11:31, 24 Mart 2018 Cumartesi

Üniversiteli gönüllülerden fikir, oluş ve diriliş buluşması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

“İşimiz Çok, Yolumuz Uzun, Vaktimiz Yok!” sloganıyla 68 ilden Ankara’ya gelen yükseköğrenim gönüllüleri, bu yıl ikincisi düzenlenen buluşmada bir araya geldi.

7 bin kişiyi aşan üniversite teşkilatının buluşmasında, öğrencilerin enerjisi buluşmanın ruhuna yansıdı. Açılış konuşmasında TÜGVA'nın Yükseköğrenim Koordinatörü Suat Kır, ‘İslam güzel ahlak üzeredir’ hadisi şerifi doğrultusunda, ‘Fikir ahlaksız olmaz’ başlığıyla konuşmasını gerçekleştirdi. Aktif üyelerin gayretli çalışmalarını güzel ahlak doğrultusunda yayacaklarının sözlerini TÜGVA yemini ile alarak konuşmasını tamamladı.

“TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYAN HERKESİN DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ”

Buluşmaya katılan Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, “Dünyanın bir huzura, bir dengeye ihtiyacı var. Bunu vadedebilecek medeniyet ise İslam medeniyetidir. Bugün dünyaya medeniyet vaaz eden Batı, aslında 200 yıldır dünyayı baskı altında tutan; Afrika’da, Amerika kıtasında onlarca insanı katleden, onların kanları üzerine bir medeniyet kurduğunu iddia eden, sanan ve birçok medeniyeti tarihe gömen bir Batı” dedi.

Taş üstüne taş koyan herkesin destekçisi olacağını, bu noktada TÜGVA’ya büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Bilal Erdoğan, yapılan fedakârlık ve gayretlerin sonucunda “21. yüzyıl kesinlikle inanıyorum ki; Türkiye’nin, Anadolu insanının ve Müslümanların yüzyılı olacaktır inşallah” diye konuştu.

Genel Başkan İsmail Emanet, ‘Biz Ashab-ı Kehf’in adını koyduğu gençleriz!’ başlığıyla gençlik kavramının Müslümanlar için ne ifade etmesi gerektiğini vurguladı. TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi İsmail Karaosmanoğlu teşkilat mensuplarını selamladı.

Buluşma, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayıp, sinevizyon gösterimi, konuşmalar ve marş/ezgi dinletileriyle devam etti. Afrin’de Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında mukaddesatı ve vatanı için mücadele eden askerlerimize destek mesajları verildi. Vatanı korumak için şehit olan askerlere dualar edildi.

TÜGVA MÜZİK TOPLULUĞU İLK KEZ SAHNE ALDI

Üniversite Teşkilat Buluşması’na birbirinden değerli sanatçılarda katıldı. Ammar Acarlıoğlu ve Grup Yürüyüş’ün de yer aldığı programda Yükseköğrenim Koordinatörlüğü tarafından kurulan TÜGVA Müzik Topluluğu, ilk kez sahneye çıkarak yeni çıkan albümden marş ve ezgiler seslendirdi.