçu Destekli İstihdam Programı"nda anlattıklarıyla katılımcıların beğenisini kazandı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD ile Türkiye arasında Münbiç konusundaki görüşmeler için Dışişleri Müsteşarı’nın önümüzdeki hafta ABD’ye gidebileceğini söyledi
AB liderleri, Brüksel'deki zirvenin ilk gününün ardından yayımladıkları sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini yasa dışı olarak nitelendirip kınadı. Liderler, "aralarında iki Yunan askerinin de bulunduğu AB vatandaşlarının Türkiye'de devam eden tutuklulukları konusunda derin kaygıları olduğunu" belirterek, bu konuların AB ile diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini iddia etti
İnternete RTÜK denetimi getiren tasarının Meclis'te kabul edilerek yasalaşmasının ardından ayrıntılar belli oldu
Işık Yayıncılık'a yönelik, İstanbul merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Aydın Doğan, aralarında Hürriyet Gazetesi ve CNN Türk'ün de olduğu şirketleri Demirören Grubu'na sattı. Bu satıştan sonra Doğan’dan beklenen açıklama geldi