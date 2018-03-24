Esra Albayrak: Çocuk istismarı konusu uzmanlar tarafından tartışılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde, TOGEMDER öncülüğünde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan "Biz Geleceğiz" projesi kapsamında Şişli'de bir otelde, "Çocuk İhmal ve İstismarı Sempozyumu" gerçekleştirildi.
Sempozyumda, 'Çocuk İhmal ve İstismarında Çok Boyutlu Değerlendirme' ve 'Çocuk ihmal ve İstismarı ile Mücadelede Medya ve İletişimin Yönetimi' konulu oturumlar gerçekleşti.
İlk oturumda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Dr. Esra Albayrak, sempozyumun önemine vurgu yaparak, çocuk ihmali ve istismarı sorununun medyanın günlük tartışmaları içerisinde çözümlenmesinin mümkün olmadığının görüldüğünü kaydetti. Konunun doğru mecralarda tartışılmasının önemine vurgu yapan Albayrak, şöyle konuştu:
"Çocuk ihmali ve istismarı, ciddi bir titizlik gerektiren, birden fazla kurumun içinde olmasını gerektiren bir konudan bahsediyoruz. Sosyolojik, psikolojik, ekonomik, dini ve kültürel boyutlarıyla tartışılması ve bilhassa uzmanlar tarafından tartışılması gereken bir konudur. Bir sosyolog olarak bunun Türkiye'de bir zemin kayması yaşadığını görüyorum. Sanki Türkiye'ye özgü bir problemi tartışıyormuşuz gibi bir durum söz konusu. Önce konunun küresel bir vesile olduğunu ortaya koymalıyız. Küresel bağlamda incelemezsek eğer önleyici tedbirler olarak sunacağımız tedbirlerin de doğru adrese gitmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla küresel şiddetin yükseldiği bir dönemde yaşadığımız gerçeğini ortaya koyacağız. Onun akabinde de önce küresel verileri inceleyeceğiz. Ondan sonra da Türkiye'ye özgü ne tür tedbirler söz konusu olabilir, Türkiye'de bir artış söz konusu mudur, değil midir? Bunları tartışmak yerinde olacaktır."
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Sosyolog Dr. Esra Albayrak, çocuk ihmali ve istismarına ilişkin yaptığı açıklamada, sorunun medyanın günlük tartışmaları içerisinde çözümlenmesinin mümkün olmadığını ve konunun bilhassa uzmanlar tarafından tartışılması gerektiğini belirtti
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